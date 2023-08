QPR Software Oyj toteutti suunnatun osakeannin keräten noin 800 000 euroa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

















QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.8.2023 KLO 22:30



















QPR Software Oyj toteutti suunnatun osakeannin keräten 800 000 euroa

QPR Software Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) julkisti aiemmin tänään 22.8.2023 aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia osakkeita (”Osakkeet”) rajoitetulle määrälle institutionaalisia ja kokeneita sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen 1 719 871 Osaketta Osakeannissa Yhtiön 3.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 719 871 Osaketta merkintähintaan 0,463 euroa Osakkeelta, joka vastaa Yhtiön osakkeen viimeisen viiden (5) päivän määräpainotettua keskihintaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä mukaan lukien Yhtiön osakkeen päätöskurssi 22.8.2023 ja vastaavasti 0,001 euron alennusta Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 22.8.2023. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö odottaa saavansa Osakeannin tuloksena noin 800 000 euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistaminen.

”Olen tyytyväinen suunnatun osakeannin tulokseen ja haluan lämpimästi kiittää sijoittajia heidän tuestaan ja luottamuksestaan QPR:n visiota, strategiaa ja tulevaisuutta kohtaan. Onnistunut osakeanti tuo selkeän parannuksen yhtiön pääoma- ja rahoitusasemaan. Yhtiön käänteen tekeminen etenee ja keskitymme strategisten suunnitelmiemme toteuttamiseen. Jatkamme matkaamme alamme edelläkävijänä nopeasti kasvavan prosessilouhintamarkkinan yhtenä johtavista SaaS-yhtiöistä”, kommentoi Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Veijola.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 18 175 192 osaketta Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Merkityt Osakkeet vastaavat noin 10.5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja noin 9.5 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.8.2023, ja Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 24.8.2023 yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Evli Oyj.













Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Mervi Kerkelä-Hiltunen

Talousjohtaja

Puh. +358 40 563 6146













QPR Software lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi













JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi













TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin, tai näissä maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitettu esite, eikä se sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.