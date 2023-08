Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

Valoe Oyj Puolivuosikatsaus 24.8.2023 klo 17.30



PUOLI VUOTTA LYHYESTI

Katsauskaudella tammi – kesäkuu 2023 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa) ja liiketulos -2,4 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa). Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja osakekohtainen laimennettu tulos -0,01 euroa (-0,01 euroa).

Toisella vuosineljänneksellä otimme omalta osaltamme tärkeän askeleen ympäristöystävällisemmän raskaan liikenteen edistämiseksi. Luovutimme ensimmäinen Valoen aurinkosähköjärjestelmällä varustetun kylmäkuljetusperävaunun kuljetus- ja logistiikkayhtiö Frigoscandian käyttöön kesäkuussa 2023. Hollantilainen TIP Group ja Valoe sopivat tammikuussa 2023 kylmäkuljetusperävaunujen aurinkosähköistämisestä. Ensimmäisessä vaiheessa Valoe toimittaa neljä pilottijärjestelmää, joista ensimmäinen on nyt käytössä Frigoscandian Euroopan liikenteessä.

Katsauskaudella saimme Simoldes Plásticos S.A.:lta (“Simoldes”) jatkotilauksen, jonka tarkoituksena on valmistaa polymeeripohjainen aurinkosähköikkunan prototyyppi tiettyyn Stellantiksen henkilöautomalliin. Molempien edellä mainittujen projektien taloudellinen vaikutus on pieni tilikaudella 2023, mutta ne avaavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuodesta 2024 alkaen.

Huhtikuun 2023 lopulla yhdysvaltalainen militääri- ja avaruusteollisuusyritys tilasi aurinkosähkösovelluksen tuotekehitystyön ja prototyypin. Katsauskauden lopussa saimme yhdysvaltalaiselta kulutuselektroniikkavalmistajalta tilauksen aurinkokennojen suunnittelusta ja asiakkaalle räätälöityjen IBC (Interdigitated Back Contact) -aurinkokennoprototyyppien valmistuksesta. Onnistunut toimitus voi johtaa arviomme mukaan massavalmistuksen alkamiseen vuoden 2024 alkupuolella. Uskomme molempien tilausten todistavan teknisen osaamisemme korkean laadun ja avaavan meille uusia mahdollisuuksia erityisesti elektroniikkateollisuudessa.

Katsauskaudella huhti-kesäkuussa teimme aurinkosähköjärjestelmien kuluttajamarkkinaselvityksen suurelle, globaalille sopimusvalmistajalle. Selvitimme tilaajan puolesta mahdollisia jakelukanavia ja Valoen tekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien toimitusketjuvaihtoehtoja Euroopassa.

Yhtiön käyttöpääomatilanne jatkui tiukkana katsauskauden. Toukokuussa 2023 Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 osuudet vaihdettiin yhteensä 60.500.412 Valoen uuteen osakkeeseen. Samanaikaisesti yhtiö päätti enintään 65 miljoonan osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärään mennessä yhtiö on merkinnyt kaikki tässä annissa sille suunnatut osakkeet, ne on rekisteröity ja otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2023 laskimme liikkeelle enintään 0,6 miljoonan euron Vaihtovelkakirjalainan 1/2023, jonka enimmäismäärän korotimme 1,0 miljoonaan euroon elokuussa 2023.

Laajensimme johtoryhmämme osaamista ja valitsimme johtoryhmän uusiksi jäseniksi teknologiajohtaja Tuukka Savisalon, Valoen aurinkopaneelijärjestelmistä ja OddForm®-liiketoiminnasta vastaavan Teemu Pulkkisen sekä Valoen myynnistä ja markkinoinnista vastaavan Matts Kempen. Johtoryhmässä jatkavat edelleen toimitusjohtaja Iikka Savisalo, johtoryhmän puheenjohtajana, talousjohtaja Seija Kurki ja Valoen aurinkokennoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jose Basso.

Yhtiökokouksen 26.5.2023 tekemän päätöksen ja antaman valtuutuksen mukaisesti yhtiö päätti yhtiön hallituksen optio-ohjelman ehdoista, jotka julkistettiin pörssitiedotteella 20.7.2023. Hallituksen jäsenet merkitsivät kaikki heille yhtiökokouksen 26.5.2023 päätöksen mukaisesti tarjotut optiot.

Finanssivalvonta hyväksyi 17.8.2023 Valoen yhteensä 85.250.206 osakkeen listalleottoon liittyvän rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite"). Esite on julkaistu Valoen internetsivuilla www.valoe.fi/julkaisut 17.8.2023.

Valoe ilmoitti 23.8.2023 aloittavansa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa taloudellisten ja tuotannollisten syiden takia. Muutosneuvottelut koskevan koko Valoe Oyj:n henkilöstön lomauttamista.

MARKKINAOHJEISTUS

Valoe on vuonna 2023 saanut useita tilauksia ja neuvottelee tätä puolivuosikatsausta julkaistaessa useasta muustakin sopimuksesta. Toimitusten ajoittuminen ja neuvottelujen tulokset sekä Sono Motors GmbH:n Sion-auton valmistuksen mahdollinen jatkuminen saattaisi vaikuttaa merkittävästi ja nopeasti Valoen tilikauden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen. Toimitusten ajoittumisen ja käynnissä olevien neuvotteluiden ratkettua Valoe julkaisee markkinaohjeistuksen myöhemmin.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Sono Motors GmbH:n (”Sono Motors”) peruutettua Sion-autoprojektinsa yllättäen helmikuussa muuttui vuodelle 2023 laadittu rahoitussuunnitelmamme kokonaan. Vaikka Sion -auton lopullinen kohtalo ei vielä ole selvä, jouduimme suunnittelemaan toimintamme ja sen rahoituksen muiden, jo käynnissä olevien projektien ja myyntihankkeiden varaan. Tämä on jo tarkoittanut kustannusten sopeuttamista sekä resurssien allokointia uudelleen. Nykyisten projektien on onnistuttava ja ne on saatava massatuotantoon mahdollisimman nopeasti.

Aloitimme sopeuttamisen toisella neljänneksellä ja jatkamme säästämistä niin kauan kuin on tarpeellista. Vaikka pudotimmekin kustannuksiamme toisella neljänneksellä merkittävästi, menestys vaatii tässä kehitysvaiheessa ennen kaikkea myynnin onnistumista.

Valoe on ympäristöyritys. Meitä arvostetaan innovatiivisina ja osaavina

Stellantiksen tarpeisiin liittyvä projektimme Simoldeksen kanssa on jo kolmannessa vaiheessa ja etenee aikataulustaan edellä. Julkaisimme kesäkuussa 2023 ensimmäisen autoon suunnitellun, toimivan aurinkosähkökattorakenteen, joka on valmistettu polymeeristä. Julkistimme uuden polymeerikattomme yhdessä kumppaneittemme kanssa Euroopan suurimmassa aurinkoenergian hyödyntämistä esittelevässä tapahtumassa, Intersolar-messuilla, Münchenissä. Katsauskaudella aloitimme yhdessä Simoldeksen kanssa kehitystyön Stellantiksen tiettyä automallia varten. Tarkoitus on valmistaa polymeeristä auton takaikkunan paikalle asennettava aurinkopaneeli. Kehitystyö on edistynyt suunniteltua nopeammin. Myyntimme pitää jatkuvasti yhteyttä myös muihin autonvalmistajiin ja heidän tärkeimpiin toimittajiinsa.

Luovutimme TIP Groupille ensimmäisen aurinkoenergiaa hyödyntävän kylmäperävaunun. Frigoscandian operoima perävaunu on nyt kenttätestauksessa Suomen ja Euroopan liikenteessä. Ensivaiheen testaustulokset ovat lupaavia. Juvan paneelitehtaalla valmistellaan parhaillaan seuraavien kolmen vaunun luovutusta TIP Groupille ja vaunuja operoiville loppukäyttäjille.

Olemme saaneet tilauksia ja yhteydenottoja myös muista kuin ajoneuvoihin liittyvistä seuraavan sukupolven aurinkosähköön liittyvistä ratkaisuista. Solmimme kehittämissopimuksen suuren yhdysvaltalaisen militääri- ja avaruusteollisuusyrityksen kanssa. Kehitystyö on edennyt suunnitellusti ensimmäisiin toimituksiin. Tiedotimme myös toisesta sopimuksesta, jossa suunnittelemme ja valmistamme uudenlaisen, erittäin pienen aurinkokennon prototyypit. Työ voi johtaa massavalmistukseen Vilnan kennotehtaallamme vuoden 2024 alkupuolella.

Olemme ylpeitä siitä, että globaalit suuryritykset ovat löytäneet meidät ja luottavat ammattitaitoomme. Uskomme projektiemme johtavan myös taloudelliseen menestykseen. Jotkut asiakkaamme ovat kiinnostuneita meistä, koska osaamme valmistaa aurinkokennoja käytettäväksi hyvin pienissä esineissä. IBC-kennomme ovat tehokkaita ja virranjohtamismenetelmästämme johtuen voimme leikata kennot lähes minkä tahansa kokoisiksi tai muotoisiksi. Ratkaisumme asiakastuotteitten käyttövoiman lisäämiseksi aurinkosähköllä poikkeavat merkittävästi perinteisistä. Tällaiset asiakassovelluksest sopivat erinomaisesti sekä teknologiaamme että Vilnan kennotehtaan kapasiteettiin ja laitekantaan. Suunnittelemiamme IBC-aurinkokennoja tai sellaisista valmistettuja moduuleita voidaan hyödyntää vaikkapa IOT:ssä, kulutuselektroniikassa tai aktiivisissa materiaaleissa. Asiakkaamme ovat kertoneet kokemuksistaan, joiden perusteella näyttää siltä, että vastaavien kennojen valmistaminen traditionaalisilla, kanssamme kilpailevilla tekniikoilla on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Valoe osana Euroopan solar -strategiaa

Useat suuryhtiöt ovat nyt kiinnostuneet pitkään jatkuneen määrätietoisen kehitystyömme tuloksista. Valtavirrasta erottuva, eurooppalainen IBC- ja taustavirtajohdinteknologiamme sopii hyvin myös Euroopassa meneillään oleviin trendeihin. Euroopan Unionin tavoitteena on kasvattaa maanosastamme jo lähes täysin kadonnut aurinkoenergiateknologian valmistuskapasiteetti vastaamaan Euroopan energiauudistuksen tarpeita. Nämä kehityssuunnat meidän Valoessa täytyy pystyä käyttämään hyödyksemme.

Olemme verkostoituneet hyvin Euroopan aurinkoenergiaklusteriin. Olemme eurooppalaisten kumppaniemme kanssa mukana useassa EU:n rahoittamassa kehityshankkeessa. Hankkeet nopeuttavat tuotekehitystämme ja pienentävät tuotekehitysinvestointejamme. Ehkä tärkeintä pitkällä tähtäimellä on kuitenkin, että verkostoituminen johtavien tutkimuslaitosten kanssa levittää tiedon osaamisestamme aurinkoenergiasta kiinnostuneille potentiaalisille asiakkaille ja parantaa uskottavuuttamme erityisesti suuryhtiöiden organisaatioissa.

Aurinkoenergia on valtavan suuri ja jatkuvasti kasvava markkina. Roolimme markkinassa voisi olla jo Valoen alkuaikojen strategiassa kuvailtu seuraavan sukupolven aurinkosähkötuotteiden kehittäjä ja teollistaja, joka partneroituu alalla nopeasti kehittyvien yritysten kanssa ja toimittaa yhteistyökumppaneilleen avainkomponentteja sekä teknologiaa laitteineen.

Rahoitus haasteenamme

Sono Motorsin Sion -auton peruuntuminen ja Sono Motorsiin liittyvien kassavirtojen menettäminen ovat katsauskaudella vaikeuttaneet toimintaamme merkittävästi. Vaikka olemme onnistuneet edistämään projektejamme hyvin sekä teknisesti että sopimuksellisesti ja asiakkaamme ovat olleet toimituksiimme tyytyväisiä, on toiminta ollut nykyisillä taloudellisilla resursseilla erittäin vaikeaa ja siihen on liittynyt, ja edelleen liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä.

Meidän on kyettävä käynnissä olevissa neuvotteluissa luomaan uudet rahoitusjärjestelyt, joiden puitteissa voimme suunnitella toimintamme pitkäjänteisesti ja toteuttaa projektimme täsmällisesti. Pitkän tähtäimen menestys käynnissä olevissa ja vielä myyntiputkessa olevissa, hyvinkin kannattavissa hankkeissa vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia resursseja. Tavoitteenamme on saada rahoitusrakenteemme kuntoon tilikauden loppuun mennessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Kansainvälisen kauppapolitiikan muutokset sekä pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama raaka-aineiden hintojen nousu ovat rikkoneet vanhoja toimitusketjuja. Energiasiirtymän pakollisuuden tultua ymmärretyksi, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka pyrkivät kasvattamaan omaa, kieltämättä jälkeen jäänyttä markkinaosuuttaan, osaamistaan ja tuotantoaan erityisesti aurinkosähkötekniikassa. Euroopan Unioni on aurinkoenergiastrategiassaan ilmoittanut tavoitteekseen lisätä aurinkosähkösovellusten määrän 2022 vuoden 224 gigawatin tasosta kunnianhimoiseen 750 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. EU on lisännyt myös rahoitustaan alan teknologiajohtajuuden palauttamiseksi Eurooppaan. Valoe on päässyt mukaan hankkeisiin aikaisemminkin. Vuonna 2022 alkoi uusi, noin 17 miljoonan euron IBC4EU-hanke, jossa Valoella on keskeinen rooli. Useita uusia ja mittavia EU-projekteja on vuonna 2023 aloitus- ja suunnitteluvaiheissa Valoenkin suunnittelupöydällä.

Painopistealueemme on ajoneuvojen aurinkosähkösovellukset ja avainasiakkaitamme ovat autoteollisuus ja muut auton tuotantoketjuun osallistuvat toimittajat. Tavoitteenamme on osallistua autoteollisuuden aurinkosähköistysprojekteissa ensin tuotekehitykseen, sen jälkeen teollistamisvaiheeseen ja lopuksi massatuotantoon joko Valoen omassa tai asiakkaan yhtiölle osoittamassa tuotantolaitoksessa.

Aurinkoenergiasovellusten kokonaismarkkinan ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosikymmenien aikana. Euroopassa aurinkosähköasennusten määrän arvioidaan kasvavan vuosittain yli 10 prosenttia ja kaksinkertaistuvan vuosina 2022–2030 (lähde: Building of Competitive Solar-PV Supply Chain in Europe, McKinsey & Company, 2022). Ajoneuvoteollisuuden aurinkoenergiamarkkinan (VIPV) ennustetaan kasvavan vielä muuta markkinaa nopeammin. Markkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin vuosittain 43 prosenttia vuoteen 2030 asti (lähde: Allied Market Research, helmikuu 2020).

Tiedossamme on, että markkinoille on tulossa useita valtamerkkien lanseeraamia aurinkointegraatio-ajoneuvoja ennen vuotta 2025. Olemme myös mukana useissa pienempien sähköajoneuvojen valmistajien projekteissa, joiden onnistuessa markkinoille tulee aurinkosähköavusteisia ja jopa koko päivän pelkällä aurinkosähköllä toimivia kevytajoneuvoja.

Kohdemarkkinamme kokoa Euroopassa voi arvioida esimerkinomaisesti autojen julkaistujen valmistusmäärien avulla: Euroopassa valmistettiin vuonna 2021 yhteensä 12,1 miljoonaa ajoneuvoa (Euroopan autovalmistajien liitto, ACEA). Tavoitteenamme on olla tällä markkinalla yksi johtavista toimittajista.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinkoenergiaa on riittävästi kattamaan maapallon koko energiatarpeen. Ilmainen auringon energia on helppo sähköistää. Aurinkosähkö on jo useilla alueilla halvinta energiaa. Meidän tavoitteemme on korjata aurinkoenergia tehokkaasti talteen sähköksi ja edistää sähkön käyttöä mahdollisimman lähellä sen tuottamista.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Olemme nopeita, joustavia ja innovatiivisia. Onnistunut tuotekehitys on avain menestykseemme. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin teknologioihimme, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon 2000- ohjelmien tutkimusprojekteihin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Olemme jo vuonna 2021 valinneet painopisteeksemme liikenteen sovellutukset. Liikenne on murroksessa, ja aiomme käyttää hyödyksemme voimakkaasti etenevän liikennevälineiden sähköistymisen. Taustajohdinteknologia, tehokkaat IBC-kennot ja Valoe OddForm®-paneelit tulevat visiomme mukaisesti olemaan aivan uusien liikkumisratkaisujen ytimessä. Joustavasti muokattava valmistusteknologia ja vertikaalisesti integroituneet omat kenno- ja paneelitehtaat tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myös valmistuspartnerina.

Emme tällä hetkellä käytä merkittäviä resursseja mm. kattoasennuksiin tarkoitettujen tavanomaisten aurinkopaneelien valmistuskapasiteetin kehittämiseen tai markkinointiin. Seuraamme kuitenkin markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja teemme läheistä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten kuten ISC Konstanzin kanssa sekä olemme mukana EU-teknologiakehityshankkeissa, millä ylläpidämme kilpailukykyistä ja jatkuvasti kehittyvää teknologiaa myös tavanomaisten paneelien ja niihin liittyvän teknologian toimittamiseen sopiville yhteistyökumppaneille.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 84 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen käyttökate parani muun muassa sopettumistoimiemme ansiosta vertailukatueen nähden -1,2 miljoonsta eurosta -0,6 miljoonaan euroon. Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2022, jollei toisin mainita.

Huhtikuu - kesäkuu 2023:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 0,03 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa)

- Kauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).



Tammikuu – kesäkuu 2023:

- Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 0,9 miljoonaan euroon (vuonna 2022: 0,5 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa).

- Tulos ennen veroja oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa).

- Kauden tulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa).

- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa)

- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa)

RAHOITUS

Käyttäpääomatilanne oli tiukka koko katsauskauden. Asiakasrahoituksen lisäksi hankimme rahoitusta Winancen rahoitusjärjestelystä.

Toukokuussa 2023 nostimme 10.2.2023 julkistetun yhtiön ja Winancen välisestä rahoitusjärjestelystä 0,5 miljoonaa euroa ja annoimme Winancelle siihen liittyen yhteensä 510 vaihtovelkakirjaa ja 5.100.000 warranttia.

Toukokuun 2023 lopussa päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2/2022 osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 60.500.412 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 pääoma vaihdettiin korkoineen kokonaan osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.6.2023. Niistä puolet saatettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 6.6.2023 ja loput listattiin 21.8.2023.

Päätimme 30.5.2023 enintään 65.000.000 osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen (”Treasury-anti”). Yhtiölle suunnatuista osakkeista merkittiin 30.5.2023 yhteensä 40.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.6.2023 ja joista 10.000.000 otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 16.6.2023 ja loput 30.000.000 uutta osaketta listattiin 21.8.2023. Yhtiön 30.5.2023 tekemän Treasury-antipäätöksen nojalla merkitsimme 3.8.2023 yhteensä 25.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.8.2023 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 21.8.2023.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2023 laskimme liikkeelle käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ammattimaisille sijoittajille suunnatun enintään 0,6 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina 1/2023”). Korotimme 15.8.2023 Vaihtovelkakirjan 1/2023 enimmäismäärää 1,0 miljoonaan euroon. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 merkintäaika alkoi 14.7.2023, ja se jatkuu 29.9.2023 saakka. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 30.6.2025. Vaihtovelkakirjan pääomalle maksetaan 8 prosentin vuotuinen korko. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen osakkeisiin Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 mukaisin ehdoin. Valoen yhden (1) osakkeen merkintähinta on 0,02 euroa/osake. Vaihtoaika osakkeiksi alkaa 1.12.2023 ja päättyy 30.6.2025.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - kesäkuussa -2,0 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -43,3 prosenttia (-23,1 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,014 euroa (-0,009 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -20,0 prosenttia (0,7 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,01 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän puolivuosikatsauksen osiossa ”Riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 52 henkilöstä 29 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Vuonna 2019 aloitimme lisätä ja olemme edelleen lisänneet tuotekehityksen resursseja

IBC-aurinkosähköteknologia ja epätavanomaisten, mm. auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin soveltuvan Valoe OddForm®-aurinkopaneelien kehittäminen on ollut tuotekehityksemme keskiössä viime vuodet. Toukokuussa 2022 EU-komissio valitsi meidät mukaan Euroopan johtavien yritysten joukkoon kehittämään IBC-teknologiaa Euroopan hiilijalanjäljen vähentämiseksi tehokkaammin. EU myönsi rahoituksen kolmivuotiselle IBC4EU-kehitysprojektille, jossa sekä Valoe Oyj että UAB Valoe Cells ovat mukana. Hanke on looginen jatkumo Horizon 2020 HighLite-projektille, johon Valoe osallistuu vuosina 2019 -2023. Uusi projekti alkoi syksyllä 2022 ja kestää kolme vuotta. Hankkeen budjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cellsin noin 1,3 miljoonaa euroa.

Uuden hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Euroopassa IBC-teknologiaan perustuvien aurinkosähkötuotteiden kustannustehokas ja kestävä teollinen tuotantoratkaisu kattaen koko arvoketjun polypiiaihioista ja piikiekoista aurinkokennoihin ja -paneeleihin. Valoen tehtävänä on tuoda IBC4EU-hankkeeseen aurinkokennoihin ja -paneeleihin sekä niiden tuotantoteknologiaan liittyvä osaamisensa.

Tuotteidemme kaupallistamiseksi on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä, ja monet jo pitkään kehittämämme teknologiat ovat tulossa lähelle kaupallistamisvaihetta. Hyvänä esimerkkinä on tammikuussa 2023 tiedotettu projekti alankomaalaisen TIP Groupin kanssa rekkojen kylmäperävaunujen aurinkosähköistämiseksi.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa. Lisäksi teemme EU-projekteissa läheistä yhteistyötä laajan eurooppalaisen tutkimus- ja yritysverkoston kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2023 lopussa 52 (58) henkilöä, joista 20 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2023 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 518.859.607 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2023 sen omia osakkeita 16.609.378 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2023 lopussa yhteensä 17 036 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,5 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2023 yhteensä 31,6 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2023

1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 29.298.067 5,6 2 NEFCO 23.148.148 4,5 3 SAVISALO IIKKA 17.811.158 3,4 4 VALOE OYJ 16.609.378 3,2 5 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 15.879.400 3,1 6 SAVISALO HANNU 13.798.476 2,7 7 OLLILA JORMA 13.732.912 2,6 8 JOCER OY AB 13.191.852 2,5 9 OY INGMAN FINANCE AB 10.649.334 2,1 10 SCI-FINANCE OY 9.683.462 1,9 MUUT 355.057.420 68,43 YHTEENSÄ 518.859.607 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2023 yhteensä 70.858.841 osaketta, mikä oli noin 14 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 56.792.687 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,02 euron ja 0,06 euron välillä. Keskikurssi oli 0,03 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,03 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 4,9 miljoonaa euroa ja 159,6 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 14,5 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä osakeantivaltuutus 2023

Yhtiössä on voimassa Yhtiön 26.5.2023 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen Yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 200.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti. Tämän katsauksen päivämäärään mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 151.214.700 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille

Yhtiön 26.5.2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen, jonka nojalla Yhtiön hallituksella on ollut oikeus päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 30.000.000 osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 20.7.2023 tämän valtuutuksen nojalla yhteensä 30.000.000 osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta hallituksen jäsenille, joten valtuutusta ei siten ole enää jäljellä.

Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus optio-oikeuksien antamisesta toimitusjohtajalle ja henkilöstölle

Yhtiössä on voimassa Yhtiön 26.5.2023 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka perusteella hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 30.000.000 osakkeella. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön henkilöstölle sekä toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Hallitus on oikeutettu päättämään muista optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. Tämän katsauksen päivämäärään mennessä hallitus ei vielä ole päättänyt optio-oikeuksien antamisesta tämän optiovaltuutuksen nojalla.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Yhtiön merkittävin riski on rahoituksen riittävyys. Valoen johdon arvion mukaan yhtiön käyttöpääoma ei tämän katsauksen päivämääränä riitä kattamaan yhtiön tämänhetkistä tarvetta seuraavien 12 kuukauden ajaksi ja yhtiö tarvitsee lisärahoitusta. Yhtiö arvioi saavansa asiakasrahoituksen lisäksi rahoitusta sen olemassa olevista rahoitussopimuksista sekä EU-projekteista, joilla on myönnetty sitovat avustukset. Yhtiö pyrkii hankkimaan lisärahoitusta myös vaihtovelkakirjalainalla, jonka yhtiö laski liikkeelle heinäkuussa 2023. Lisäksi yhtiön hallitus on päättänyt laajemman kokonaisrahoitussuunnitelman laatimisesta sisältäen mahdollisesti yleisölle tai avainsijoittajille suunnattavan osakeannin vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Edelleen yhtiö on aloittanut neuvottelut lyhytaikaisten velkojen uudelleen järjestelemiseksi suurimpien velkojiensa kanssa ja uskoo neuvottelujen johtavan myönteiseen tulokseen. Mikäli yhtiö ei saisi hankittua sen tarvitsemaa lisärahoitusta, voi tällä olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2022 liitetiedoissa 12.

Strategiaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit

Valoella on useita yhteistyösopimuksia, jotka tähtäävät laajamittaiseen asiakasyhteistyöhön. Sopimusten täysimittainen toteutuminen edellyttää yleensä yhteisesti sovittujen laatu- ja/tai suorituskykytavoitteiden saavuttamista. Yhteistyösopimusten toteutuminen on lisäksi riippuvainen Yhtiön sopimuskumppaneista ja sopimukset voivat jäädä toteuttamatta esimerkiksi asiakkaan muuttuvien suunnitelmien tai heidän taloudellisen tilanteensa vuoksi. Mikäli Yhtiön sopimuskumppanien omat järjestelyt, taloudellinen tilanne tai maksukyky äkillisesti muuttuu tai Valoe ei saavuttaisi sovittuja tavoitteita, eivät yhteistyösopimukset toteutuisi alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti pienentäen Yhtiön arvioimaa kyseessä olevista sopimuksista saatavaa liikevaihtoa, millä olisi epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Tuotteiden ja palveluiden kannattavuuden arviointi sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien laatuvaatimusten täyttyminen sisältää epävarmuuksia ja riskejä. Mikäli yhtiö epäonnistuu tuotteiden ja/tai palveluiden edellyttämän työmäärän ja/tai kustannusten arvioinnissa, voi sillä olla huomattava vaikutus tuotteiden, toimitusten ja palveluiden kannattavuuteen sekä kannattavuuden saavuttamisen aikatauluun ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on myös useita vielä tuotekehitysvaiheessa olevia tuotteita, joiden massavalmistuksesta asiakkaille Yhtiöllä ei ole vielä kokemusta, ja kehitettäville tuotteille sovittujen mm. kestävyyteen, ulkonäköön ja/tai suorituskykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Mikäli Yhtiö ei saavuttaisi sovittuja laatuvaatimuksia, saattaisivat projektien aikataulut viivästyä, mikä saattaisi vaikuttaa Yhtiön kannattavuuteen ja sitä kautta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Energiamarkkina on tällä hetkellä vahvassa murroksessa johtuen mm. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamasta ennakoitua nopeammasta pyrkimyksestä siirtyä Euroopan ja Yhdysvaltojen kotimarkkinoilla tuotettuihin vihreisiin energiaratkaisuihin. Vaikka Valoe uskoo trendin tukevan yhtiön kasvutavoitteita, on tulevaisuuden kilpailutilanteen ennustaminen aiempaa vaikeampaa. Kilpailutilanne voi muuttua tulevaisuudessa oleellisesti esimerkiksi uuden kilpailijan tai teknologian markkinoilletulon myötä. Kilpailun kiristyminen voi laskea markkinahintoja ja sitä kautta vaikuttaa Valoen kykyyn säilyttää tuotteidensa suunniteltu hintataso. Ei ole varmaa, että Yhtiö pystyisi sopeuttamaan kustannuksensa uuteen hintatasoon ja tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön kannattavuuteen.

Uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkaille kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kokonais kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Viimeaikainen yleinen taloudellinen epävarmuus, kohonnut inflaatio ja energian hinnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja yhtiön toiminnan kannattavuuteen haitallisesti. Tässä tilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Erityisesti inflaation voimakas nousu nostaa Valoen käyttämien raaka-aineiden sekä energian hintaa. Valoelle tärkeitä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Valoen aurinkopaneelituotanto Juvan tehtaalla sekä aurinkokennotuotanto Liettuassa ovat molemmat energiaintensiivisiä toimintamuotoja, minkä vuoksi energian hinnassa tapahtuvat epäsuotuisat hintakehitykset vaikuttavat suoraan Yhtiön kannattavuuteen, ja sitä kautta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Nousseet raaka-aine- ja energiahinnat ovat jo haitanneet Yhtiön tuotantoa. Mikäli Valoen toimitusketjun toimintavarmuus ja sitä kautta Valoen liiketoiminnan kannalta kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat nousisivat ennakoitua enemmän, voisi tämä entisestään hidastaa Valoen tuotteiden valmistusta, viivästyttää toimituksia Valoen asiakkaille ja/tai laskea Valoen tuotteiden kannattavuutta. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Ohjeistuksen toteutumiseen ja strategiaan liittyvät riskit

Tämän puolivuosikatsauksen ja Valoen strategian sisältämät lausunnot, arviot ja markkinaohjeistus kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen, Valoen toimialan ja asiakkaiden toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 24.8.2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com









Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liikevaihto 910 494 1 305 Myytyjen suoritteiden hankintameno -870 -1 086 -2 332 Bruttokate 40 -592 -1 027 Liiketoiminnan muut tuotot 43 81 94 Tuotekehityskulut -1 778 -1 399 -2 854 Myynnin ja markkinoinnin kulut -207 -330 -549 Hallinnon kulut -448 -424 -889 Liiketoiminnan muut kulut -30 0 -362 Liiketulos -2 380 -2 665 -5 587 Rahoitustuotot 0 2 Rahoituskulut -846 -986 -2 083 Tulos ennen veroja -3 225 -3 651 -7 668 Tuloverot 0 0 0 Kauden tulos -3 225 -3 651 -7 668 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -3 225 -3 651 -7 668 Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,01 -0,01 -0,02 Tulos/osake (laimennettu), eur -0,01 -0,01 -0,02 Kauden laaja tulos yhteensä -3 225 -3 651 -7 668 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoryityksen omistajille -3 225 -3 651 -7 668 VUODEN 2023 TOINEN NELJÄNNES 1 000 EUR 4-6/2023 4-6/2022 1-12/2022 Liikevaihto 498 28 1 305 Käyttökate -628 -1 193 -3 877 Liiketulos -1 059 -1 616 -5 587 Katsauskauden tulos -1 354 -2 081 -7 668





Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 293 10 466 10 598 Liikearvo 441 441 441 Muut aineettomat hyödykkeet 1 628 2 380 2 022 Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9 Pitkäaikaiset saamiset 336 672 336 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 708 13 969 13 407 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 392 327 361 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 794 1 719 1 445 Rahavarat 15 10 236 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 200 2 055 2 042 Varat yhteensä 15 908 16 024 15 449 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 691 33 655 34 694 Kertyneet voittovarat -44 423 -37 434 -41 051 Oma pääoma yhteensä -6 652 -3 698 -6 277 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 6 606 5 482 6 576 Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 0 3 217 1 516 Pitkäaikaiset muut velat 505 54 25 Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 111 8 753 8 116 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 6 589 7 372 5 174 Lyhytaikaiset oman pääoman ehtoiset velat 3 583 592 3 477 Ostovelat ja muut velat 5 172 2 917 4 854 Lyhytaikaiset varaukset 104 89 104 Lyhytaikaiset velat yhteensä 15 449 10 970 13 609 Velat yhteensä 22 560 19 722 21 725 Oma pääoma ja velat yhteensä 15 908 16 024 15 449





Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -3 225 -3 651 -7 668 Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta Poistot ja arvonalentumiset + 847 846 1 710 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 0 0 -2 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 0 0 361 Muut oikaisut +/- 0 -42 0 Varausten muutos +/- 0 0 15 Rahoitustuotot ja -kulut +/- 846 986 2 083 Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 533 -1 861 -3 500 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -31 138 87 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -379 443 430 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 172 747 1 731 Käyttöpääoman muutos -238 1 328 2 247 Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi Maksetut korot - 225 186 281 Muut rahoituserät - 12 30 82 Rahoituserät ja verot -237 -216 -362 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 008 -749 -1 615 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 152 626 1 319 Saadut avustukset + 0 0 1 262 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -152 -626 -57 Rahoituksen rahavirta Winance ja Riverfort rahoitusjärjestely + 2 564 1 050 1 050 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 0 700 1 500 Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 351 98 155 Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut - 975 478 812 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 1 940 1 370 1 892 RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -221 -5 220





Oman pääoman muutoslaskelma (tilintarkastamaton) 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 80 34 694 -41 051 -6 277 Kauden voitto/tappio - - -3 225 -3 225 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 465 0 465 Riverfort ja muut järjestelyt 775 775 Osakkeiden merkintä VVK 2/2022 0 1 756 0 1 756 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 -146 -146 30.6.2023 80 37 691 -44 423 -6 652 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 80 32 771 -33 887 -1 036 Kauden voitto/tappio - - -3 651 -3 651 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 884 0 884 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 105 105 30.6.2022 80 33 655 -37 434 -3 698





Konsernin tunnusluvut (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liikevaihto 910 494 1 305 Liiketulos -2 380 -2 665 -5 587 % liikevaihdosta -261,5 % -539,6 % -428,2 % Käyttökate -1 533 -1 819 -3 877 % liikevaihdosta -168,5 % -368,3 % -297,1 % Tulos ennen veroja -3 225 -3 651 -7 668 % liikevaihdosta -354,5 % -739,3 % -587,7 % Taseen loppusumma 15 908 16 024 15 449 Omavaraisuusaste % -43,3 % -23,1 % -42,0 % Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. Bruttoinvestoinnit 1 191 569 1 320 % liikevaihdosta 130,9 % 115,2 % 101,1 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 778 1 399 2 854 % liikevaihdosta 195,4 % 283,3 % 218,7 % Tilauskanta 192 260 450 Henkilöstö, keskimäärin 52 55 56 Henkilöstö, kauden lopussa 52 58 58 Koroton vieras pääoma 5 172 2 917 4 854 Korollinen vieras pääoma 17 284 16 716 16 767 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 -0,01 -0,02 Tulos/osake (laimennettu) -0,01 -0,01 -0,02 Oma pääoma/osake -0,014 -0,009 -0,016 Hinta/voitto-suhde (P/E) -3,97 -7,11 -1,56 Ylin kurssi 0,06 0,13 0,13 Alin kurssi 0,02 0,06 0,03 Keskikurssi 0,03 0,09 0,07 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,03 0,07 0,03 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 14,5 26,0 12,6 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset Tilikauden liikevaihto Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa Tulos/osake





Lähipiiritapahtumat (tilintarkastamaton) Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 EUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Tavaroiden ja palvelujen myynnit Savcor Oy - tuotannon palveluja 0 1 3 SCI Invest Oy - tuotannon palveluja 0 0 1 Yhteensä 0 1 4 Tavaroiden ja palveluiden ostot SCI Invest Oy - vuokra 24 24 48 Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 61 59 119 SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 36 40 84 Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 52 51 101 Savcor Oy - taloushallinnon palveluja 8 10 26 Muut 4 26 52 Yhteensä 185 210 430 Korkokulut ja muut rahoituskulut SCI-Finance Oy 90 72 131 Savcor Technologies Oy 3 0 0 Savcor Oy 1 2 6 Muut 1 3 5 Yhteensä 95 76 142 Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 0 200 Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 63 0 Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 120 51 37 Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 9 7 8 Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 436 194 239 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 37 19 25 Savcor Technologies Oy ja Savcor Face Ltd ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon, hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon ja johtoryhman jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä. Savcor Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI-Finance Oy on Valoen hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja johtoryhmän jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. 1 000 EUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Palkat ja palkkiot Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 190 258 500





Käyvät arvot (tilintarkastamaton) Kirjanpito arvo Käypä arvo 1 000 EUR 30.6.2023 30.6.2023 Rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 794 1 794 Rahavarat 15 15 Rahoitusvelat Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 6 606 6 606 Muut pitkäaikaiset velat 505 505 Oman pääoman ehtoiset lainat, lyhytaikaiset 3 583 3 583 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 5 171 5 171 Tuotekehityslaina, lyhytaikainen 371 371 Muut lainat, lyhytaikaiset 390 390 Muut lyhytaikaiset velat 657 657 Ostovelat ja muut korottomat velat 2 125 2 125 Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen. Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainojen lyhennyksiä 0,6 miljoonaa euroa.





Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 062 13 686 13 686 Poistot ja arvonalentumiset -847 -846 -1 692 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 155 447 1 068 Vähennykset -8 0 0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 362 13 287 13 062 Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.





Vastuusitoumukset (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Omasta puolesta annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 3 026 4 666 4 176 Muut velat 98 190 148 Annetut yrityskiinnitykset 2 060 2 060 2 060 Annetut muut vakuudet 2 394 2 826 2 416 Vuokravastuut Seuraavana vuonna erääntyvät 15 133 65 Myöhemmin erääntyvät 0 0 0