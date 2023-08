Halvårsrapport 2023 - Gyldendal fastholder forventninger

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2023

Gyldendal A/S

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 2023 for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret.

Omsætningen fra fortsættende aktiviteter i 1. halvår 2023 er 339 mio.kr. mod 338 mio.kr. i 2022 – stort set uændret.

Gyldendal har i 1. halvår 2023 EBIT af fortsættende aktiviteter på -15 mio.kr. mod -10 mio.kr. i 1. halvår 2022. Der er i EBIT for 1. halvår 2023 indeholdt omstrukturerings-omkostninger på 4 mio. kr. Forlagsbranchen og Gyldendal har på grund af sæsonudsving en lavere omsætning og indtjening i første halvår end andet halvår. Resultatet er på niveau med forventningerne.

EBIT mio. kr. 1H 2023 1H 2022 2022 helår Fortsættende aktiviteter -15 -10 12 Særlige poster 0 -1 -81 Ophørte aktiviteter 2 17 18 EBIT i alt -13 6 -51

Resultat efter skat er -13 mio. kr. i 2023 mod 4 mio. kr. i 2022.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Gyldendal har siden efteråret 2022 fokuseret på at udvikle og investere i forlagsforretningen. Den proces forløber som planlagt, og regnskab for 1. halvår 2023 er som forventet. Vi må dog samtidig konstatere, at hele forlagsbranchen trods en vis stabilisering fortsat er strukturelt og økonomisk udfordret. Gyldendal balancerer i sin udgivelsespolitik publicistiske og kommercielle hensyn, men økonomien skal forbedres. Digitaliseringen har mange fordele, men afregningen til forfattere og forlag er ikke bæredygtig. Det vil gå ud over både kvalitet, innovation og mangfoldighed, hvis ikke afregningen forbedres grundlæggende”.

Forventninger til 2023

Gyldendals økonomiske forventninger for 2023 er uændrede og udgør:

En omsætning på ca. 700-725 mio. kr. (706 mio. kr. i 2022)

Et driftsresultat (EBIT) på 15-25 mio. kr. svarende til 2-3,5 % (12 mio. kr. i 2022)

Gyldendal forventer at realisere en forbedring af EBIT af fortsættende aktiviteter i 2. halvår 2023 sammenlignet med 2. halvår 2022.

København, den 24. august 2023

GYLDENDAL A/S

For yderligere information:

Hanne Salomonsen, adm. direktør, kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

