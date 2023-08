Ehitusleping Eestis (Tallinna Kaubamaja Grupi logistikakeskus)

22. augustil 2023 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontserni kuuluv TKM Kinnisvara AS lepingu logistikakeskuse rajamiseks aadressil Paemurru 1, Maardu.

AS Merko Ehitus Eesti ehitab lepingu raames logistikakeskuse koos hoone juurde kuuluvate teede, platside ja välisvõrkudega. Hoone ehitatakse vastavalt BREEAM sertifikaadi nõuetele.

Lepingu maksumus on ligikaudu 20 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone valmib 2024. aasta sügisel.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee