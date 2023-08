Rush Factory Oyj

24.08.2023 klo 9.00

Yhtiötiedote





RUSH FACTORY OYJ:PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2023





Color Obstacle Rush -konseptin liput kävivät hyvin kaupaksi tapahtumien keskimääräisen myynnin ollessa viime vuosia korkeammalla. Liikevaihto ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli viime vuotta merkittävästi edellä ollen 2,073 miljoonaa euroa. Raportointikauden käyttökate oli 0,143 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,098 miljoonaa euroa. Raportointikaudella järjestettiin 18 Color Obstacle Rush -tapahtumaa.



TAMMI-KESÄKUUN 2023 KOHOKOHDAT

Raportointikauden 1.1.-30.6.2023 liikevaihto oli 2,073 miljoonaa euroa.

Käyttökate raportointikaudella oli 0,143 miljoonaa euroa.

Raportointikauden liikevoitto oli 0,098 miljoonaa euroa.

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2024 oli raportointikauden loppuun mennessä myyty lippuja 3,090 miljoonalla eurolla. Tapahtumakohtainen myynti on ennätyslukemissa 0,119 miljoonaa euroa.

Yhtiö järjesti raportointikauden aikana 18 Color Obstacle Rush -tapahtumaa koko kaudelle suunnitelluista 26 tapahtumasta.





RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

COR kauden 2024 myynti aloitettu kesän aikana monissa suurissa kaupungeissa. Konseptiin testataan samalla muutosta jolla tuodaan asiakkaalle entistä enemmän sisältöä ja samalla lipun hinta nousee viidellä eurolla.

Utopia Nation Festival -konseptin kalenteri kaudelle 2024 on muodostumassa. Tavoitteena on järjestää merkittävän kokoinen kiertue konseptilla samoilla markkinoilla joissa aiempien konseptien kanssa on toimittu.

Rahoitussopimus pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa on käytössä tarpeen mukaan.

NÄKYMÄT

Color Obstacle Rush -konsepti on myynyt hyvin kaudella 2023 joka antaa uskoa konseptin edelleen olevan kiinnostava asiakkaille. Pandemian aikana erittäin korkeaksi nousseet markkinointikustannukset ovat kuluvalle kaudelle laskeneet ja on syytä odottaa niiden pysyvän jatkossakin samalla tasolla.

Utopia Nation Festival -konseptille on kaavailtu laajaa kiertuetta ensi kaudelle samoille tutuille markkinoille aiempien konseptien kanssa. Kalenteri muodostuu parhaillaan lipunmyynnin alkaessa lähiaikoina.

Yhtiön toiminnan jatkuvuus edellyttää, että lipunmyynnistä ja mahdollisesta kiinteistön myynnistä vuonna 2023 kertyvät tulot ovat riittävät. Muussa tapauksessa toiminnan jatkuminen tulee edellyttämään lisärahoitusta. Riski rahoituksen riittämättömyydestä tänä vuonna hyvin sujuneen lipunmyynnin ansiosta arvioidaan olevan kohtuullinen.

MIKA METSÄMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA:

“Color Obstacle Rush -tapahtumat pyörivät ensi vuonna kymmenettä vuotta ympäri Eurooppaa. Konsepti on toki päivittynyt vuosittain hieman ja se näyttää tuottavan tulosta sillä iästään huolimatta konsepti kiinnostaa edelleen hyvin asiakkaita. Tästä todisteena esimerkiksi aiempia vuosia suurempi keskimääräinen lipunmyynti tapahtumaa kohden. Markkinoista erityisesti Saksa on noussut tälle kaudelle, viime kaudella sen ollessa suurin pettymys. Tapahtumien lipunmyynti sujui odotetusti niin talvikaudella kuin nyt myös tapahtumakauden aikana. Myös markkinointikustannukset ovat tulleet alas viime vuoden erittäin korkealta tasolta.

Ensi vuodeksi olemme kaavailleet vielä lisää uudistuksia tapahtumaan COR-kiertueen kulkiessa ensi vuonna nimellä “International Mega-tour”. Sisältöä asiakkaalle on entistä enemmän, tuotannon keskittyessä yhteen pääkiertueeseen aiemman kahden sijaan. Pystymme tämän toteuttamaan olemassa olevalla kalustolla hyvin tehokkaasti. Toinen kiertue aiempaa vastaavalla konseptilla saattaa olla tulossa pienemmille markkinoille, sillä yhdelle kiertueelle kaikkien haluttujen kaupunkien sovittaminen on usein haastavaa. Samalla tapahtuman lippujen hinta hieman nousee aiemmasta. Odotamme siis ensi kaudesta entistä parempaa Color Obstacle Rushin osalta.

Utopia Nation Festival -konseptin kalenteri on muodostumassa ja tapahtumia suunnitellaan ensi kesäksi ja syksyksi. Lipunmyynti on alkamassa lähiaikoina ja tapahtumaan tarvittavan kaluston osalta olemme löytäneet erittäin kustannustehokkaita tapoja toteuttaa tapahtuma. Pandemian aiheuttama haastava taseasema toki vaikuttaa UNF:n ylösajoon, mutta ennakkomyynnin luonteesta johtuen muutaman tapahtuman järjestäminen voi olla hankalampaa kuin hieman suuremman määrän. UNF-tapahtumien myötä saisimme vihdoin todistettua yhtiön todellisen arvon. Arvon joka on muuta kuin yksittäinen konsepti; liiketoimintamalli jolla tapahtumia ja niihin tarvittavaa kalustoa teemme. Emme siis malta odottaa että vihdoin pääsemme näyttämään osaamisemme.

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko sujui siis merkittävästi paremmin kuin viime vuonna. Pandemian häntä on kuitenkin pitkä eikä sitä täysin vielä ole karistettu vaikka vahvasti oikeaan suuntaan mennäänkin. Tärkeintä meille tässä vuodessa oli tehdä vain kannattavia tapahtumia ja tehostaa toimintaa. Tehostamisen osalta kauden aikana on tullut vastaan useampia kohteita COR-konseptissa joita voimme tehostaa vielä entisestään ensi kaudelle. Näin ollen odotamme innolla ensi vuotta ja tämän vuoden tapahtumamäärää suurempaa kiertuetta. Tänä syksynä on vielä neljä COR-tapahtumaa jäljellä ja samaan aikaan keskittyminen on vahvasti ensi kaudessa, sen myynnissä ja tuotannossa.”





RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT (Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022* Liikevaihto, t€ 2 073 1 627 2 940 Käyttökate (EBITDA), t€ 143 -546 -1 132 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,9 % neg. neg. Liikevoitto, (EBIT) t€ 98 -608 -1240 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 4,7 % neg. neg. Tulos ennen veroja (EBT) 100 -614 -1339 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta 4,8 % neg. neg. Tilikauden tulos 100 -614 -1 339 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % 61,5 % neg. neg. Omavaraisuusaste, % -25,47 % 11,16 % -28,59 % Nettovelkaantumisaste, % -175,24 % 337,63 % -162,20 % Osakekohtainen tulos, € 0,042 -0,261 -0,567 Osakekohtainen oma pääoma, € -0,181 0,095 -0,199 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 360 798 2 353 498 2 360 798 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 360 798 2 353 498 2 360 798 Henkilöstö 14 13 14

*Tilintarkastettu





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 500 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

