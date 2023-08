Greenfield Global élargit son portefeuille de solvants de haute pureté et d'alcools de spécialité au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Greenfield Global Inc, un important producteur mondial d'éthanol et de solvants de haute pureté, est heureux d'annoncer l'expansion de son portefeuille de produits et de son empreinte de distribution sur le marché canadien. Grâce à l'établissement d'un nouvel entrepôt spécialisé situé dans la région du Grand Toronto, Greenfield peut répondre à la demande croissante de diverses industries canadiennes pour un accès continu à des matériaux de qualité essentiels et critiques, y compris le méthanol, l'acétone et l'acétonitrile – maintenant, tous facilement disponibles au Canada.



« Chez Greenfield, nous comprenons l'importance de fournir un accès local à des solvants de haute pureté. Le nouvel entrepôt, situé à Milton, en Ontario, renforcera notre engagement envers une chaîne d'approvisionnement fiable, l'uniformité des devises et des délais d'exécution plus courts pour nos clients canadiens », a déclaré Donald Williams, directeur des chaînes d'approvisionnement chez Greenfield Global. « Dans le cadre de la gamme de produits Pharmco® de Greenfield Global, nous offrons une sélection complète de solvants et d'alcools de haute pureté, destinés à de multiples industries et entreprises, y compris la fabrication de produits pharmaceutiques, d'arômes et de produits industriels, ainsi qu'aux hôpitaux, aux laboratoires et aux universités. Notre nouvel entrepôt permettra des livraisons encore plus rapides et des solutions d'essai à des prix compétitifs. »

Le nouvel entrepôt de Greenfield Global, dont l`ouverture est prévu pour la fin du mois de septembre 2023, a été conçu pour offrir des avantages significatifs afin d'améliorer l'expérience des entreprises Canadiennes, quelle que soit leur taille :

Gamme de produits élargie : Les entreprises peuvent désormais s'attendre à des prix compétitifs et à un accès à une gamme de solvants de haute pureté au Canada. Pour plus de commodité, Greenfield offre également la flexibilité d'emballages personnalisés allant des Tôtes aux bidons. Cliquez ici pour obtenir la liste complète des produits disponibles à notre nouvel entrepôt Canadienne.

Les entreprises peuvent désormais s'attendre à des prix compétitifs et à un accès à une gamme de solvants de haute pureté au Canada. Pour plus de commodité, Greenfield offre également la flexibilité d'emballages personnalisés allant des Tôtes aux bidons. Cliquez ici pour obtenir la liste complète des produits disponibles à notre nouvel entrepôt Canadienne. Entreposage local : Les clients de Greenfield situés au Canada bénéficieront de délais de livraison de 1 à 2 jours, de coûts logistiques réduits et de la possibilité d'effectuer des transactions en devise canadienne.

Les clients de Greenfield situés au Canada bénéficieront de délais de livraison de 1 à 2 jours, de coûts logistiques réduits et de la possibilité d'effectuer des transactions en devise canadienne. Service à la clientèle : L'équipe du service à la clientèle de Greenfield, basée au Canada, s'engage à aider les entreprises, où qu'elles en soient dans le processus d'achat, et à améliorer l'accès à un vaste portefeuille de produits de qualité.

L'équipe du service à la clientèle de Greenfield, basée au Canada, s'engage à aider les entreprises, où qu'elles en soient dans le processus d'achat, et à améliorer l'accès à un vaste portefeuille de produits de qualité. Expertise en matière de réglementation : Avec plus de 30 ans d'expérience, Greenfield aide ses clients à prendre en compte toutes les considérations réglementaires pour les produits dont ils ont besoin.

Pour en savoir plus sur les développements passionnants de Greenfield Global, veuillez consulter le site web officiel à l'adresse www.greenfield.com.

Au sujet de Greenfield Global Inc. :

Depuis 1989, Greenfield Global se positionne en tant que fournisseur principal d’alcools de grande pureté, de solvants de spécialité, de solutions de mélanges sur mesure et d’éthanol-carburant. Des clients de partout dans le monde lui font confiance, tant des sociétés issues du classement Fortune 500 que des entreprises individuelles.

Greenfield œuvre principalement dans les secteurs des carburants renouvelables, des alcools de consommation, des sciences de la vie, de l’alimentation, des arômes, des parfums, des soins personnels et des produits industriels. Greenfield exécute chaque année au-delà de 35 000 commandes en provenance de plus de 50 pays. Elle dispose d’une imposante chaîne d’approvisionnement mondiale composée de 5 distilleries et de 5 installations de mélange et de conditionnement, en plus de 8 entrepôts, ce qui lui permet d’offrir la livraison en 1 à 3 jours. L’entreprise exploite également l’une des plus importantes usines de digestion anaérobie d’Amérique du Nord. Chaque année, ce sont plus de 120 000 tonnes de matières résiduelles organiques qui y sont transformées en gaz naturel renouvelable.

L'éthanol à faible teneur en carbone de Greenfield aide les industries à se décarboniser et à atteindre les objectifs en matière d'émissions nettes zéro, alors que ses équipes de chercheurs et d’ingénieurs ne cessent d’innover et de produire d’autres carburants et produits chimiques durables, tels que l’hydrogène vert, le méthanol vert, le carburant d’aviation durable et le gaz naturel renouvelable.

Chez Greenfield, la déclaration de mission est de développer le potentiel des individus, des partenariats et de la nature afin d’accélérer les solutions durables pour la santé de la planète.

Greenfield Global est une entreprise familiale dont le siège social se situe à Toronto, au Canada. Elle se classe au palmarès des « sociétés les mieux gérées au Canada » à titre de membre Platine depuis 2015.

Valérie Picher

VP, Communications et relations publiques

(647) 289-5873

valerie.picher@greenfield.com