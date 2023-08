LHV pikendas AS-i LHV Finance nõukogu liikmete volitusi

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte AS LHV Finance aktsionärid võtsid täna vastu otsuse, millega pikendati nõukogu liikmete Veiko Poolgasi ja Jaan Koppeli ametiaega viis aastat. Neljaliikmelisse nõukogusse kuuluvad veel Kadri Kiisel ja Madis Toomsalu.

Veiko Poolgas ja Jaan Koppel on LHV Finance’i nõukogu liikmed olnud alates ettevõtte loomisest. Mõlemad nõukogu liikmed on osa terviklikust LHV Finance'i nõukogust, et tagada tarbijakrediidi ettevõtte usaldusväärne ja õiguspärane tegevuse (sh strateegia ja kapitalijuhtimise) planeerimine, juhatusele tegevusjuhiste andmine, LHV Finance'i ja selle juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning otsuste vastuvõtmine seaduse või põhikirjaga sätestatud küsimustes.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank. Grupi ettevõtetes töötab üle 970 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 404 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





