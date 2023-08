EFECTE OYJ -- LEHDISTÖTIEDOTE -- 21.8.2023 KLO 17:45

Efecte Oyj: Efecte ostaa Requeste-liiketoiminnan Sysart Oy:ltä

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään tavoitteenaan tulla palvelunhallinnan johtavaksi eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi. Efecte on tänään sopinut liiketoimintakaupasta Requeste-liiketoiminnan ostamiseksi Sysart Oy:ltä.

Requeste on tiketöinti-, asiakaspalvelu- ja ITSM-ratkaisu, jolla on vahva jalansija suomalaisissa keskisuurissa asiakkaissa. Requeste-liiketoiminnalla on neljä työntekijää Oulussa ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 500 tuhatta euroa, josta yli puolet SaaS-liikevaihtoa. Liiketoiminta on kannattavaa ja sillä odotetaan olevan positiivinen EBITDA-vaikutus kaupan toteutumisesta lukien.

"Näemme palvelunhallinnan markkinan konsolidoituvan kiihtyvää vauhtia. Voimien yhdistäminen Requesten kanssa on luonnollinen tapa vauhdittaa kasvuamme myös markkinoiden konsolidoinnin kautta.

Requesten asiakkaat tulevat saamaan jatkuvaa ja entistä parempaa tukea koko Efecte-tiimiltä, mukaan lukien lahjakkaalta Requesten tiimiltä, josta nyt tulee osa Efecteä. Asiakkaat hyötyvät myös laajemmasta tuote- ja palveluvalikoimastamme kuten mahdollisuudesta laajentaa uusiin käyttötapauksiin ja Efecte-palvelunhallinta-alustaan.

Requesten vahva asiakaskunta Suomessa ja tiimin kulttuuri sopivat hyvin yhteen Efecten kanssa, ja näemme paljon mahdollisuuksia hyvään yhteistyöhön. Toivotan Requesten tiimin lämpimästi tervetulleeksi Efectelle", toteaa Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson.

Liiketoimintakauppakirja on allekirjoitettu tänään 21.8.2023 ja kauppa on suunniteltu toteutuvan 1.9.2023, mikäli tavanomaiset closing-ehdot, mukaan lukien Requeste-liiketoiminnan suurimpien asiakkaiden antamat hyväksynnät, täyttyvät. Nettokauppahinta, yhteensä noin 360 tuhatta euroa, maksetaan yhtiön käteisvaroista kahdessa erässä kaupan toteutumisen yhteydessä ja toukokuussa 2024.

Lisätietoja:

Tatu Paavilainen, Lakiasiain- ja yrityskauppajohtaja, 0400 383 064

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.