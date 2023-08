Correction: Halvårsrapport 2023 for SKAKO A/S

Half year report was not attached to the first publication





Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 23. august 2023

Selskabsmeddelelse nr. 9/2023



SKAKO’s indtjening fra den primære drift (EBIT) stiger med 84%

I lighed med forrige kvartal oplevede begge forretningsområder, SKAKO Concrete og SKAKO Vibration vækst på deres respektive markeder og stærkt stigende indtjening i 2. kvartal 2023.

”Det glæder os, at den positive udvikling fra de forrige kvartaler fortsætter med en vækst i omsætning på 15% og en endnu kraftigere vækst i EBIT på 84% i 2. kvartal. Den store vækst i indtjeningen er også drevet af stigende indtjeningsmarginer i begge forretningsområder. Med en fortsat stor ordrebeholdning på 212 mio. kr. er vi godt rustet til at levere stærke resultater i 2. halvår i overensstemmelse med vores forøgede guidance i selskabsmeddelelse 8/2023. Vi har især forventninger til stærk vækst i SKAKO Concrete som følge af en høj ordreindgang i Tyskland og USA”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resultatet af Q2 2023

Som forventet fortsatte den positive udvikling i 2. kvartal 2023 med stor vækst i omsætning og indtjening

Omsætningen var for 5. kvartal i træk over 100 mio. kr., og steg i Q2 2023 med 15% til 122,8 mio. kr. med 27% stigning i plant sales mens aftersales faldt marginalt med 2%.





Bruttofortjeneste steg i Q2 2023 med 16% til 30,6 mio. kr.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items steg i Q2 2023 med 84% til 9,7 mio. kr.





Resultat efter skat steg i Q2 2023 med 174% til 6,1 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i Q2 2022.





Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) var negative, hvilket skyldes forsinkelse af enkelte store indbetalinger fra debitorer, hvoraf hovedparten er indbetalt efter afslutning af 2. kvartal.





Ordreindgang på 133 mio. kr., som betyder at SKAKO har en ordrebeholdning på 212 mio. kr., og derfor er godt rustet til at levere i 2. halvår.





Væsentlige hoved- og nøgletal for H1 2023 (DKK mio) 2. kvt. 2023 2. kvt. 2022 H1 2023 H1 2022 Nettoomsætning 122.774 106.584 252.134 202.601 Bruttogfortjeneste 30.606 26.334 59.400 51.663 Bruttomargin 24,9% 24,7% 23,6% 25,5% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 9.707 5.270 17.535 10.826 EBIT margin før special items 7,9% 5,0% 7,0% 5,3% Special items 0 -1.650 -1.934 -1.650 Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 9.707 3.620 15.601 9.175 EBIT margin efter special items 7,9% 3,4% 6,2% 4,5% Resultat efter skat 6.088 2.222 9.462 5.838 Pengestrømme fra driften -15.327 10.542 -10.445 10.432 Ordreindgang 132.599 163.181 249.365 289.874 Ordrebeholdning 212.433 209.582 212.433 209.582 Indtjening pr. aktie 1,97 0,72 3,07 1,89

Resultat for 1. halvår 2023

SKAKO oplevede en stor ordreindgang i begge divisioner og ordrebeholdningen forbliver stor på 212 mio. kr., som er på niveau med sidste år ved udgangen af Q2 2023.





Omsætningen steg i 1. halvår 2023 med 24% med vækst i både plant sales og aftersales på henholdsvis 41% og 2%.





Den positive udvikling i omsætningen afspejlede sig også i stor fremgang i indtjening, hvor bruttofortjenesten og EBIT før special items steg med henholdsvis 15% og 62%.





Der er fortsat god fremdrift på de igangsatte strategispor og indsatsen med at gøre SKAKO til en endnu stærkere spiller på de markeder, SKAKO opererer i, ligesom fokus på ESG og de iværksatte initiativer er fortsat.





Forventninger til 2023

Efter endnu et stærkt kvartal med høj vækst i omsætning og stigende indtjening for begge koncernens forretningsområder hævede SKAKO 15. august 2023 forventningerne til 2023, som vist nedenfor:

SKAKO forventer nu et resultat af den primære drift (EBIT) før special items på 36 - 40 mio. kr. (tidligere 33 - 38 mio. kr.). Special items for 2023 forventes fortsat at udgøre 2,0 - 2,5 mio. kr. relateret til transaktionsomkostninger i forbindelse med den terminerede transaktionsproces med Zefyr Invest.





Vi forventer, at de nuværende valutakurser, især USD/DKK, forbliver på det nuværende niveau.

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi og SKAKO´s markeder i 2. halvår 2023.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40





Vedhæftet fil