VGP Halfjaarresultaten 2023

24 augustus 2023, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2023:

In 1H23 werden nieuwe en hernieuwde huurovereenkomsten met een waarde van € 36,2 miljoen getekend, waardoor de totale gecommitteerde geannualiseerde huurinkomsten groeien tot € 328,1 miljoen (+8,2% sinds Dec-‘22) 1 . Op een proportionele basis stegen de netto huur en hernieuwbare energie inkomsten met 60% tot € 75,6 2 miljoen jaar over jaar.

getekend, waardoor de totale gecommitteerde geannualiseerde huurinkomsten groeien tot (+8,2% sinds Dec-‘22) . Op een proportionele basis stegen de netto huur en hernieuwbare energie inkomsten met 60% tot € 75,6 miljoen jaar over jaar. Kaspositie werd versterkt door twee transacties met Allianz Joint Ventures met een netto opbrengst van € 267,9 miljoen. De kaspositie zal verder worden versterkt met de netto-opbrengst van € 450 miljoen middels de initiële closing met de nieuwe Deka Joint Venture in Q3 '23.

De kaspositie zal verder worden versterkt met de netto-opbrengst van middels de initiële closing met de nieuwe Deka Joint Venture in Q3 '23. Een winst voor belastingen van € 48,6 miljoen , met € 33,5 miljoen aan netto huur- en hernieuwbare energie inkomsten (+96% op jaarbasis) en € 45,5 netto herwaarderingswinsten op de portefeuille.

, met € 33,5 miljoen aan netto huur- en hernieuwbare energie inkomsten (+96% op jaarbasis) en € 45,5 netto herwaarderingswinsten op de portefeuille. Op 30 juni 2023 zijn 24 projecten in aanbouw, welke 732.000 m 2 en € 50,6 miljoen aan extra jaarlijkse huur vertegenwoordigen zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn (90,7% voorverhuurd, vergeleken met een marktgemiddelde van ca. 50% 3 ) 236.000 m 2 aan projecten werd in 1H'23 opgestart, 81,5% is voorverhuurd en vertegenwoordigt € 17 miljoen aan huurinkomsten eens volledig gebouwd en verhuurd 13 projecten opgeleverd in 1H'23 die 317.000 m 2 vertegenwoordigen, 97,2% verhuurd en goed voor € 18,7 miljoen aan huuropbrengsten eens volledig verhuurd De totale afgewerkte portefeuille 4 vertegenwoordigt 4.621.000 m 2 of 207 gebouwen, is voor 98,8% verhuurd en heeft een gemiddelde leeftijd van slechts 3,7 jaar.

en aan extra jaarlijkse huur vertegenwoordigen zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn (90,7% voorverhuurd, vergeleken met een marktgemiddelde van ca. 50% ) In april '23 is voor € 150 miljoen aan aflopende obligaties terugbetaald. Terugbetalingen van aflopende obligaties van € 225 miljoen in september '23 zullen worden voldaan uit de voorziene cash-recycling met de joint ventures.

Jan Van Geet, Chief Executive Officer van VGP, zei: "Het is een bewogen en productief eerste halfjaar geweest, gekenmerkt door een aanzienlijke toename van € 36,2 miljoen aan gecommitteerde geannualiseerde huurinkomsten. We zijn verheugd over de vele nieuwe huurders die we hebben mogen verwelkomen in onze portefeuille en eveneens over de succesvolle transacties die we hebben uitgevoerd met onze bestaande joint venture-partners. Bovendien zien wij een dalende trend in de bouwprijzen wat het mogelijk maakt nieuwe ontwikkelingen te starten tegen gunstige marges."

Jan Van Geet, vervolgt: "Ik denk dat velen een update over de diversificatie van ons Joint Venture model hebben geanticipeerd en ik ben ervan overtuigd dat we in Deka een partner met vergelijkbaar DNA hebben gevonden en een goede basis om samen een lange termijn 50:50 partnerschap in stand te houden. Tegen het einde van het derde kwartaal zal een eerste closing met een transactiewaarde van meer dan € 700 miljoen gerealiseerd worden en tegen het derde kwartaal van '24 zal de volledige portefeuille, van in totaal meer dan € 1,1 miljard, overgedragen zijn aan de joint venture waardoor VGP meer dan € 700 miljoen aan cash zal kunnen recycleren. De joint venture zal worden beheerd door VGP op een vergelijkbare manier als onze bestaande joint ventures. Zoals mij is verteld, vormt deze transactie de grootste van Europa in 2023 in zijn klasse tot nu toe. Zeker gegeven de marktomstandigheden denk ik dat ik met trots kan zeggen dat dit een bewijs is van de duurzame kwaliteit van onze portefeuille."

Jan Van Geet, besluit: "Zoals verwacht hebben de ingrijpende veranderingen in de vastgoedsector als gevolg van de stijgende rentevoet verschillende opportuniteiten aan het licht gebracht en wij hebben een goede uitgangspositie om deze te kunnen benutten. Als zodanig heeft VGP exclusiviteit getekend voor een aantal iconische industriële locaties op werkelijke toplocaties. In dit opzicht maken onze solide balans en transacties met bestaande en nieuwe Joint Ventures het ons mogelijk om de vrijgekomen kasmiddelen te recyclerenen om daarmee aanhoudende groei te realiseren. Een vooruitzicht waar ik erg enthousiast over ben en waar ik graag verslag van uitbreng naarmate we vorderen."

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE CIJFERS

Activiteiten en resultaten



1H 2023 1H 2022 Wijziging (%) Gecommitteerde geannualiseerde huurinkomsten (€ mio) 328,1 281,1 16,72% IFRS operationeel resultaat voor belasting (€ mio) 56,7 190,5 (70,24%) IFRS nettoresultaat (€ mio) 34,7 153,1 (77,34%) IFRS-winst per aandeel (€ per aandeel) 1,27 7,01 (81,88%)

Portefeuille en balans 30 jun 23 31 dec 22 Wijziging (%) Vastgoedportefeuille, inclusief Joint Ventures tegen 100% (€ mio) 6.759 6.443 4,90% Vastgoedportefeuille, inclusief Joint Ventures op aandeel (€ mio) 4.773 4.605 3,65% Bezettingsgraad van de bestaande portefeuille (%) 98,8 98,9 - EPRA NTA per aandeel (€ per aandeel)5 82,05 84,35 (2,72%) IFRS NAV per aandeel (€ per aandeel) 79,21 80,69 (1,83%) Netto financiële schuld (€ mio) 1.852 1.669 10,96% Schuldgraad6 (%) 40,1 34,4 -





OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. Het bedrijf heeft een te ontwikkelen grondbank van 11.31 miljoen m2 en een strategische focus op het ontwikkelen van business parks. Opgericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 371 FTE’s vandaag actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 6,76 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,2 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken met het oog op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten in VGP te verkopen of een uitnodiging om effecten in VGP te kopen of een uitnodiging of aansporing om zich bezig te houden met andere beleggingsactiviteiten. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen gemaakt of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.







1 Inclusief Joint Ventures tegen 100%.

2 Zie winst- en verliesrekening, proportioneel geconsolideerd

3 Gebaseerd op marktanalyse van Jones Lang Lasalle

4 Waarvan 3.174.000 m2 , of 154 gebouwen in JV's en 1.447.000 m2 of 53 gebouwen in eigen portefeuille.

5 Zie nota 9.2

6 Schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door het totaal van de eigen

middelen en verplichtingen

