TORONTO, 23 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui que sa clientèle peut maintenant faire des appels, envoyer des textos et regarder du contenu en continu sur le réseau 5G dans les tunnels et les stations des sections les plus achalandées du métro de la TTC à Toronto. Rogers a également amélioré le réseau cellulaire, offrant à l’ensemble des usagers et usagères un accès plus fiable au service 911 dans ces secteurs à la suite de travaux de modernisation et d’expansion progressifs du réseau.

À compter d’aujourd’hui, la clientèle de Rogers peut se connecter à la 5G de Rogers dans les zones suivantes du métro de la TTC :

Ligne 1 Toutes les stations et tous les tunnels de la partie « U » du centre-ville, ainsi que les stations Spadina et Dupont

Toutes les stations et tous les tunnels de la partie « U » du centre-ville, ainsi que les stations Spadina et Dupont Ligne 2 Treize stations de Keele à Castle Frank et les tunnels entre les stations St. George et Yonge

De plus, les usagers et usagères de la TTC dans ces secteurs ont maintenant un accès plus fiable au service 911.

« Toronto est une ville d’envergure internationale, et les usagers et usagères de la TTC méritent un réseau de transport en commun offrant un service cellulaire de calibre mondial, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. C’est pourquoi Rogers a pris les mesures qui s’imposent pour les personnes qui utilisent le transport en commun à Toronto. Nous avons multiplié les efforts pour moderniser et élargir le réseau actuel afin que les usagers et usagères puisent profiter d’un accès plus fiable au service 911 et se connecter au réseau 5G de n’importe où dans l’ensemble du système de métro, y compris sous terre. Nous avons fait un grand pas aujourd’hui, et ce n’est qu’un début. »

Depuis l’acquisition de BAI Canada il y a quelques mois, Rogers travaille en étroite collaboration avec la TTC pour améliorer l’infrastructure cellulaire existante afin de soutenir tous les opérateurs de réseau sans-fil à Toronto, tout en continuant d’offrir le service à la clientèle de Freedom Mobile. Rogers modernise le réseau sans-fil grâce à la fibre optique, à de nouveaux équipements radio et à plus de bandes de spectre afin d’offrir une connectivité 5G et d’améliorer la qualité du réseau 3G/4G.

« Les membres des équipes de la TTC et de Rogers travaillent d’arrache-pied pour réaliser rapidement ce projet et je suis impatient de voir le résultat final, lorsque tous les opérateurs de réseau sans-fil seront intégrés. L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus l’engagement de Rogers à assurer une connectivité moderne et à grande vitesse dans le système de métro de la TTC, a affirmé Rick Leary, chef de la direction, Toronto Transit Commission. Par ailleurs, en plus de composer le 911, les usagers et usagères devraient continuer à appuyer sur la bande jaune en cas de situation d’urgence dans le métro. »

Rogers investit des centaines de millions de dollars pour le déploiement de la connectivité 5G et de l’accès au service 911 dans les 75 stations de métro et sur près de 80 kilomètres de voie ferrée. Aujourd’hui, les usagers et usagères de la TTC qui possèdent un téléphone mobile peuvent appeler le service 911 uniquement là où le réseau cellulaire existe, soit sur les quais des stations, dans les halls et dans environ le quart des tunnels. L’ancien réseau ne pouvait pas prendre en charge le volume de transmission de textos, d’appels et de données des principaux opérateurs.





