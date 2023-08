Møns Bank offentliggør halvårsrapport for 2023 og opjusterer forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 9/2023

Møns Bank halvårsrapport for 2023





Halvårsrapporten 2023 i overskrifter:

● Resultat før skat udgør 44,3 mio. kr. mod 26,3 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 68,7%

● Resultat efter skat 33,7 mio. kr. mod 20,7 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 62,8%

● Som følge af den positive udvikling i 1. halvår 2023 opjusteres forventningerne til 2023 som følger:

● Forventningerne til basisdriften for 2023 opjusteres til intervallet 75 – 85 mio. kr.

● Forventningerne til resultatet før skat for 2023 opjusteres til intervallet 75 – 85 mio. kr.

● Stigende renteniveau og højt aktivitetsniveau resulterer i en tilfredsstillende basisdrift på 43,1 mio. kr. svarende til en stigning på 97% i forhold til samme periode sidste år.

● Nedskrivninger på udlån mv. udgør en driftseffekt på 0,3 mio. kr. mod en tilbageførsel på 1,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

● Det lave niveau i bankens nedskrivninger er et udtryk for, at bankens kunder generelt har klaret sig godt. I 1. halvår 2023 er bankens ledelsesmæssige skøn til nedskrivninger reduceret med 0,5 mio. kr. til i alt 24,5 mio. kr. til at imødegå fortsat økonomisk usikkerhed herunder den geopolitiske uro.

● Bankens portefølje af formidlede realkreditlån er øget med 65 mio. kr. til 7,9 mia. kr. svarende til 0,8 % i forhold til 1. halvår 2022.

● Indlån er steget med 201,3 mio. kr. svarende til en stigning på +6% i forhold til 1. halvår 2022.

● Udlån er steget med netto 28 mio. kr. svarende til en stigning på + 1,9% i forhold til 1. halvår 2022.

● Kapitalprocent på 24,5 (uden indregning af periodens resultat) svarende til en stigning på 7,5% i forhold til 1. halvår 2022. Ved indregning af periodens resultat vil bankens kapitalprocent forøges med 2,0 procentpoint til 26,5.

● Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 163,6 mio. kr. svarende til 8,8 %-point og overdækning af det samlede NEP-krav på 5,4 %-point.





