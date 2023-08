Julkaisupäivä: 22.08.2023

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

VANHAN PAPPILAN PIHAMAALLE NOUSEE HOTELLI



Jyväskylän keskusta on saamassa uuden hotellin Vanhan pappilan alapihalle. Hotelliin on tulossa 32 majoitushuonetta. Pinta-alaltaan 792,5 neliömetrin hotellin rakennuttaja ja omistaja on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj. Rakennushankkeen koko on noin 2,5 miljoonaa euroa ja kokonaisuudessaan kyseessä on 3,2-3,5 miljoonan euron projekti.



Time Hostel & Apartments pyörittää hotellia 20 vuoden vuokrasopimuksella. Uudiskohteen myötä hostelleista ja huoneistohotelleista tunnettu Time Hostel & Apartments laajentaa Jyväskylässä myös hotellitoimintaan.



– Tuomme uudenlaista ja laadukasta automaattihotellitoimintaa Jyväskylän keskustan alueelle. Teemme palveluista asiakkaalle mahdollisimman helppoa varaamisesta uloskirjautumiseen. Kantava teemana on ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus. Energiatuotanto, kierrätys, lähituotanto ja paikallisuus ovat huippuluokkaa, toimitusjohtaja Margo Saxberg luettelee.



Hotelli lisää entisestään Toivolan vanhan pihan ja Vanhan pappilan kulttuurikokonaisuuden elinvoimaisuutta. Alueelta löytyy jo entuudestaan museo, monipuolista kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä erikoistavaraliikkeitä. Vanhassa pappilassa on jo mahdollista majoittua tyylikkäästi kunnostetussa ja kalustetussa entisessä talonmiehen asunnossa.



– Tämä on Jyväskylän kaupunkikehityksen, keskustan elinvoimaisuuden ja alueen matkailun kannalta merkittävä vetovoimatekijä. Kohteen palvelutason parantuessa mahdollistamme monipuolisempien tapahtumien järjestämisen, Toivolan vanhan pihan ja vanhan pappilan isäntä Arto Hakanen kommentoi.



– Kyseessä on arkkitehtuuriltaan laadukas kohde ainutlaatuisessa miljöössä. Kiinteistökonseptia on viilattu niin, että se on myös monistettavissa muihin kasvukeskuksiin. Tavoitteena on saada hanke rakenteille vuoden 2023 aikana, jolloin valmista tulisi vuoden 2025 alussa, Ovaro Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo.



Helsinki/Jyväskylä 22.8.2023

Arto Hakanen, Time Hostel & Apartments Finland Oy, puh. 041 466 7982

Margo Saxberg, Time Hostel & Apartments Finland Oy, puh. 0400 640 405

Marko Huttunen, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, puh. 050 329 2563



Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland