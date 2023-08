Aspo Oyj

Pörssitiedote

22.8.2023 klo 9.30

Erkka Repo on nimitetty Aspo-konsernin talousjohtajaksi sekä Aspon johtoryhmän jäseneksi

Aspo-konsernin talousjohtajaksi sekä Aspon johtoryhmän jäseneksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Erkka Repo. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään helmikuun aikana 2024. Aspon nykyinen talousjohtaja Arto Meitsalo hoitaa tehtävää toukokuussa annetun tiedotteen mukaisesti kunnes Erkka Repo on ehtinyt perehtyä riittävästi yhtiön strategiaan sekä talouteen.

Repo on tehnyt yli 20 vuoden uran UPM:n talousjohdossa eri tehtävissä sekä Suomessa, että ulkomailla. Viimeiset kaksi vuotta Repo on työskennellyt VR-konsernin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

”Erkalla on erinomaiset edellytykset kehittää Aspon taloustoimintoja vahvalla liiketoimintanäkökulmalla. Hänellä on vankka kokemus arvonluonnista läheisessä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Hänen taustansa ja osaamisensa sopivat erinomaisesti konsernimme tarpeisiin, ja olen erittäin iloinen saadessamme hänet osaksi johtoryhmäämme”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

”Aspon strategian toteutus on mielenkiintoisessa vaiheessa. Odotan innolla, että pääsen osallistumaan Aspon kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen yhdessä henkilöstön kanssa”, sanoo Erkka Repo.



