Ontex introduceert twee innovaties in populaire marktsegmenten van absorberende broekjes voor baby’s en volwassenen

Twee categorieën met een hoge marktgroei nu consumenten steeds meer overstappen naar deze productvorm

Ontex presteerde beter dan de groeiende markt voor absorberende broekjes in 2022 en ziet zijn verkoop dit jaar met dubbele cijfers blijven groeien

De DreamshieldTM - en X-CORE -technologieën van Ontex beantwoorden aan de vraag van de consument naar gebruiksgemak, discretie en bescherming tegen lekken

Aalst, België, 23 augustus 2023 - Ontex Group NV ("Ontex"), een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, introduceert twee innovaties in de snelgroeiende marktsegmenten van absorberende broekjes voor baby’s en volwassenen, waarin het bedrijf het in 2022 beter deed dan de groeiende markt en ook dit jaar zijn verkoop met dubbele cijfers ziet blijven groeien.

Babybroekjes zijn een populair alternatief voor open luiers voor baby's, vooral in Europa; volgens Nielsen-gegevens voor de periode van 12 maanden die eindigt in april 2023, zijn babybroekjes het enige volumegroeiende segment in Europa, met een opmerkelijke groei van 13%, die grotendeels wordt aangedreven door retailmerken. Euromonitor verwacht dat babybroekjes de komende vijf jaar de groeimotor van de categorie zullen blijven. De groeiende acceptatie van broekjes onder ouders is een belangrijke factor achter deze trend. Babybroekjes zijn oorspronkelijk ontworpen om ouders te helpen bij de eerste stadia van zindelijkheidstraining, zodat kinderen gemakkelijker de overstap kunnen maken van luiers naar gewoon ondergoed. Sindsdien is het ontwerp van babybroekjes geëvolueerd en bieden ze nu een volwaardig alternatief voor traditionele open luiers. Om die trend aan te wakkeren, introduceert Ontex het DreamshieldTM-achterzakje voor een nog betere bescherming tegen lekken, wat een belangrijke drijfveer is voor ouders om meer te kiezen voor broekjes die langer worden gedragen, ook 's nachts.

Ook de markt voor absorberende wegwerpbroekjes voor volwassenen groeit. "Wegwerpbroekjes voor volwassenen waren voor velen een onverwachte trend, maar niet voor ons", zegt Annick De Poorter, Chief Innovation and Sustainability Officer bij Ontex. "Wat absorberende broekjes voor volwassenen betreft, waren veel mensen verrast - maar wij niet", zegt Annick De Poorter, Chief Innovation and Sustainability Officer van Ontex. "We hebben het voortouw genomen in de ontwikkeling dankzij onze ervaring in de gezondheidssector. We weten dat veel mensen matig incontinent zijn en een actief leven leiden. Daarom zorgen we ervoor dat onze broekjes betaalbaar, discreet en gemakkelijk te dragen zijn. We schatten dat één op de vier vrouwen boven de veertig en één op de negen mannen boven de zestig een vorm van incontinentie heeft, dus incontinentiebroekjes voor volwassenen kunnen het voor heel veel mensen mogelijk maken een normaal leven te leiden." Om zijn aanbod nog verder te verbeteren, biedt Ontex nu X-CORE-technologie aan. Een innovatieve absorptiekern met kanaaltjes verbetert de prestaties en beantwoordt zo perfect aan de top 3-behoeften van consumenten in deze categorie: bescherming, comfort en discretie.

Meer over X-Core en Dreamshield

Ga naar https://ontex.com/products/innovative-products voor meer informatie over Dreamshield en X-CORE.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7,500 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

Bijlage