OVARO RAKENNUTTAA HOTELLIKIINTEISTÖN JYVÄSKYLÄÄN PITKÄAIKAISELLA VUOKRASOPIMUKSELLA

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on allekirjoittanut 20 vuoden pääomavuokrasopimuksen ja urakkasopimuksen hotellikiinteistön rakennuttamisesta Jyväskylän keskustaan. Hanke rakentuu Vanhan pappilan kortteliin yhtiön aikaisemmin keväällä hankkimalle tontille. Rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuoden 2023 lopussa, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokralainen on Time Hostel & Apartments Finland Oy ja kvr-urakoitsija on Betoniteam Oy.

Rakennushankkeen arvolisäveroton investointiarvo tontteineen on noin 2,5 M€ ja käsittää 32 hotellihuonetta. Pääomavuokran määrä on 205 t€ vuodessa.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtaja Marko Huttunen:

Upea päästä rakennuttamaan hotellihanke Jyväskylän ydinkeskustaan, arvokkaaseen vanhan Pappilan miljööseen. Hanke tuo ainutlaatuisen lisän Jyväskylän keskustan elinvoimaan ja on matkailun kannalta vetovoimatekijä. Kiinteistökonseptia on viilattu niin, että se on monistettavissa myös muihin kasvukeskuksiin. Luotettavien kumppaneiden kanssa tehdyt pääomavuokra- ja urakkasopimukset antavat hyvät lähtökohdat hankkeelle.

