22.8.2023 KLO 14.00

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.2.2024 lukien – Julia Macharey Orionin uuden People & Culture -toiminnon johtajaksi

Julia Macharey on nimitetty Orion-konsernin uuden konsernitasoisen People & Culture -toiminnon johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2024 lukien. Hän raportoi toimitusjohtaja Liisa Hurmeelle. Hän toimii nykyisin Valmet Oyj:n henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Julia Macharey on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti.

”Halusin tukea tällä nimityksellä globaalin kasvustrategiamme toteuttamista sekä vahvistaa Orionin yrityskulttuurin rakentamista. Aiempaan kokemukseensa ja näyttöihinsä pohjautuen Julia Macharey tuo yritykseemme globaalin kulttuurin sekä liiketoiminnan näkemystä”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.



”Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä maailmanluokan asiantuntijoista koostuvaan tiimiin, joka pyrkii parantamaan hyvinvointia elämää pelastavien ja parantavien lääkkeiden sekä hoitojen avulla. Orionilla on ihmisläheinen kulttuuri, joka perustuu yhteistyöhön laadukkaiden tuotteiden kehittämiseksi. Se on vain yksi monista syistä, joiden vuoksi odotan innolla että pääsen tukemaan Orionia sen kasvupolulla”, kommentoi Julia Macharey nimitystään.



Uusi People & Culture -toiminto keskittyy Orionin ammattilaisten, kyvykkyyksien ja yrityskulttuurin kehittämiseen sekä kasvustrategian tukemiseen. Orionin nykyinen henkilöstöhallinto tulee olemaan tämän toiminnon ytimessä helmikuun alusta lukien.

”Orionin organisaatio on viime vuosina kasvanut merkittävästi uusille maantieteellisille alueille, ja haluamme jatkaa henkilöstön ja kulttuurin kehittämistä globaalisti ja systemaattisesti. Olen erittäin innoissani uusista mahdollisuuksista tässä ja toivotan Julian lämpimästi tervetulleeksi Orionille ja osaksi johtoryhmäämme”, toteaa Liisa Hurme.

LIITE: Julia Machareyn henkilötiedot

Julia Macharey

Syntynyt 1977

Suomen kansalainen



Koulutus:

Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, 2000

Hum. kand. (kulttuurienvälinen viestintä), Jyväskylän yliopisto, 1999

Ura:

Valmet Oyj

2019– Henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja

2014–2019 Henkilöstöjohtaja



Metso Oyj, Metso Paper

2012–2013 Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin henkilöstöjohtaja



Pöyry Oyj

2007–2012 Teollisuusliiketoimintaryhmän henkilöstöjohtaja





Nokia Oyj

2006–2007 Manufacturing Solutions -liiketoiminnan henkilöstöpäällikkö

2004–2006 Sourcing and Procurement -liiketoiminnan henkilöstöpäällikkö

SCA Hygiene Products Ltd ja GmbH

2000–2004 Henkilöstöpäällikkö ja erilaiset henkilöstöhallinnon tehtävät



