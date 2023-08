Banimmo: Halfjaarresultaten 2023 - Banimmo getuigt van veerkracht in een afkoelende vastgoedmarkt

Highlights:

Geconsolideerd break-even nettoresultaat (+ € 160 k) tegenover een winst van € 4,3 miljoen op 30 juni 2022 (destijds het resultaat van de meerwaarde op de verkoop van het project in Louvain-la-Neuve).

(+ € 160 k) tegenover een winst van € 4,3 miljoen op 30 juni 2022 (destijds het resultaat van de meerwaarde op de verkoop van het project in Louvain-la-Neuve). Bezettingsgraad bereikt 90,2%, een stijging met 4,6% ten opzichte van 31 december 2022, ingevolge nieuwe verhuringen in NETWORKS Forest en NETWORKS Gent ONE.

bereikt 90,2%, een stijging met 4,6% ten opzichte van 31 december 2022, ingevolge nieuwe verhuringen in NETWORKS Forest en NETWORKS Gent ONE. Huurinkomsten nemen met 22% significant toe tot € 2,6 miljoen (€ 2,1 miljoen op 30 juni 2022), resultaat van indexering van de huurbedragen en bijkomende verhuringen.

nemen met 22% significant toe tot € 2,6 miljoen (€ 2,1 miljoen op 30 juni 2022), resultaat van indexering van de huurbedragen en bijkomende verhuringen. Ondanks de negatieve impact van dalende vastgoedwaarden, een netto positieve aanpassing van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met € 0,8 miljoen, voornamelijk ingevolge de waardering van het gebouw Da Vinci H3 te Evere (verlenging vruchtgebruik door de Europese Commissie tot 31 mei 2032) en het project NETWORKS Gent ATMOS.

met € 0,8 miljoen, voornamelijk ingevolge de waardering van het gebouw Da Vinci H3 te Evere (verlenging vruchtgebruik door de Europese Commissie tot 31 mei 2032) en het project NETWORKS Gent ATMOS. Het project NETWORKS Gent ATMOS zal tot de top qua duurzaamheid behoren dankzij een BREEAM Outstanding certificering en een alignering op de EU-Taxonomy. De oplevering is voorzien in 2025.

zal tot de top qua duurzaamheid behoren dankzij een BREEAM Outstanding certificering en een alignering op de EU-Taxonomy. De oplevering is voorzien in 2025. Verdere uitwerking ontwikkelingspotentieel bestaande grondposities in Gent, Brussel en Charleroi.

bestaande grondposities in Gent, Brussel en Charleroi. Lage schuldgraad in termen van Loan-to-Value van 27,8% op 30 juni 2023 (27,2% op 31/12/2022) en financiële armslag zorgen ervoor dat Banimmo minder onderhevig is aan de stijgende rente.

in termen van Loan-to-Value van 27,8% op 30 juni 2023 (27,2% op 31/12/2022) en financiële armslag zorgen ervoor dat Banimmo minder onderhevig is aan de stijgende rente. Het Boekhoudkundig Nettoactief per aandeel bedraagt € 6,52 op 30 juni 2023 ten opzichte van € 6,45 op 31 december 2022.

LAURENT CALONNE, CEO: “Verhoogde huurinkomsten en een netto positieve herwaardering van de portefeuille zorgen voor een break-even nettoresultaat op het einde van het semester.”

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of around 290.000 sqm of floor surface.

Patronale Life’s entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new and sustainable trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

