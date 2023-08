Le Fonds québécois en journalisme international fête ses 5 ans

MONTRÉAL, 23 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds québécois en journalisme international s’apprête à fêter en grand son cinquième anniversaire le 13 septembre lors d’une soirée festive. C’est l’heure des bilans pour cette initiative unique lancée par trois amoureux du journalisme international, Guillaume Lavallée (Agence France-Presse), Jean-Frédéric Légaré-Tremblay (Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal) et Laura-Julie Perreault (La Presse).



Et ce bilan est des plus remarquables. Depuis l’automne 2018, le Fonds a accordé plus de 300 000$ en bourses permettant à 65 journalistes de 18 médias québécois de se rendre en reportage dans 48 pays. Le public de la province a ainsi eu accès à au moins 159 reportages originaux réalisés sur le terrain par des journalistes professionnels d’ici.

C’est donc un pari relevé pour les trois fondateurs et administrateurs du Fonds qui s’étaient donné comme objectif de hausser la présence et la visibilité du journalisme international, et ce, alors qu’une crise de revenus afflige les médias d’information aux quatre coins du monde et réduit leur capacité à envoyer leurs reporters sur le terrain à l’autre bout de la planète.

Ce pari, ils ne l’ont pas relevé seuls. Ils ont pu compter sur une coordonnatrice hors pair, Alice Chiche, sur un comité aviseur chevronné, sur trois jurys composés de journalistes retraités de renom, sur une douzaine de donateurs qui ont accepté de laisser les coudées franches à l’organisation ainsi que sur l’enthousiasme des journalistes qui ont soumis par dizaines leurs excellents projets de reportage au cours des quinze appels à candidatures.

Si plusieurs reportages financés par le FQJI ont remporté des prix, le fonds lui-même a aussi reçu la reconnaissance du milieu journalistique grâce à un prix attribué en 2022 par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

C’est donc pour souligner le chemin parcouru, mais aussi pour entrevoir l’avenir que la communauté du FQJI se réunira lors d’un 6 à 8 qui aura lieu le 13 septembre au Ausgang Plaza (6524 rue Saint-Hubert) à Montréal. Cette soirée sera notamment l’occasion de saluer tous ceux qui ont rendu cette initiative possible, tout en mettant de l’avant les boursiers du fonds. Deux d’entre eux monteront d’ailleurs sur scène pour partager leurs récentes expériences de reportage.

Rappelons que le Fonds québécois en journalisme international est un organisme sans but lucratif qui accorde des bourses à des journalistes professionnels, membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ou de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Ces bourses, allant de 1000 à 9000$, permettent de couvrir les dépenses de reportage à l’étranger. Elles sont accordées par un jury indépendant composé de journalistes. En plus du programme de bourses régulières qui font l’objet d’appel à candidatures quatre fois par année, le FQJI attribue aussi annuellement une bourse «première pige» à des journalistes de la relève et une bourse de photojournalisme, en collaboration avec le Zoom Photo Festival Saguenay.

Les administrateurs du FQJI sont disponibles pour des entrevues en amont de la soirée anniversaire ou en marge de l’événement, auxquels les médias sont cordialement invités.

