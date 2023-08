PERSBERICHT

Brussel, 22 augustus 2023 17h40

Niet-gereglementeerde informatie

NEXTENSA VERWERFT KANTOORGEBOUW MONTOYER 24 IN BRUSSEL

Nextensa heeft op 21 augustus het kantoorgebouw gelegen te Montoyerstraat 24 in Brussel verworven van Fedustria, de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie.

Het kantoorgebouw is ideaal gelegen in de Montoyerstraat te Brussel, één van de meest gewilde kantoorlocaties binnen de Leopoldwijk, op slechts enkele meters van het Monteco-gebouw, dat eind 2022 werd opgeleverd. Het verouderde gebouw is momenteel verhuurd aan enkele Europese verenigingen. Nextensa plant op deze locatie een duurzaam en kwalitatief kantoorgebouw van zo’n 3.000 m² te ontwikkelen. Het perceel bevat daarnaast een ondergrondse parking en een aangename tuin van zo’n 200 m² welke als troef in de nieuwe ontwikkeling zal geïntegreerd worden. De vergunningsaanvraag is in voorbereiding.

Het architectenbureau ARCHi2000 uit Brussel werd gekozen voor het ontwerp van een CO2-neutraal kantoorgebouw in hout, geïnspireerd op het ontwerp van het nabijgelegen Monteco-kantoor.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de duurzaamheid van het nieuwe kantoorgebouw. Door het gebruik van energie-efficiënte systemen, behoud en hergebruik van een deel van de bestaande constructie en een nieuwe constructie in hout, beoogt het gebouw na de voltooiing van de werken een ‘BREEAM excellent’-certificering te behalen, waardoor het bijdraagt aan de verdere verduurzaming van Nextensa’s investeringsportefeuille.

De aankoop bevestigt Nextensa’s focus op duurzame gebouwen op toplocaties.

“Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Nextensa haar investeringsportefeuille in België verder uitbreidt door te investeren in de Leopoldwijk van Brussel, de topkantoorlocatie in België. Nextensa zal de verworven expertise in houtbouw in de Leopolswijk hergebruiken om naar een tweede Monteco-gebouw te streven, dat zijn succes heeft bewezen.” Michel Van Geyte, CEO Nextensa

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

OVER NEXTENSA

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (44%), België (41%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2023 ca € 1,27 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442,1 miljoen (waarde 30/06/2023).





