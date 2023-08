Kavatsus valida LHV Kindlustuse uus juhatuse liige

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS LHV Kindlustus nõukogu kavatseb valida LHV Kindlustuse uueks juhatuse liikmeks Taavi Lehemaa. Plaanide kohaselt võetakse otsus muudatuse kohta ettevõtte juhatuses vastu 18. septembril 2023 või sellele lähedasel hilisemal kuupäeval. Otsuse vastuvõtmise kuupäev sõltub seadusest tulenevast kohustusest teavitada Finantsinspektsiooni kindlustusandja juhatuse liikme kavandatavast valimisest. Juhatuse esimehena jätkab Martti-Sten Merilai.

Taavi Lehemaa on omandanud magistrikraadi majandusteaduses Tartu Ülikoolist, täiendanud end Jönköping’i ülikoolis ning University of Cambridge Judge Business Schoolis. 2018. aastal töötas Taavi Lehemaa analüütikuna Rahandusministeeriumis. Hiljem finantsanalüütikuna Miratag GbmH-s. Aastatel 2019 kuni 2020 töötas Lehemaa erinevatel ametipositsioonidel Nordea Bank Estonia filiaalis. Ta on täitnud krediidi- ja vastavuskontrolli spetsialisti rolli ja olnud Global KYC Research osakonna juht. Perioodil 2020 kuni 2022 oli ta Soomes Nordea LC&I Financial Crime Risk Manager, tegeledes rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide valdkonnaga, korporatiivklientide riskijuhtimisega. Taavi Lehemaa kuulub AL Element OÜ juhatusse. Taavi Lehemaa ega temaga seotud isikud ei ole LHV Groupi aktsionärid.

LHV Groupi juhatuse esimees ja LHV Kindlustuse nõukogu esimees Madis Toomsalu kommenteeris: „Viimastel kuudel on LHV Kindlustuse äritegevus jõudnud kasumisse ning ettevõte jätkab ärimahtude kasvatamist. Paneme rõhku erinevate kindlustustoodete lõikes tegevuse uuele tasandile viimisele ja kasvavatest ärimahtudest tuleneva efektiivsuse saavutamisele. Taavi Lehemaa taust riskijuhina, aga ka erinevate meeskondade juhina, vastab LHV Kindlustuse eesmärkidele tugevdada oma positsiooni Eesti kindlustusturul.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 970 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 404 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





