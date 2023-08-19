Cebuana Lhuillier Bank 選擇 Temenos 為無銀行賬戶的菲律賓人擴大農村銀行服務規模

日內瓦, Aug. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) 今日宣布，Cebuana Lhuillier Bank菲律賓最具活力的農村銀行之一 Cebuana Lhuillier Bank 已選擇 Temenos 對其核心銀行平台進行現代化改造，幫助這家為 700 萬菲律賓人提供服務的銀行快速推出新的銀行產品並有效擴大規模。藉助 Temenos，Cebuana Lhuillier Bank 的目標是擴大產品供應範圍，在五年內將客戶數量增加至逾 1,100 萬。



Cebuana Lhuillier Bank 為個人、微型企業和中小型企業提供信貸和儲蓄帳戶，幫助個人和企業財務實現增長。菲律賓人口約 1.13 億，其中一半以上生活在農村地區，因此 Cebuana Lhuillier Bank 等銀行在滿足偏遠農村地區居民的金融需求方面發揮着至關重要的作用。

Temenos 核心銀行服務平台使 Cebuana Lhuillier Bank 能靈活、便捷管理客戶賬戶和交易，顯著提高表現和效率，並以更快的速度和更低的成本提供個性化產品。換言之，Cebuana Lhuillier Bank 可以推出電單車貸款等經濟實惠的新貸款產品，吸引新客戶，同時實現可持續增長。該解決方案將由 Temenos 的交付夥伴 Orion Innovation 落實。

Orion 提供一整套數碼服務和技術解決方案，幫助各銀行對舊系統進行現代化改造，並設計和開發下一代產品，使銀行能創造新的商機。Orion 作為 Temenos 的跨區域合作夥伴，專注於為全球 Temenos 客戶提供核心銀行服務、支付和數碼銀行解決方案的全方位服務實施和整合能力。

Temenos 作為受菲律賓中央銀行 (Bangko Sentral ng Pilipinas)監管的受監管金融機構，其解決方案還幫助銀行更輕鬆地適應不斷變化的市場條件和當地監管要求。過去，此類更改需要漫長而複雜的手動流程。

Cebuana Lhuillier Bank 最初將在其本地資料中心部署 Temenos 解決方案，而雲端原生解決方案使該銀行能夠靈活地在未來輕鬆遷移到雲端。

Cebuana Lhuillier Bank 副董事長 Jean Henri Lhuillier 表示：「Cebuana Lhuillier 對金融普惠性的承諾始終堅定不移。在菲律賓，獲得可靠金融服務至關重要，此次合作增強我們為菲律賓人提供更好的服務、產品和機會的決心，進而創造有意義的變革」。

Cebuana Lhuillier Bank 的董事長 Dennis Valdes 補充道：「由於技術的快速進步，金融業在不斷發展。我們客戶的需求正在發生變化，我們有責任不僅滿足客戶的需求，而且超越其期望。這一合作證明了我們用心擁抱創新並為尊貴客戶重新定義銀行服務體驗的承諾。」

Temenos 亞太區董事總經理 Ramki Ramakrishnan 表示，「我們很高興 Cebuana Lhuillier Bank 成為菲律賓 Temenos 大家庭的最新成員。憑藉在該國的強大影響力，我們與 Cebuana Lhuillier Bank 的合作夥伴關係鞏固了 Temenos 的地位，使其成為各種規模和分部（包括農村銀行和儲蓄銀行）銀行的理想選擇。我們的銀行服務平台人人可用。我們熱切期待 Cebuana Lhuillier Bank 邁向更大的成功。」

Orion Innovation 金融服務全球主管 Anoop Gala 補充道：「我們很高興能夠在菲律賓開展 Cebuana Lhuillier Bank 的核心現代化計劃。我們圍繞 Temenos 提供全面的服務，加上我們在菲律賓的區域業務，使我們能夠確保核心銀行服務的成功轉型。這項交易加強並鞏固了我們與 Temenos 的核心業務，且符合我們為客戶加速數碼化轉型計劃的戰略。」

Temenos 一直被 IBS Intelligence 評為核心銀行軟件的市場領先企業，包括列入最新的2023 年 IBSi 銷售排行榜。

關於 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球領先的可組合銀行服務開放平台，每天為全球超過 12 億人口創造機會。Temenos 為 150 多個國家的 3,000 多家銀行服務，服務對象涵蓋最大型的銀行、挑戰者銀行以及社區銀行，幫助他們構建全新的銀行服務和先進的客戶體驗。Temenos 開放平台幫助業績優異客戶實現了三倍於行業平均水平的股本回報率和一半於行業平均水平的成本收入比。

如欲了解更多資訊，請造訪 www.temenos.com。

關於 Cebuana Lhuillier Bank

Cebuana Lhuillier Bank 是菲律賓最具活力的農村銀行之一。我們的使命是提供普惠性金融產品和服務，使無銀行賬戶和銀行服務不足的菲律賓人能夠滿足自身的需求。自 1998 年以來，Cebuana Lhuillier Bank 一直致力於金融普惠性，已設立六家分行，並繼續透過全國 3,000 多家 Cebuana Lhuillier 分行擴大業務範圍。

關於 Orion Innovation

Orion Innovation (「Orion」) 是數碼轉型和產品開發服務的領先企業。其團隊由大約 6,400 名員工組成，以工程和設計思維為根基，將靈活性、規模和成熟度獨特地結合在一起，幫助《財富》1,000 強企業提高效率、增強客戶體驗並開發新的數碼產品。Orion 透過其在美國、加拿大、墨西哥、歐洲、印度和菲律賓的交付中心，為金融服務、高科技、電訊與媒體、體育與娛樂、專業服務和醫療保健等行業的客戶提供服務。

如欲了解更多資訊，請造訪 www.orioninc.com。