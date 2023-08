Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2023

KØBENHAVN, Danmark, 23. august 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første halvår 2023. Desuden offentliggør selskabet finanskalender for 2024.

Omsætningen steg med 278% til DKK 3.239 mio. i første halvår og driftsoverskuddet (EBITDA) steg til DKK 1.171 mio.

I første halvår bestod omsætningen af DKK 2.182 mio. fra salg af JYNNEOS ® /IMVANEX ® /IMVAMUNE ® mpox-/koppevaccine, DKK 555 mio. fra salg af Rabipur ® /RabAvert ® , DKK 299 mio. fra salg af Encepur ® , DKK 35 mio. fra salg af Vivotif ® og Vaxchora ® , DKK 81 mio. fra salg af tredjepartsprodukter og DKK 87 mio. i øvrige indtægter.

De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning på ca. DKK 6.900 mio. og et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på ca. DKK 2.300 mio.

DKK mio. Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 2023 forventet * Omsætning 1.987 537 3.239 857 6.900 EBITDA 690 (118) 1.171 (212) 2.300

* Cirkatal

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “De stærke resultater er udtryk for vores succesfulde kommercielle strategi, og er vores bedste halvårsresultat nogensinde. Som ventet fortsætter vores mpox-vaccine med at generere en væsentlig indtægtsstrøm i 2023, men nok så vigtigt præsterer vores rejsevacciner bedre og bedre for hvert kvartal som følge af markedsvækst og stærk brand performance. Vi er i gang med at udvide denne forretning yderligere gennem vores seneste opkøb, der har tilføjet to markedsførte vacciner samt en lovende vaccinekandidat mod chikungunya til porteføljen, hvilket gør os til det største rejsevaccineselskab i verden. Med to afsluttede, succesfulde fase 3-forsøg arbejder vi nu frem mod godkendelse af chikugunya-vaccinen, der vil udgøre et væsentligt bidrag til beskyttelse mod en alvorlig og invaliderende sygdom ved lancering i 2025. RSV-programmet er nedlagt efter de skuffende fase 3-resultater, men med vores øvrige forretning har vi etableret et robust fundament for videre vækst og vi er fokuserede på en fortsat stærk eksekvering af vores kommercielle strategi.”

Begivenheder i perioden

I maj afsluttede Bavarian Nordic købet af rejsevaccineporteføljen fra Emergent BioSolutions og overtog dermed ejerskabet af to markedsførte vacciner, Vivotif ® mod tyfus og Vaxchora ® mod kolera, samt fase 3-vaccinekandidaten CHIKV VLP mod chikungunya. Købet omfattede desuden en produktionsfacilitet i Schweiz samt forsknings- og udviklingsfaciliteter inklusive medarbejdere i USA. Ved transaktionens afslutning betalte Bavarian Nordic USD 274 mio. kontant til Emergent BioSolutions, inklusive estimerede justeringer for arbejdskapital, gæld og andre sædvanlige justeringer ved afslutning.

I juni rapporterede Bavarian Nordic indledende resultater fra det første fase 3-forsøg med CHIKV VLP, der viste at vaccinen var immunogen i raske voksne i alderen 65 år og opefter, hvilket sås ved en fremkaldelse af neutraliserende antistoffer i 87% af personerne, der blev vaccineret med CHIKV VLP 22 dage efter vaccination, hvormed forsøget nåede sit primære endemål.

I juni indgik Bavarian Nordic en kontrakt til en værdi af EUR 10 mio. om levering af koppevacciner til rescEU, et strategisk beredskab hørende under den Europæiske Union (EU), med henblik på at styrke EU’s evne til at beskytte sig mod biologiske trusler i fremtiden.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I juli meddelte Bavarian Nordic at fase 3-forsøget med MVA-BN ® RSV, selskabets vaccinekandidat mod RS-virus (RSV) for personer i alderen 60 år og opefter, ikke nåede alle de primære mål om at forebygge RSV-relateret sygdom i de nedre luftveje. På baggrund af disse resultater er udviklingen af RSV-programmet ophørt, herunder også partnerskabet med Nuance Pharma omkring udviklingen og lanceringen af vaccinen i udvalgte asiatiske markeder.

I august modtog Bavarian Nordic en ny kontrakt til en værdi af USD 120 mio. fra den amerikanske regering. Kontrakten vil understøtte produktion af ny råvaccine til delvis genopfyldning af lageret, der blev anvendt i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022 med henblik på at kunne opfylde selskabets langsigtede forpligtelser om levering af en frysetørret udgave af vaccinen til USA’s koppevaccineberedskab.

Finanskalender 2024

Årsrapport 2023 6. marts 2024

Regnskab for første kvartal (Q1) 8. maj 2024

Halvårsregnskab (Q2) 22. august 2024

Regnskab for tredje kvartal (Q3) 15. november 2024

