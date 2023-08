Selskabsmeddelelse 4/2023

23. august 2023

NORDIC SHIPHOLDING A/S i likvidation

Selskabsmeddelelse: 04/2023



Offentliggjort via NASDAQ OMX den 23. august 2023





Halvårsrapport – 1. halvår 2023





Resumé

Sammenligningstallene for 1. halvår 2022 er angivet i parentes.

I forlængelse af beslutningen om at likvidere selskabet og koncernen i december 2022, forventes det, at likvidationen af selskabet og dets datterselskaber afsluttes ved udgangen af 2023.

Samtlige kreditorer og likvidationsomkostninger vil blive dækket af kontantbeholdningen i selskabet og koncernen, og den solvente likvidation er sikret ved, at selskabets hovedaktionær har givet tilsagn om at eftergive den nødvendige del af de lån, som hovedaktionæren har ydet til koncernen, når alle øvrige omkostninger og kreditorer er dækket. Det forventes ikke, at der vil være udlodning til aktionærerne ved afslutningen af likvidationen.

Til dato forløber den solvente likvidation som planlagt. På datoen for aflæggelse af nærværende halvårsrapport har tre datterselskaber igangsat en likvidationsproces, og Nordic Hanne Pte. Ltd. blev likvideret den 7. august 2023.

Koncernens driftsresultat for 1. halvår 2023 blev påvirket af administrationsomkostninger samt reguleringer i relation til koncernens tidligere aktiviteter. I 1. halvår 2023 realiserede koncernen et tab efter skat på USD 0,9 millioner sammenlignet med et positivt resultat efter skat på USD 3,6 millioner for den tilsvarende periode sidste år.

EBITDA faldt til USD minus 0,5 million (USD 0,6 million). Øvrige omkostninger faldt til USD 0,4 millioner (USD 0,7 millioner).

I perioden 31. december 2022 til 30. juni 2023 faldt egenkapitalen fra USD minus 11,5 millioner til USD minus 12,4 millioner, som følge af det førnævnte underskud i perioden.

I 1. halvår 2023 var cash flow fra driften negativ med USD 0,2 millioner (netto positivt cash flow på USD 2,2 millioner) delvist grundet afregning af driftsomkostninger og likvidationsomkostninger. Herudover har selskabet tilbagebetalt USD 3,0 millioner til selskabets hovedaktionær som delvis tilbagebetaling på lånet fra selskabets hovedaktionær. Samlet set faldt likvide midler til USD 1,3 millioner den 30. juni 2023 fra USD 4,5 millioner den 31. december 2022.





For yderligere information venligst kontakt:

Louise Celia Korpela, likvidator, Nordic Shipholding A/S i likvidation: +45 39 29 10 00

Vedhæftet fil