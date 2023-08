Duck Creek Technologies geht Partnerschaft mit Risk Control Technologies ein, einem branchenführenden Anbieter von Risikomanagement- und Schadenskontrolllösungen

BOSTON, Aug. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definieren, freut sich, seine Partnerschaft mit Risk Control Technologies („RCT“) bekanntzugeben, einem Vorreiter im Bereich der Risikodatenmanagement-Software für Underwriting- und Schadenskontrollteams. Duck Creek wird Silbersponsor des Loss Control Summit von RCT, einer Konferenz für Schadenregulierungsexperten, die vom 21. bis 23. August 2023 in Toronto, Kanada, stattfindet, und leitet damit die Partnerschaft ein.



Schlüsselkomponente der Lösungen von Duck Creek ist Duck Creek Policy , eine hochmoderne Plattform, die Low-Code-Tools über ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) anbietet. Diese Plattform erleichtert den gesamten Lebenszyklus von Versicherungsgeschäften und lässt sich nahtlos mit angesehenen Branchenpartnern integrieren. Durch diese Synergien erhalten die Versicherer Zugang zu Lösungen, die die Underwriting-Leistung, die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz verbessern.

Der Kern der Schadenskontrolle liegt in der präventiven Risikominderung und der erweiterten Risikobewertung. Mit RCT können Versicherer ihre Risikodatenabdeckung über ihr gesamtes Geschäft hinweg optimieren und deutlich erhöhen. Zusätzlich zur Verringerung weiterer Ansprüche wirkt sich dies nicht nur positiv auf ihre Erneuerungsraten aus, sondern schafft auch Effizienzgewinne für die Underwriter bei Duck Creek. All dies trägt dazu bei, die Schadenquoten zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern.

„Unsere Partnerschaft mit einem der führenden Anbieter im Bereich Schadenmanagement ermöglicht es den Kunden von Duck Creek, sowohl die Qualität als auch den Umfang des Versicherungsschutzes für ihre Versicherungsnehmer zu optimieren“, so Robert Fletcher, Sr. Partner Manager, Duck Creek Technologies. „Die datengesteuerte Risikomanagementlösung von RCT ist von größter Bedeutung, insbesondere für Versicherer, die Sach-, Unfall- und Arbeiterunfallversicherungen anbieten. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen und mit den Kunden von RCT auf dem kommenden Loss Control Summit in Toronto in Kontakt zu treten.“

„Die Stärke unseres Geschäfts bei RCT beruht auf unseren innovativen Kunden und unseren branchenführenden Partnern“, so David Da Costa, CEO von Risk Control Technologies. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Duck Creek, einem der führenden Unternehmen im Bereich der Versicherungslösungen. Zusätzlich zu den Effizienzgewinnen durch die Integration schafft die Kombination von Schadenskontrolldaten mit Daten, die bereits bei Duck Creek vorhanden sind, wie z. B. Schadensfalldaten, einen erheblichen Mehrwert, da sie eine bessere Schadenprognose oder eine Optimierung der Preisgestaltung innerhalb des Portfolios ermöglicht. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit einem führenden Partner wie Duck Creek fortzusetzen.“

Über Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) ist der führende Anbieter von Software für Risikomanagement und Schadenskontrolle in der Versicherungsbranche. Die RiskHub-Plattform von RCT unterstützt das Underwriting bei der Risikobewertung und dem Einsatz des geeigneten Risikobewertungstools je nach Komplexität des Risikos. RCT unterstützt mehr als 150 Versicherungsunternehmen dabei, ihre Schadenquoten zu verbessern, die Kundenbindung zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu steigern und aussagekräftige Daten zu nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Zu den Kunden von RCT gehört ein breites Spektrum von Versicherungsunternehmen, die in einer Vielzahl von Geschäftszweigen tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.riskcontroltech.com .

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut sind und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und immerwährende Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen da sein sollten, wann, wo und wie sie sie am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket verfügbar, und alle sind erhältlich über Duck Creek OnDemand . Besuchen Sie www.duckcreek.com , um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und Twitter .