COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: LACHLAN DEVIENT AMBASSADEUR OFFICIEL DES ACCESSOIRES GAMING NACON

LACHLAN DEVIENT AMBASSADEUR OFFICIEL DES ACCESSOIRES GAMING NACON

NACON ÉQUIPERA LACHLAN ET SON ÉQUIPE PWR QUI UTILISERONT EXCLUSIVEMENT LES MANETTES NACON ET LES CASQUES GAMING RIG

Lesquin, le 22 août 2023 – NACON , acteur majeur du secteur des accessoires de gaming haut de gamme et société mère de la marque audio RIG, a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Lachlan Power, le créateur de contenu et influenceur gaming de renommée internationale, ainsi qu’avec PWR, sa prestigieuse organisation gaming. Ce partenariat stratégique élève Lachlan Power au rang de "Signature Gamer" pour le compte de la marque NACON, et ce dernier utilisera désormais exclusivement les manettes NACON et les casques gaming RIG.

Fort d’une communauté dévouée de plus de 23 millions de fans passionnés de jeux vidéo et totalisant près de six milliards de vues, l’impact de Lachlan Power sur la communauté gaming est considérable. C’est le résultat de la production d’un contenu toujours attrayant, boosté par la passion inébranlable du joueur. Sa réussite exceptionnelle a d’ailleurs mené à son inclusion dans les "Fortnite Icon Series", un groupe hyper exclusif de streamers, de joueurs professionnels, de musiciens et d’athlètes honorés d’un skin à leur effigie dans le jeu Fortnite. Cette distinction honorifique offre une place à Lachlan parmi des célébrités comme LeBron James, Neymar Jr ou encore Ariana Grande.

Yannick Allaert, directeur de la division Accessoires du groupe NACON, a exprimé tout l’enthousiasme de la société et déclare : « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir en la personne de Lachlan notre premier "Signature Gamer" au sein de la famille NACON. Le point d’honneur mis par PWR à proposer du contenu de première qualité concorde parfaitement avec l’engagement de NACON à fournir du matériel innovant qui enrichit l’expérience de jeu. Avec Lachlan et PWR à bord, nous voyons se profiler un avenir rempli de moments inoubliables pour les gamers du monde entier ».

Lachlan Power, fondateur de PWR, a commenté au sujet de ce partenariat : « Nous sommes impatients de faire équipe avec NACON et RIG dont les manettes et casques gaming deviennent nos accessoires officiels. Ce partenariat s’aligne parfaitement avec notre stratégie qui consiste à proposer l’un des meilleurs contenus gaming au monde. Équiper PWR avec les technologies les plus récentes et les derniers accessoires de NACON est crucial pour nous permettre d’atteindre cet objectif ».

Ce partenariat a été annoncé dans une vidéo exclusive réalisée par l’équipe de PWR. Il s’agit de la première d’une longue série de collaborations dans lesquelles PWR fera la promotion des derniers modèles de casques RIG et de manettes NACON, et notamment d’Evol-X, la toute nouvelle manette Xbox de NACON, et de RIG 600 PRO, son casque gaming sans fil "Dual Wireless" avec Bluetooth.

Lachlan Power devient aujourd’hui le premier créateur de contenu à rejoindre le programme NACON "Signature Gamer", ce qui constitue une étape importante pour les ambitions mondiales de l’entreprise.

Ce partenariat témoigne de son engagement sans faille envers les gamers du monde entier, alors que NACON continue à renforcer sa position sur le marché mondial du gaming en proposant des produits premium et des services haut de gamme.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Nacon a fait l’acquisition de RIG, marque de casques gaming premium, en 2020. Reconnue pour ses nombreuses innovations, RIG se donne pour mission de développer des équipements de nouvelle-génération pour les joueurs compétitifs, les athlètes du esports et les streamers.

À propos de PWR

Fondée en 2020 par Lachlan Power, PWR rassemble des athlètes, des artistes et des créateurs du monde entier affichant une attitude résolument tournée vers le jeu et le divertissement. La communauté PWR est constituée de gamers et de compétiteurs qui partagent le même état d’esprit et excellent dans leur jeu, ainsi que de développeurs de jeux de premier plan proposant des expériences en ligne innovantes. PWR s’appuie sur trois piliers fondamentaux : le gaming compétitif, le contenu gaming et le développement de jeux vidéo. À travers ces piliers, PWR collabore également avec d’autres organisations pour les connecter de manière authentique avec les publics du numérique et du gaming.

À propos de Lachlan Power

L’un des créateurs de contenu Fortnite les plus reconnaissables au monde, Lachlan fut le premier Youtubeur gaming australien à atteindre les dix millions d’abonnés et il rassemble désormais plus de 23 millions de fans sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitch.

Pièce jointe