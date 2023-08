Karin Schnarr nommée directrice générale et registrateure de la CAJO

TORONTO, 21 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Karin Schnarr au poste de directrice générale et registrateure. Elle entrera en fonction le 18 septembre 2023.



Mme Schnarr est une cadre supérieure très accomplie et axée sur le rendement qui possède une vaste expérience dans le milieu universitaire, le secteur public et le secteur privé de la consultation. Elle est professeure associée en gestion stratégique à la Lazaridis School of Business & Economics de l’Université Wilfrid Laurier, où elle a été directrice des programmes MBA et BBA et membre du conseil d’administration et du sénat de l’université. Karin a occupé de nombreux postes à responsabilité au sein du gouvernement de l’Ontario, notamment en tant que cheffe de cabinet de ministres dans de multiples portefeuilles, période durant laquelle elle a guidé l’élaboration de politiques publiques, de lois et de réglementations liées aux principales priorités du gouvernement. Récemment, Mme Schnarr a présidé le groupe de travail du gouvernement de l’Ontario sur les femmes et l’économie.

Mme Schnarr a l’habitude de nouer des relations au sein d’organisations, de ministères et d’agences gouvernementales, ainsi qu’avec des partenaires et des parties prenantes externes. Elle possède une vaste expérience des conseils d’administration et de la gouvernance dans de nombreux secteurs et industries. Elle a récemment été présidente du conseil d’administration du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur et vice-présidente du conseil d’administration des services de police de la région de Waterloo. Fervente partisane de la communauté, elle est également bénévole au sein du comité national de défense des intérêts de la SLA Canada et a siégé au conseil d’administration de la Kids Health Foundation. Karin est une ancienne membre du conseil d’administration de Jeux en ligne Ontario.

Mme Schnarr est titulaire d’un doctorat en gestion stratégique (gouvernance d’entreprise) et d’un MBA de la Richard Ivey School of Business de l’université de Western Ontario. Elle est également titulaire d’un Master of Arts (littérature anglaise) de l’université Queen’s, ainsi que d’une licence en arts et d’une licence en sciences de l’université de Waterloo.

La CAJO et son conseil d’administration sont ravis d’accueillir la Dr Schnarr au sein de l’organisation et expriment leur sincère gratitude et leur appréciation au PDG et registrateur sortant de la CAJO, Tom Mungham, qui a annoncé en mars 2023 son intention de se retirer de l’organisme.

À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAGO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général . Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs de l’alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public.

