Rekordregnskab hos Fynske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 2023/10

Fynske Bank kommer ud af årets første seks måneder med det bedste resultat i bankens historie. Det skyldes blandt andet en flot vækst i udlånet til såvel private kunder som erhvervskunder.

Fynske Bank kan i dag offentliggøre sit bedste halvårsregnskab nogensinde.



I årets første seks måneder har banken leveret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 97,4 mio. kr. I samme periode sidste år lød resultatet på -5,5 mio. kr.



Flot vækst i udlånet

Det historiske resultat glæder naturligvis Fynske Banks adm. direktør, Henning Dam. Han hæfter sig dog i særdeleshed ved, at en del af væksten er drevet af en flot udvikling i bankens udlån, som er steget med 10 procent sammenlignet med sidste års halvårsregnskab.



”Vi har al mulig grund til at være stolte af den positive udvikling, som vi har været igennem, og ikke mindst det meget stærke resultat, vi står med i dag,” siger Henning Dam og fortsætter:



”Især glæder det mig, at Fynske Bank har kunnet realisere en flot vækst i vores udlån til såvel vores privatkunder som vores erhvervskunder på et tidspunkt, hvor boligmarkedet har været udfordret.”

Positive kursreguleringer

Regnskabet er også positivt påvirket af de stigende markedsrenter og deraf stigende nettorenteindtægter. Fynske Banks likviditetsplacering i obligationer bidrager med renteindtægter på 35,2 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i første halvår i 2022. Dertil kommer kursreguleringer, der i første halvår i 2023 er en indtægt på 20,8 mio. kr. mod en udgift på 51,4 mio. kr. i samme periode sidste år.



”Generelt er det en normalisering og et sundhedstegn for økonomien, at det negative rentemiljø er afløst af et positivt. Samtidig har vi i årets første seks måneder oplevet, at markedsrenten har været stigende, og det påvirker vores renteindtægter. Renteindtægterne og vores relativt konservative likviditetsposition i obligationer er også væsentlige faktorer i regnskabet. Nu har vi betydelige renteindtægter og positive kursreguleringer på vores obligationsbeholdning. Det har tidligere kostet os relativt dyrt,” siger Henning Dam.



Vækst på agendaen

I halvårsregnskabet peger direktøren også på, at rekordresultatet er en realitet på trods af, at Fynske Bank samtidig har øget sine omkostninger til personale og administration med 9 procent.



”Vi tror på, at der er et spændende potentiale til at vækste Fynske Bank både med enkelte nye lokationer og ved at blive endnu bedre i vores eksisterende lokalområder, og vi har kapitalen til at gennemføre det. Vi er lige på trapperne med at kunne åbne vores nye filial i Aarhus, og vi kommer også til at løfte vores tilstedeværelse i Odense. Det kræver, at vi både bliver flere og mere specialiserede kolleger i banken, og derfor er vi i gang med at investere i vores organisation,” siger Henning Dam.

Samlet set betyder den positive udvikling i banken, at forventningerne til årets resultat i juli blev opjusteret til 155-180 mio. kr. før skat.

