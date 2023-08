QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.8.2023 KLO 19:45















QPR Software Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

QPR Software Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt 1 719 871 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 23.8.2023. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 18 175 192 osaketta, joista yhtiön hallussa on 339 471 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa tästä rekisteröintipäivästä lukien.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 24.8.2023 alkaen.













Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029













QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi















