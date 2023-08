Europäische Kommission genehmigt reduzierte Dosierungsfrequenz für bispezifischen Antikörper TECVAYLI®▼ (teclistamab) von Janssen

Teclistamab, der erste auf BCMA abzielende bispezifische Antikörper, der in Europa zugelassen wurde, führte bei geeigneten Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom (RRMM), die von einer wöchentlichen auf eine reduzierte, zweiwöchentliche Dosierung umgestellt wurden, zu einem tiefgreifenden und dauerhaften Ansprechen mit einem geringeren Auftreten von Infektionen des Grades 3 oder höher.1,2



BEERSE, Belgien, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson haben heute bekanntgegeben, dass die Europäische Kommission (EK) einen Antrag auf Typ-II-Änderung von TECVAYLI®▼ (teclistamab) genehmigt hat, der die Möglichkeit einer reduzierten Dosierungshäufigkeit von 1,5 mg/kg alle zwei Wochen bei Patienten vorsieht, die seit mindestens sechs Monaten ein vollständiges Ansprechen (Complete Response, CR) oder besser erreicht haben.1

Teclistamab war der erste bispezifische Antikörper, der auf das B-Zell-Reifungsantigen (B-Cell Maturation Antigen, BCMA) auf multiplen Myelomzellen und auf CD3 auf T-Zellen abzielt und in Europa für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom (RRMM) zugelassen wurde, die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben, darunter einen immunmodulatorischen Wirkstoff, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten war.1

„Jeder Patient mit multiplem Myelom ist einzigartig und benötigt einen anderen Behandlungsansatz, der auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist“, so Dr. Niels van de Donk, Professor für Hämatologie am Amsterdam University Medical Center.† „Mit einer geringeren Inzidenz von neu auftretenden Infektionen des Grades 3 oder höher, niedrigen Abbruchraten und einer gleichbleibenden Tiefe des Ansprechens könnte diese zweiwöchentliche Dosierungsoption für teclistamab Menschen mit multiplem Myelom einen erheblichen Nutzen bieten und möglicherweise die Zeit, die sie im Krankenhaus verbringen, verkürzen.“

Die EK-Zulassung wurde durch positive Ergebnisse der Phase-I/II-Studie MajesTEC-1 (Phase I: NCT03145181 ; Phase II: NCT04557098 ), in der die Sicherheit und Wirksamkeit von teclistamab bei Patienten mit RRMM untersucht wurde, unterstützt.3,4

Die neuesten Daten der Studie wurden kürzlich auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) (2.-6. Juni, Chicago) und auf dem Kongress 2023 der European Hematology Association (EHA) (8.-11. Juni, Frankfurt) vorgestellt .2,5 Die an der Studie teilnehmenden Patienten hatten im Median fünf vorangegangene Therapielinien erhalten (Spanne: 2-14) und wurden nach einer anfänglichen Step-up-Phase zunächst mit der empfohlenen, subkutan verabreichten Phase-II-Dosis (RP2D) von 1,5 mg/kg teclistamab wöchentlich (QW) behandelt.1,2 Patienten, die ein bestätigtes partielles Ansprechen (Partial Response, PR) oder besser nach vier oder mehr Behandlungszyklen (Phase I) oder ein bestätigtes CR oder besser über sechs Monate oder länger (Phase II) erreicht hatten, waren berechtigt, die Dosierungshäufigkeit auf 1,5 mg/kg subkutan alle zwei Wochen (Q2W) zu reduzieren, bis die Krankheit fortschritt oder eine inakzeptable Toxizität auftrat.1,2

„Nach der ersten Zulassung von teclistamab durch die Europäische Kommission im August 2022 hat sich unsere Forschung darauf konzentriert, wie wir die Anwendung von teclistamab weiter vorantreiben können, um den individuellen Bedürfnissen der Patienten besser gerecht zu werden und die Erfahrungen der Patienten zu verbessern“, so Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Senior Director EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Die heutige Zulassung von teclistamab bietet geeigneten Patienten, ihren Betreuern und Ärzten eine zusätzliche, flexiblere, gewichtsabhängige Option mit weniger häufigen Dosierungen je nach Ansprechen des Patienten.“

Von 104/165 Respondern, die teclistamab mit der RP2D erhalten hatten, wurden 63 Patienten auf die Q2W-Dosierung umgestellt.2 Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass zum Zeitpunkt der Umstellung 85,7 Prozent der Patienten ein CR oder besser erreichten, 12,7 Prozent ein sehr gutes partielles Ansprechen (Very Good Partial Response, VGPR) und 1,6 Prozent ein PR.2 Die mediane Zeit bis zur Umstellung von der ersten QW- auf die erste Q2W-Dosis betrug 11,3 Monate (Spanne: 3-30).2 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 12,6 Monaten (Spanne: 1-25 seit der Umstellung) war die mediane Dauer des Ansprechens noch nicht erreicht, und 68,7 Prozent (95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 53,6-79,7) der Patienten, die umgestellt wurden, sprachen ab dem Zeitpunkt des ersten Ansprechens noch zwei oder mehr Jahre lang an.2 Das erneute Auftreten von Infektionen des Grades 3 oder höher nach 12-18 Monaten der Nachbeobachtung war bei den Respondern, die im oder vor dem 12. Monat auf die Q2W-Dosierung umgestellt wurden, geringer als bei denjenigen, die nach 12 Monaten bei der QW-Dosierung blieben (15,6 Prozent ggü. 33,3 Prozent).2 Zum Zeitpunkt des Datenschnitts blieben 41 Patienten (65 Prozent) in Behandlung.2

„Bei der Weiterentwicklung immunbasierter Therapien wie teclistamab sind maßgeschneiderte Ansätze von entscheidender Bedeutung, damit wir auf neue Daten und Erkenntnisse reagieren können, um das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Sicherheit zu finden“, so Sen Zhuang, M.D., Ph.D., Vice President, Clinical Research and Development, Janssen Research & Development, LLC. „Die heutige Zulassung unterstreicht unseren Fokus auf die Stärkung unseres Portfolios für das multiple Myelom, indem wir in Spitzenforschung investieren, die uns helfen wird, die Ergebnisse und vor allem die Lebensqualität der Patienten weiter zu verbessern.“

#ENDE#

Über die MajesTEC-1-Studie

MajesTEC-1 ( NCT03145181 , NCT04557098 ), ist eine einarmige, offene, multizentrische Multikohorten-Dosis-Eskalationsstudie der Phase I/II zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von teclistamab bei Erwachsenen mit RRMM, die drei oder mehr vorherige Therapielinien erhalten haben (n=165).3,4

Phase I der Studie (NCT03145181) wurde in zwei Teilen durchgeführt: Dosiseskalation (Teil 1) und Dosiserweiterung (Teil 2).3 In dieser Phase wurden die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige Wirksamkeit von teclistamab bei erwachsenen Teilnehmern mit RRMM untersucht.3 In Phase II der Studie (NCT04557098) wurde die Wirksamkeit von teclistamab mit der RP2D untersucht, die bei subkutanen 1,5 mg/kg wöchentlich festgelegt wurde, gemessen an der ORR.4

Über Teclistamab

Teclistamab ist ein handelsüblicher (oder gebrauchsfertiger) bispezifischer Antikörper.1 Teclistamab, eine subkutane (s. c.) Injektion, lenkt T-Zellen über zwei zelluläre Ziele (BCMA und CD3) um, um das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung zu aktivieren. Teclistamab wird derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien untersucht. 3,4,6,7,8,9

Teclistamab erhielt die Zulassung der Europäischen Kommission (EK) im August 2022 .1 Der Antrag wurde vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) im Rahmen eines beschleunigten Zeitplans geprüft, um den Patienten einen schnelleren Zugang zu diesem Medikament zu ermöglichen.10 Dies wurde auch durch das PRIority MEdicines (PRIME)-Programm der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) unterstützt, das eine frühzeitige und verstärkte wissenschaftliche und regulatorische Unterstützung für Arzneimittel vorsieht, die den ungedeckten medizinischen Bedarf der Patienten besonders decken können.11

Eine vollständige Liste der unerwünschten Ereignisse sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von teclistamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels . Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt teclistamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.12,13 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.12 In Europa wurde im Jahr 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten verstarben.14 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.15

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten innovativ verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Mitgefühl heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

† Dr. med. Niels van de Donk war als Berater für Janssen tätig; er wurde nicht für seine Medienarbeit bezahlt.

###

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von teclistamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, und einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 1. Januar 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter www.sec.gov bzw. www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Referenzen:

_____________________

1 Europäische Arzneimittel-Agentur. TECVAYLI – Zusammenfassung der Produktmerkmale. August 2023.

2 Usmani S et al. Durability of Responses With Biweekly Dosing of Teclistamab in Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Achieving a Clinical Response in the MajesTEC-1 Study. Posterpräsentation (Nr. 8034) auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO). Juni 2023.

3 ClinicalTrials.gov. Dose Escalation Study of Teclistamab, a Humanized BCMA*CD3 Bispecific Antibody, in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MajesTEC-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03145181 . Letzter Zugriff: August 2023.

4 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MajesTEC-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04557098 . Letzter Zugriff: August 2023.

5 Bhutani et al. . Durability of Responses With Biweekly Dosing of Teclistamab in Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Achieving a Clinical Response in the MajesTEC-1 Study. Posterpräsentation (Nr. 881) auf der Jahrestagung der European Hematology Association (EHA). Juni 2023.

6 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MajesTEC-2). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04722146 . Letzter Zugriff: August 2023.

7 ClinicalTrials.gov. A Study of the Combination of Talquetamab and Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586426 . Letzter Zugriff: August 2023.

8 ClinicalTrials.gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Regimens in Combination With Bispecific T Cell Redirection Antibodies for the Treatment of Participants With Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04108195 . Letzter Zugriff: August 2023.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab in Combination With Daratumumab Subcutaneously (SC) (TecDara) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide, and Dexamethasone (DPd) or Daratumumab SC, Bortezomib, and Dexamethasone (DVd) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MajesTEC-3). Verfügbar unter: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05083169 . Letzter Zugriff: August 2023.

10 Europäische Arzneimittel-Agentur. Beschleunigte Beurteilung. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/marketing-authorisation/accelerated-assessment . Letzter Zugriff: August 2023.

11 Europäische Arzneimittel-Agentur. PRIME-Datenblatt. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines . Letzter Zugriff: August 2023.

12 Abdi J et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms Oncotarget. 2013;4(12):2186–2207.

13 American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Verfügbar unter: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Letzter Zugriff: August 2023.

14 GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Verfügbar unter: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf . Letzter Zugriff: August 2023.

15 American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Letzter Zugriff: August 2023.

​CP-405569

​August 2023​