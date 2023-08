Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 24.8.2023 klo 16.10

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Tammi-kesäkuu 2023:

- Liikevaihto 109,0 Me (112,5 Me), -3,1 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 0,4 Me (15,7 Me), -97,4 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 0,4 % (14,0 %) liikevaihdosta

- Käyttökate 6,7 Me (23,4 Me), -71,5 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 0,1 Me (2,3 Me), -96,3 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 0,1 % (2,1 %) liikevaihdosta

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 6,3 Me (10,0 Me), -37,2 % viime vuodesta

- Tulos 0,7 Me (12,3Me), -94,0 % edelliseen vuoteen

- Tulos/osake 0,07 euroa (1,23 euroa), -93,9 % edelliseen vuoteen

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Haasteellinen toimintaympäristö vaikeuttaa tuloksentekoa

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla laski 3,1 % edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna ja liikevoitto suli lähes kokonaan tarkastelujaksolla. Myös operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate laski 37,2 % viime vuoden vastaavasta. Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyi merkittävä myyntivoitto Keskisuomalainen-konsernin varhaisjakelun myynnistä Posti Palvelut Oy:lle.

Liikevaihdon ja liikevoiton negatiiviseen kehitykseen vaikutti merkittävästi mediamyynnin lasku. Mainonta on ollut vaimealla tasolla ja tämä heijastuu voimakkaasti myös Keskisuomalainen-konsernin mediatuotteisiin. Taustalla on maailman talouden turbulenssi, joka on näkynyt Suomessa talouden kasvun hiipumisena. Talouden aktiivisuuden heikkenemisen seurauksena ovat erityisesti perinteisen lehtimainonnan tasot laskeneet aiemmasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kiihdytti inflaatiokehitystä voimakkaasti, jonka seurauksena meille keskeiset kustannustekijät ovat samanaikaisesti nousseet merkittävästi. Paperin hinnan nousu on ollut historiallisen kovaa. Tätä kehitystä on inflaation ohessa kiihdyttänyt sanomalehtipaperin tuotantokapasiteetin väheneminen markkinoilla. Nyt on viitteitä paperin hinnan kääntymisestä laskusuuntaan, joka osaltaan parantanee kannattavuuttamme pidemmällä aikajänteellä. Myös toimialamme näkökulmasta kalliit palkkaratkaisut ovat vaikeuttaneet tuloksentekemistä. Emme ole kyenneet siirtämään kohonnutta kustannustasoa riittävän tehokkaasti hintoihimme, ja tämä on heikentänyt osaltaan kannattavuuttamme. Myönteistä on, että tuotteidemme haluttavuus niin paperisina kuin digitaalisina on säilynyt hyvällä tasolla. Olemme myös kyenneet kasvattamaan merkittävästi digitaalista myyntiämme niin sisältöpuolella kuin muissakin mediatuotteissa.

Heikentyneen tuloskehityksen seurauksena olemme käynnistäneet Keskisuomalainen-konsernissa tehostamisohjelman, jolla pyritään vähintään 5,0 Me säästöihin samalla tehostaen myyntiämme niin kuluttaja-asiakkaiden kuin ilmoittaja-asiakkaidenkin osalta. Tehostamisohjelmassa selvitämme mahdollisuuksia toimintaa tehostaviin rakenteellisiin muutoksiin ja uudelleenjärjestelyihin. Ohjelmaan sisältyy myös erikseen mainittujen lehtien paperisten lehtien ilmestymispäivien uudelleen arviointeja. Tämä on seurausta nousseista kustannuksista, mutta myös markkinoiden ja kuluttaja-asiakkaiden tarpeista nykyistä digitaalisempaan tarjoamaan. Mahdollisesti katoavien paperisten lehtien ilmestymispäivien sijaan tuomme lukijoille entistä tasokkaampia digitaalisia tuotteita. Konsernissa on vireillä kattava mobiilituotteiden uudistaminen, joka tulee parantamaan asiakaskokemusta merkittävällä tavalla.

Uskomme loppuvuoden 2023 osalta kehityksen jatkuvan median osalta haasteellisena, mutta tehostamisohjelmalla varmistamme Keskisuomalainen konsernin tuloksentekokyvyn jatkossakin. Vuoden 2023 osalta operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittomme laskee edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtomme laskee myös hieman heikentyneen mediamyynnin seurauksena. Yhtiön johto on sitoutunut tekemiseemme ja uskomme, että kykenemme parantamaan kannattavuuttamme selvästi lähivuosien aikana edellyttäen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittävää heikkenemistä. Yhtiön tase on vahva ja mahdollistaa kasvustrategian ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.”

Konsernin tuloksen kehitys

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin liikevaihtoa painoi mainosmarkkinan taantuminen kevään aikana. Keskisuomalainen konsernin liikevaihto laski 3,1 % edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli 109,0 Me (112,5 Me). Katsauskauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä alkuvuoden 2022 liikevaihdossa on vielä mukana 29.4.2022 saakka myyty varhaisjakeluliiketoiminta. Ilman myydyn liiketoiminnan vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto katsauskaudella laski 1,5 %.

Konsernin tilausten määrä kehittyi suunnitellusti ja tilausmyynti laski -2,2 % edellisestä vuodesta. Tilaustuottoja laskee tilausmäärän laskun lisäksi vaihdot painetun lehden tilaajasta digitaalisen lehden tilaajaksi. Konsernin mediamyynti laski koko sanomalehtitoimialan mainosmyynnin kehityksen mukaisesti -5,4 %. Paino- ja jakelutuotot laskivat -1,1 %, mutta vertailukelpoiset paino- ja jakelutuotot kasvoivat 8,5 % edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan muut tuotot, jotka muodostuvat lähinnä liiketoimintojen myynnistä, olivat 0,5 Me (15,4 Me). Edellisen vuoden lukua kasvattaa liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu 14,9 Me tuotto varhaisjakeluliiketoiminnan myynnistä Posti Palvelut Oy:lle. Myyntivoittoa kaupasta syntyi 21,0 Me, mutta myyntivoittoon sisällytettiin Ilves Jakelu Oy:n hankinnasta muodostunutta liikearvoa 6,1 Me.

Katsauskaudella kulut laskivat -2,7 % ja olivat 109,2 Me (112,1 Me). Kulujen vähennyksestä merkittävä osuus muodostuu poistuneista varhaisjakeluliiketoiminnan kuluista.

Keskisuomalainen konsernin liikevoitto oli 0,4 Me (15,7 Me), mikä on 0,4 % (14,0 %) liikevaihdosta.

Katsauskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 Me (2,3 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,1 % (2,1 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 0,3 Me (13,4 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli Seinäjoen Sanomien liiketoiminnan myyntivoitto -0,5 Me. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vertailukautena olivat varhaisjakeluliiketoiminnan myyntivoitto -14,9 Me, Savon Painon hankintaan ja varhaisjakeluliiketoiminnan myyntiin liittyvät asiantuntijakulut +0,5 Me, Savon Painon hankinnasta tulevan negatiivisen liikearvon tuloutus -0,4 Me sekä Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemiseen liittyvät kulut +1,3 Me.

Rahoituserät olivat 0,3 Me (0,9 Me). Rahoituserien muutos johtuu lähinnä pankkilainojen suojaamattoman osan korkokulujen kasvusta. Tulos ennen veroja oli 0,7 Me (16,2 Me) ja tulos verojen jälkeen oli 0,7 Me (12,3 Me).

30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 (6 kk) (6 kk) (12 kk) Liikevaihto, Me 109,0 112,5 221,0 Liikevoitto, Me 0,4 15,7 10,0 Liikevoitto % 0,4 14 4,5 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 0,1 2,3 3,7 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 0,1 2,1 1,7 Käyttökate, Me 6,7 23,4 30,7 Käyttökate % 6,1 20,8 13,9 Operatiivinen vertailukelpoinen Käyttökate Me 6,3 10,0 17,1 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 5,7 8,8 7,7 Tilikauden tulos, Me 0,7 12,3 7,4 Tulos/osake, Eur 0,07 1,23 0,74 Oman pääoman tuotto % 1,0 13,4 8,5 Omavaraisuusaste % 44,7 47,2 45,8

Toimintaympäristö, konsernin liiketoiminta

Toimintaympäristöön katsauskaudella vaikuttivat jatkuva Ukrainan sota ja sen vaikutukset sekä voimakkaasti kohonnut korkotaso ja korkealla pysyttelevä inflaatio. Nämä ovat pitäneet markkinan haastavana ja tästä aiheutuva epävarmuus näkyy selvästi niin kuluttajien kuin yritystenkin luottamuksessa ja talouskasvun hidastumisena. Markkinan epävarmuus ja heikot yleiset talousnäkymät ovat heikentäneet erityisesti mediamainonnan kehitystä.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden 2023 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suurimmista toimialoista finanssiala kasvoi 9 %, vähittäiskauppa laski 6 %, pukeutuminen laski 14 % ja matkailu kasvoi 9 %. Katsauskaudella sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta sisältäen painetun ja digitaalisen mainonnan laski 5,5 %. Sanoma- ja kaupunkilehtien printtimainonta laski 8,9 % ja verkkomainonta laski 2,2 %. Ulkomainonta kasvoi 12,3 %.

Mediamyynti

Markkinoiden epävarmuus inflaation, kohonneiden korkojen ja talouskasvun heikentymisen seurauksena vaikutti katsauskauden koko toimialan mediamyynnin kehitykseen negatiivisesti. Keskisuomalainen-konsernin mediamyynti laski katsauskaudella 5,4 % ja oli 40,2 Me (42,5 Me). Painettu mainonta laski katsauskaudella 7,5 %. Digitaalinen mediamyynti kehittyi positiivisesti ja kasvua siinä oli 5,9 %. Ulkomainonnan mediamyynti kasvoi 10,8 %.

Tilausmyynti

Lukijoiden kiinnostus uutisiin ja muihin journalistisiin sisältöihin on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla ja Keskisuomalainen-konsernin tilattavien lehtien kysyntä on kehittynyt ennakoidusti. Keskisuomalainen-konsernin tilausmyyntituotot pysyivät katsauskaudella edellisen vuoden tasolla ja olivat 43,6 Me (44,5 Me). Digitaalisten tilausten kehitys on pysynyt vahvana ja digitaaliset tilaustuotot kasvoivat 22,3 %.

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konserni jatkaa painotoimintansa tehostamista ja sen tarvitseman painokonekapasiteetin sopeuttamista. Vuoden 2022 syyskuun lopussa suljetun Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemisesta saadut tehostamishyödyt vaikuttivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivisesti ja katsauskauden jälkeen 14.8.2023 aloitetiin muutosneuvottelut koskien suunnitelmia sulkea Lahden sanomalehtipaino. Toimenpiteillä halutaan varmistaa sanomalehtien painamisen säilyminen tehokkaana myös jatkossa.

Paperin saatavuus on katsauskaudella palautunut normaaliksi ja edellisenä vuonna voimakkaasti noussut hintataso on tasaantunut ja osin kääntynyt laskuun. Painotoiminnan kohonneita materiaalikustannuksia on mahdollisuuksien mukaan viety asiakashintoihin.

Keskisuomalainen-konsernin painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto katsauskaudella oli 6,9 Me (6,4 Me) ja kasvua oli 7,5 %. Koko painoliiketoiminnan liikevaihto sisältäen konsernin sisäisen liikevaihdon kasvoi edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta 1,6 % ja oli 20,2 Me (19,9 Me).

Jakelu

Katsauskauden jakelun liikevaihto koostui pääasiassa vain osoitteettomasta suorajakelusta. Vertailukauteen sisältyy myös varhaisjakelua 30.4.2022 asti, jolloin Keskisuomalainen-konserni myi varhaisjakeluliiketoimintansa Posti Palvelut Oy:lle. Toteutetun liiketoimintakaupan myötä konsernin jakeluliiketoiminta väheni selvästi, mutta jonkin verran kirje- ja pakettijakelua harjoitettiin 30.4.2023 asti. Varhaisjakelun liikevaihto katsauskaudella oli 2,8 Me (8,6 Me).

Osoitteettoman suorajakelun kappalemääräinen volyymi katsauskaudella kasvoi 16,7 %. Volyymin kasvun myötä osoitteettoman suorajakelun liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 13,7 Me (12,3 Me).

Keskisuomalainen-konsernin koko jakeluliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella sisältäen sisäisen liikevaihdon oli 16,6 Me (20,8 Me).

Liikearvot

Keskisuomalainen-konsernin liikearvot olivat 30.6.2023 yhteensä 66,8 Me (73,2 Me). Keskisuomalainen Oyj:n johdon arvion mukaan liikearvoja ei ollut katsaushetkellä tarvetta testata.

Konsernirakenne

Konsernirakenteessa ei katsauskaudella ole tapahtunut muutoksia.

Henkilöstö

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1 416 (1 677) henkilöä. Työsuhteita konsernissa oli keskimäärin yhteensä 1 583 (2 124). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli keskimäärin yhteensä 3 423 (3 616).

Investoinnit ja rahoitus

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,2 Me (2,7 Me). Investoinnit ovat pääosin korvaus- ja ylläpitoinvestointeja. Edellisen vuoden vastaavan katsauskauden merkittävin investointi oli Savon Paino Oy:n osakekannan hankinta.

Keskisuomalainen konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan.

Tase

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin taseen loppusumma oli 188,8 Me (226,1 Me).

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2023, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 850,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 2 090,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 925,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on alkuvuoden 2023 aikana muunnettu A-osakkeiksi 14 muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 37 749 kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 4 582 096 kappaletta ja A-osakkeiden määrä on 5 460 372 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10 042 468 kappaletta.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous 26.4.2023 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 000 000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2024 saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden, mikä on yhteensä 10 042 468,00 euroa. Osinko on maksettu 8.5.2023.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj julkaisi 17.8.2023 päivitetyt näkymät vuodelle 2023. Keskisuomalainen Oyj heikensi vuoden 2023 näkymiään liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö uskoo vuoden 2023 liikevaihdon heikkenevän hieman vuoteen 2022 verrattuna ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

Keskisuomalainen Oyj ilmoitti 17.8.2023 käynnistävänsä tehostamisohjelman. Tehostamisohjelma koskee Keskisuomalainen Oyj:tä sekä sen kaikkia tytäryhtiöitä ja siinä tutkitaan mahdollisuuksia tehdä rakenteellisia muutoksia sekä uudelleenjärjestelyjä. Tehostamisohjelmassa suunnitellaan tilattavien paperilehtien ilmestymispäivien vähentämisiä koskien seuraavia sanomalehtiä: Forssan Lehti, Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Länsi-Savo, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Iisalmen Sanomat ja Warkauden Lehti. Lisäksi tehostamisohjelmassa tavoitellaan Keskisuomalainen-konsernin keskitettyjen ja yhteisten toimintojen kulujen vähentämistä. Keskisuomalainen-konserni pyrkii myös sanomalehtipainamisen tehostamiseen ja Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on 14.8.2023 käynnistänyt Lahden sanomalehtipainossa muutosneuvottelut. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan Keskisuomalainen-konsernissa noin 5,0 Me tehostumishyötyjä.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Ukrainan sodan kiihdyttämä voimakas inflaatio ja kohonnut korkotaso ovat vaikuttaneet merkittävästi markkinaan ja Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaan. Pitkittyessään korkea Inflaatio ja korkotaso voivat syventää Suomen talouden taantumaa, heikentää kuluttajakysyntää ja mainostamista sekä Keskisuomalainen-konsernin kustannustehokkuutta. Voimakas inflaatio ja haastava markkinatilanne voivat nopeuttaa mediatoimialan digitaalista siirtymää.

Sanomalehtipaperin hinta on voimakkaasti noussut edellisen vuoden aikana. Paperin hinnalla on merkittävä vaikutus Keskisuomalainen konsernin kannattavuuteen. Mikäli sanomalehtipaperin hintataso pysyy korkealla, vaikeuttaa se Keskisuomalainen-konsernin tuloksentekokykyä.

Keskisuomalainen-konserni on merkittävä työllistäjä ja sen kuluista suuri osa muodostuu henkilöstökuluista. Työmarkkinatilanteen kehittymisellä ja tulevilla palkkaratkaisuilla on iso merkitys konsernin kustannuksiin.

Tietoturvan riskitaso on maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi kasvanut ja Keskisuomalainen-konsernin tietoturvan valmiustasoa on nostettu sekä tietoturvakäytäntöjä tarkennettu jatkuvana prosessina. Konsernin toiminnan takaamiseksi, on tärkeää kyetä ylläpitämään kriittiset palvelut kaikissa tilanteissa.

Median käytön muutos ja teknologiaympäristön kehittyminen sekä haastava markkinatilanne muuttavat mediatoimialaa. Sen vuoksi kehityksen painopistettä on suunnattava kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisten tuotteiden ja ansainnan kehittämiseen. Onnistuminen tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää Keskisuomalainen-konsernin pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Loppuvuoden näkymät

Uskomme vuoden 2023 liikevaihdon heikkenevän hieman vuoteen 2022 verrattuna ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

Vuonna 2022 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 221,0 Me ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,7 Me.

Laadintaperiaatteet

Keskisuomalainen-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2022. Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ

HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 (6 kk) (6 kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 109,0 112,5 221,0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 15,4 15,1 Liiketoiminnan kulut -109,2 -112,1 -226,1 LIIKEVOITTO 0,4 15,7 10,0 Liikevoitto % liikevaihdosta 0,4 % 14,0 % 4,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,9 2,0 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 -0,5 -0,2 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,7 16,2 11,8 Verot 0,0 -3,9 -4,4 VOITTO/TAPPIO 0,7 12,3 7,4 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,8 12,4 7,5 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 -0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,07 1,23 0,74 Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,07 1,23 0,74





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 (6 kk) (6 kk) (12kk) Tilikauden voitto 0,7 12,3 7,4 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1,2 -2,0 -5,5 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,2 0,4 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,2 -1,8 -5,0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,5 10,5 2,4 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,5 10,6 2,5 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 -0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 82,9 86,7 170,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 38,9 42,5 79,6 Kohdistamaton 18,9 16,6 33,6 Segmenttien välinen liikevaihto -31,7 -33,3 -62,6 Tuloslaskelman liikevaihto 109,0 112,5 221,0 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 5,1 7,0 6,6 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -1,4 12,5 10,0 Kohdistamaton -3,0 -3,3 -5,7 Segmenttien välinen liikevoitto -0,4 -0,5 -1,0 Tuloslaskelman liikevoitto 0,4 15,7 10,0





LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Kustannustoiminta Ilmoitustuotot 36,9 39,5 75,8 Tilaustuotot 43,6 44,5 89,4 Paino- ja jakelutuotot 0,4 0,5 1,0 Muut tuotot 1,4 1,5 2,8 Kustannustoiminta yhteensä 82,3 86,0 169,0 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut Ilmoitustuotot 0,4 0,3 Paino- ja jakelutuotot 19,4 19,6 37,6 Muut tuotot 1,3 1,2 3,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 21,2 21,1 40,9 Kohdistamaton Ilmoitustuotot 2,9 2,7 5,4 Muut tuotot 2,7 2,7 5,7 Kohdistamaton yhteensä 5,6 5,4 11,1 Tuloslaskelman liikevaihto 109,0 112,5 221,0





KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 12,8 13,4 13,2 Liikearvo 66,8 73,2 66,7 Sijoituskiinteistöt 0,5 0,2 0,5 Aineelliset hyödykkeet 27,7 31,7 29,4 Käyttöoikeusomaisuuserät 5,7 6,7 5,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,1 4,3 4,4 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 20,4 24,7 21,6 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 0,9 0,8 Laskennalliset verosaamiset 1,5 2,0 1,5 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2,7 2,5 2,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,8 22,0 24,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,7 0,0 0,2 Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 10,1 Rahat ja pankkisaamiset 24,9 44,3 14,8 Varat yhteensä 188,8 226,1 195,8 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 72,4 94,0 82,9 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,0 -0,1 Oma pääoma yhteensä 72,3 94,0 82,8 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2,3 3,0 2,6 Pitkäaikaiset korolliset velat 47,8 54,8 51,1 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 2,0 3,3 2,2 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 9,0 9,7 8,9 Saadut ennakot 26,9 26,9 15,0 Ostovelat ja muut velat 28,5 30,8 30,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - 3,6 2,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 188,8 226,1 195,8





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 (6 kk) (6 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 121,6 121,5 219,5 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -102,8 -103,5 -204,8 Maksetut korot -1,0 -0,3 -0,7 Saadut korot 0,3 0,0 0,1 Maksetut verot -3,5 -1,2 -2,4 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 14,6 16,5 11,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -0,6 -0,6 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1,1 -1,1 -2,5 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -1,0 -2,3 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,1 Liiketoimintojen myynti 0,5 16,5 16,6 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,1 0,0 0,0 Lainasaamisten lisäys/vähennys - 0,0 -0,1 Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys 1,0 -4,0 Saadut osingot 1,5 5,4 5,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 0,7 19,2 12,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen takaisinmaksut -3,0 -3,2 -6,4 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,1 -2,2 -4,3 Maksetut osingot -10,0 -7,0 -10,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -15,1 -12,4 -20,8 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 0,1 23,3 3,7 Rahavarat tilikauden alussa 24,8 21,1 21,1 Rahavarat tilikauden lopussa 25,0 44,4 24,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2021 2 257 270 10 218 77 717 90 462 9 90 471 Laaja tulos: Tilikauden tulos 12 350 12 350 -14 12 336 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1 792 -1 792 -1 792 Tilikauden laaja tulos yht. -1 792 -1 792 -1 792 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7 030 -7 030 -7 030 OMA PÄÄOMA 30.6.2022 2 257 270 8 426 83 038 93 991 -6 93 985





Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2022 2 257 270 5 108 75 275 82 911 -85 82 825 Laaja tulos: Tilikauden tulos 753 753 -12 741 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1 210 -1 210 -1 210 Tilikauden laaja tulos yht. -1 210 -1 210 -1 210 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 042 -10 042 -10 042 OMA PÄÄOMA 30.6.2023 2 257 270 3 898 65 986 72 411 -97 72 314





Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä Hankintameno 1.1.2023 18,9 2,7 21,6 Lisäykset - 0,1 0,1 Käypään arvoon arvostaminen -1,2 -1,2 Kirjanpitoarvo 30.6.2023 17,6 2,8 20,4

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomien osakkeiden käypä arvo perustuu johdon näkemykseen. Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot.

Korolliset velat 30.6.2023 30.6.2022 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 45,1 41,4 51,2 49,8 Rahoitusleasingvelat 2,7 2,7 3,6 3,6 Pitkäaikaiset korolliset velat 47,8 44,1 54,8 53,4 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 6,0 7,6 6,1 6,5 Rahoitusleasingvelat 3,0 3,0 3,1 3,1 Johdannaiset - - 0,5 0,5 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,0 10,6 9,7 10,1

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Bruttoinvestoinnit; Me 2,2 2,8 5,4 Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 2,0 % 2,5 % 2,5 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä *) 1416 hlöä 1677 hlöä 1560 hlöä Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3423 hlöä 3616 hlöä 3412 hlöä *) ei sisällä mainosjakajia Tunnusluvut 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,07 1,23 0,74 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 7,21 9,36 8,26 Omavaraisuusaste, % 44,7 47,2 45,8





Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 51,1 57,3 54,1 Annetut kiinteistökiinnitykset 6,0 6,0 6,0 Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 1-6/2023 1-6/2022 Tavaroiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2 Palveluiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 3646 5469 Muu lähipiiri - 3 Palveluiden ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 975 953 Muu lähipiiri - -





Johdon työsuhde-etuudet (1000 eur) 1-6/2023 1-6/2022 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1341 1392 Lakisääteinen Tyel-maksu 222 229 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 82 82 Johdon kompensaatiot yhteensä 1645 1704

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Liikevaihto Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 (ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät





Liite