Stærk vækst i basisindtjeningen og resultatet før skat

Selskabsmeddelelse nr.16 /2023 | 23. august 2023

Danske Andelskassers Bank kom rigtigt godt ud af 1. halvår 2023 med en stigning i basisindtjeningen på 77,6 %. Basisindtjeningen var på 122,3 mio. kr. mod 68,8 mio. kr. i 1. halvår 2022. Stigningen skyldes primært udviklingen i nettorenteindtægterne som følge af effekterne af Nationalbankens renteforhøjelser samt bankens gennemførte renteforhøjelser på ud- og indlån. Nettogebyrindtægterne faldt som følge af den generelle afmatning på boligmarkedet og usikkerheden på de finansielle markeder. Omkostningerne steg med 3,6 %, når der sammenlignes med 1. halvår 2022.

Resultatet før skat var på 143,5 mio. kr. for 1. halvår 2023 mod 34,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes fremgangen i basisindtjeningen sammenholdt med positive kursreguleringer i 1. halvår 2023 mod negative kursreguleringer i samme periode sidste år. Nedskrivningerne er fortsat på et lavt niveau grundet stærk kreditkvalitet i bankens udlånsportefølje, men påvirket af forventningen om afmatning i økonomien og usikkerheder i forbindelse med de geopolitiske spændinger.

Den gennemførte aktieemission med et nettoprovenu på 309,2 mio. kr. har øget bankens kapitalberedskab betydeligt. Pr. 30. juni 2023 var kapitalprocenten 30,6 % og den kapitalmæssige overdækning i forhold til lovkravet på 13,2 procentpoint. Bankens solide finansielle styrke er årsagen til, at banken nu kan indfri et Tier 2-lån på 105 mio. kr., som blev optaget i 2018, og dermed reducere finansieringsomkostningerne og forbedre basisindtjeningen. Indfrielsen vil reducere bankens i forvejen høje kapitalmæssige overdækning med 0,3 procentpoint.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. halvår 2023:

Basisindtjeningen er steget med 77,6 % til 122,3 mio. kr. mod 68,8 mio. kr. i 1. halvår 2022. Fremgangen skyldes primært stigningen i nettorenteindtægterne.

Gebyrindtægterne netto er faldet med 10,6 %, hvilket skyldes afmatningen på boligmarkedet og uroen på de finansielle markeder med faldende indtægter fra formueforvaltning.

Udgifterne til personale og administration er steget med 6,3 %, hvilket er i tråd med bankens vækststrategi.

Positive kursreguleringer på 35,8 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 1. halvår 2022 på 38,7 mio.kr.

Begrænsede nedskrivninger som følge af stærk kreditkvalitet, men med udsigt til økonomisk afmatning. Nedskrivninger i 1. halvår 2023 på 14,6 mio. kr. mod tilbageførsler i samme periode sidste år på 4,4 mio. kr. De ledelsesmæssige tillæg er øget med 5,8 mio. kr.

Resultat før skat på 143,5 mio. kr. i 1. halvår 2023 mod 34,5 mio. kr. i 1. halvår 2022.

Høj aktivitet på udlånsområdet har resulteret i en udlånsvækst på 8,2 % til 7.718 mio. kr. pr. 30. juni 2023 mod 7.131 mio. kr. pr. 30. juni 2022.

Historisk høj kapitalprocent på 30,6 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,2 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 10,9 procentpoint.

Egenkapitalforrentning før skat på 12,2 % p.a.

Den 31. marts 2023 opjusterede banken forventningen til basisindtjeningen fra 170–200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Forventningerne til resultat før skat blev opjusteret fra 175-225 mio. kr. til 205-265 mio. kr. De i selskabsmeddelelsen af 31. marts 2023 udmeldte forventninger fastholdes.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Den stærke vækst i vores kerneforretning er fortsat ind i 2. kvartal 2023, hvor vi fortsat oplever god tilgang af nye kunder. Basisindtjeningen for 1. halvår 2023 er steget med hele 77,6 %. Det er naturligvis resultatet af ændringerne i de grundlæggende økonomiske forhold, hvor de hastigt stigende renter har øget renteindtægterne. Omvendt har blandt andet afmatningen på boligmarkedet ført til lavere gebyrindtægter.

Kreditkvaliteten i bankens udlånsbog har aldrig været bedre, men vi har stadig en opfattelse af, at vi ser ind i en økonomisk afmatning. På den ene side har vi derfor set få kundespecifikke nedskrivninger på baggrund af kreditkvaliteten og på den anden side, en stigning i det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne som følge af usikkerhederne omkring en eventuel afmatning i økonomien. Tillægget er i 1. halvår 2023 øget med 5,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2022 og er nu på 125,5 mio. kr. Det vidner om, at banken er godt rustet til at absorbere betydelige tab, hvis økonomien vender.

Vi glæder os derfor over et meget stærkt resultat før skat på 143,5 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. i 1. halvår 2022.

Med den gennemførte aktieemission i marts 2023 står banken kapitalmæssigt stærkere end nogensinde. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan bruge vores finansielle styrke til at indfri Tier 2-lånet på 105 mio. kr., som vi optog i 2018. Selv med indfrielsen står vi godt rustet til fremtiden og har sikret et stærkt fundament, der gør, at vi kan følge strategien, som blandt andet omfatter organisk vækst i bankens eksisterende geografiske områder.

Et væsentligt element i vores strategi – og en naturlig del af vores DNA – er at vækste via stærke partnerskaber. Derfor var det med stor glæde, at vi mandag den 21. august 2023 kunne offentliggøre, at vi har indgået et partnerskab med mæglerkæden LokalBolig. Partnerskabet bidrager til, at vi kan komme hele vejen rundt om vores kunder”

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Halvårsrapport for 1. halvår 2023

Vedhæftede filer