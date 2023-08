Julkaisupäivä: 23.08.2023



Luokka: Johtohenkilöiden liiketoimet

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Johdon liiketoimet

23.08.2023 klo 08:30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj – Johdon liiketoimet – Aki Pyysing

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeilla.



Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Aki Pyysing

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

LEI: 529900C4P88APHFZ5H47

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 36864/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-17

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000349113

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 3.203 EUR

(2): Volyymi: 2705 Yksikköhinta: 3.199 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 7705 Keskihinta: 3.2016 EUR



____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000349113

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 3.203 EUR

(2): Volyymi: 3295 Yksikköhinta: 3.203 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 8295 Keskihinta: 3.203 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000349113

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3996 Yksikköhinta: 3.14 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 3996 Keskihinta: 3.14 EUR

Helsinki 23.8.2023



Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:



Marko Huttunen, puh. 050-3292563, marko.huttunen@ovaro.fi



Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot



Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland



www: https://ovaro.fi/fi/