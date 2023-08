Investeringsforeningen Nykredit Invest – halvårsrapport 2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt halvårsrapport for foreningen for 2023. Se vedhæftede.

Foreningen opnåede et fornuftigt første halvår af 2023. Afkastene i foreningens afdelinger blev som forventet eller bedre. Alene foreningens afdelinger med lange danske obligationer udviklede sig mod forventet negativt. Den positive udvikling bevirkede, at foreningen igen i 2023 fik tildelt awards for gode afkast.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Vedhæftet fil