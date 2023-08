Van Lanschot Kempen: nettowinst van € 51,8 mln en netto-instroom in AuM van € 3,2 mld in H1 2023

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 24 augustus 2023



Nettowinst € 5 1 , 8 mln (H1 2022: € 48,2 mln )

Netto-instroom AuM Private Clients: € 2,2 mld en Wholesale & Institutional Clients: € 1,0 mld

Client assets: € 130,8 mld (2022: € 124,2 mld ) en AuM: € 115, 2 mld (2022: € 107,8 mld )

Sterke k apitaalratio van 21,6 % (2022: 20,6%) ; ruim boven doelstelling van 17,5%

Voorstel kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel





Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Tegen een volatiele economische en geopolitieke achtergrond, ben ik zeer tevreden over de netto-instroom van € 3,2 miljard in assets under management (AuM). Hieruit blijkt het vertrouwen van bestaande en nieuwe particuliere en institutionele klanten in Van Lanschot Kempen. We blijven inzetten op groei door onze dienstverlening continu te verbeteren, met een focus op persoonlijke aandacht en digitale service. Ook boekten we goede voortgang in de integratie van Mercier Vanderlinden in België en met de voorbereidingen op de integratie van het online beleggingsplatform van Robeco in Nederland. Daarbij houden we gedisciplineerd vast aan onze sterke kapitaal- en liquiditeitspositie. Dankzij de toewijding van onze collega’s en het vertrouwen van onze klanten en aandeelhouders, kijken we terug op een solide eerste halfjaar.

De resultaten binnen het segment Private Clients waren sterk. We breidden onze dienstverlening uit met de introductie van een vermogensbeheerpropositie, die private banking-klanten in staat stelt een persoonlijk accent te leggen binnen hun beheerportefeuille. We versterkten ons team verder met 15 private bankers en startten een ‘Young Private Banking Programma’ om onze private bankers van de toekomst op te leiden. Binnen Wholesale & Institutional Clients focussen we op winstgevende groei. In vervolg op de vorig jaar aangekondigde initiatieven nemen we aanvullende kostenbesparende maatregelen en versterken we tegelijkertijd de commerciële slagkracht. Investment Banking Clients had te maken met een aanhoudend lastige omgeving voor transacties. Om een efficiencyratio van 70%, onze doelstelling, te behalen, hanteren we een strikte focus op kosten in al onze activiteiten.

Uit ons jaarlijks onderzoek ‘Vermogend Nederland’ blijkt dat de meerderheid van de vermogende Nederlanders zou willen dat hun wealth manager zelf het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid. We hebben op dit vlak vanaf 2019 flinke stappen gezet, met een vermindering van de CO 2 -uitstoot van onze eigen organisatie met 41%. Onze ambitie blijft daarnaast om jaar na jaar de impact op het klimaat van beleggingen en hypotheken te verlagen, in dialoog met onze klanten en de bedrijven waarin wij beleggen.

Onze kapitaal- en liquiditeitsposities bleven onverminderd sterk met een CET 1-ratio die stijgt naar 21,6%, ruim boven onze doelstelling, en een liquiditeitsratio van 172%. Dit stelt ons in staat een voorstel te doen voor een kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel in de tweede helft van 2023.’

Ontwikkeling client assets en AuM

Dankzij de goede netto-instroom in AuM van € 3,2 miljard en een positief koersresultaat van € 4,1 miljard stegen de totale AuM naar € 115,2 miljard (2022: € 107,8 miljard). Aangemoedigd door het positieve beursklimaat en de stijgende rentes op de kapitaalmarkten zetten klanten spaargeld deels om in beleggingen, waardoor het spaargeld van klanten daalde naar € 11,2 miljard (2022: € 12,7 miljard). De totale client assets kwamen uit op € 130,8 miljard (2022: € 124,2 miljard).

