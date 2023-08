Selskabsmeddelelse Nr. 6/2023

Delårsrapport for første halvår 2023 - Erria fortsætter med at vokse





Errias bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2023.

Erria leverede rekordomsætning i 1. halvår 2023, hvor omsætningen steg med 92 pct. og en indtjening, som var i overensstemmelse med selskabets forventninger.

Resultaterne blev drevet af fortsat vækst hos Erria A/S og Mermaid Maritime Vietnam.





Henrik N. Andersen, CEO for Erria, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første seks måneder af 2023:

”Jeg er tilfreds med det første halvår hvor det høje aktivitetsniveau fra 2022 fortsatte ind i 2023 og hvor 3 af gruppens 4 selskaber leverede fremgang. Specielt Erria & Mermaid fortsatte med at vokse mens ECS oplevede tilbagegang pga. faldende volumener og efterspørgsel i containermarkedet. I første halvår realiserede Errias således en omsætningsvækst på 92% sammenlignet med samme periode sidste år.”





Erria:

Det høje aktivitetsniveau fra 2022 er fortsatte ind i 2023 hvor specielt segmenterne ”Offshore Personnel Services” (OPS) og ”Shipping” har haft forrygende travlt. OPS-forretningen har haft vækst i levering af specialister til ”Sub Sea Cables” (internetkabler på havets bund), mens ”Shipping” har været travlt beskæftiget med drift af Ørsted flåden herunder dokninger og installation af anlæg til behandling af ballastvand på alle Ørsted-skibe.

Mermaid Maritime Vietnam:

Selskabet har haft sit bedste halvår siden etableringen i 2004 som bl.a. skyldes indgåelse af aftaler om større projekter, herunder levering af sikkerhedsudstyr til PTSC (PetroVietnam), Qatar Petroleum og britiske Harbour Energy. Selskabet oplever stadig en stærk ordreindgang og har en god ordrebog, som rækker langt ind i 2024.

Erria Container Services (ECS):

Efterspørgslen efter varer har været faldende i 2023, hvor høj inflation og rentestigninger har fået forbrugerne til at holde på pengene, hvilket har skabt bugnende lagre, der ikke i samme omfang skal fyldes op. Det betyder faldende container volumen som rammer ECS og selskabet forventer at udviklingen med faldende volumener og efterspørgsel i containermarkedet vil fortsætte ind i 2024. ECS har investeret i et nyt topmoderne depot, der er strategisk placeret og designet til at imødekomme den forventede efterspørgsel, når containermarkedet igen begynder at vise tegn på bedring.

Cathay Seal:

Selskabet har klaret sig godt i det nedadgående containermarked hvilket skyldes en kombination af lange kontrakter med større container rederier samt at RFID-segmentet er vokset i første halvår hvor Cathay Seal bla. har leveret RFID-seals til de ghanesiske toldmyndigheder.





Højdepunkter for første halvår af 2023:

• Omsætning 94,7 mio. kr. (2022: 49,4 mio. kr.)

• EBITDA 4,4 mio. kr. (2022: 6,9 mio. kr.)

• EBIT 3,7 mio. kr. (2022: 6,3 mio. kr.)

• Bogført egenkapital 7,0 mio. kr. (2022: 0,8 mio. kr.)

• Kontantbeholdning 17,4 mio. kr. (2022: 6,0 mio. kr.)





Forventninger for 2023 (uændrede):

Erria fastholder forventningerne til en omsætning i niveauet 170-185 mio. Kr. og et EBITDA mellem 5 til 8 mio. Kr. samt et EBIT mellem 4 til 7 mio. Kr. Forventningerne til et lavere resultat end i 2022 skyldes dels usikkerhed grundet de makroøkonomiske udfordringer, dels at selskabet foretager bevidste investeringer i depot udvidelser i ECS-forretningen for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel, når containermarkedet forbedres de kommende år.





Den fulde delårsrapport er vedhæftet som PDF-fil.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

CEO



Søren Storgaard

Bestyrelsesformand









Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Attachment