Gabriel Holding A/S nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2022/23

Efter tre kvartaler af regnskabsåret 2022/23 er der realiseret en omsætning på 715,2 mio. kr. (812,7 mio. kr.) og det primære resultat (EBIT) udgør 18,2 mio. kr. (60,1 mio. kr.).



Generelt har regnskabsåret været præget af en kort ordrehorisont og større udsving i markedsvilkårene. Det har i særlig grad vanskeliggjort udarbejdelsen af præcise forventninger. Koncernens forventninger til hele regnskabsåret 2022/23 blev således justeret den 23. juni som følge af, at omsætningen lå i den nedre del af de tidligere udmeldte forventninger, og at koncernens primære resultat var negativt påvirket af et fald i aktivitetsniveauet. Det betød, at der på kort sigt realiseredes et relativt fald i produktiviteten.

Efter yderligere to måneders drift nedjusteres koncernens forventninger til en omsætning i niveauet 930-940 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 17-19 mio. kr. De forudgående forventninger udgjorde en omsætning i niveauet 950-975 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 20-30 mio. kr.

Årets forventninger er fortsat behæftet med en stor grad af usikkerhed.

