La Comisión Europea aprueba TALVEY®▼ (talquetamab), la novedosa terapia biespecífica de Janssen para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario

Talquetamab, primer anticuerpo biespecífico dirigido a GPRC5D, mostró una tasa de respuesta global superior al 70 por ciento con respuestas duraderas, incluidas las respuestas logradas por más del 60 por ciento de los pacientes con terapia previa de redirección de células.1,2



BEERSE, Bélgica, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización condicional de comercialización (ACM) TALVEY®▼ (talquetamab) como monoterapia para pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario (MMRR), que hayan recibido al menos tres terapias previas, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y hayan demostrado una progresión de la enfermedad con la última terapia.1,2

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une al CD3, en la superficie de las células T, y al receptor acoplado al miembro D del grupo 5 de la clase C del receptor acoplado a proteína G (GPRC5D), una nueva diana expresada en la superficie de las células del mieloma múltiple y los tejidos queratinizados duros, con una expresión mínima o nula detectada en las células B y los precursores de las células B.1 El talquetamab está aprobado como inyección subcutánea (SC) semanal (CS) o quincenal (C2S), tras una fase inicial escalonada.1

«A medida que el mieloma múltiple progresa y los pacientes pasan por ciclos de tratamientos, la enfermedad se vuelve más difícil de tratar y los periodos de remisión se acortan», afirmó la Dra. María-Victoria Mateos, Médico Consultor en Hematología del Hospital Universitario de Salamanca.† «Se ha demostrado que dirigirse a GPRC5D produce respuestas profundas y, a diferencia de muchas otras dianas para el mieloma múltiple, su expresión está limitada en las células inmunitarias, lo que proporciona un nuevo enfoque importante para dirigirse a esta enfermedad heterogénea».

La CMA se apoyó en los resultados positivos del estudio de fase 1/2 MonumenTAL-1 (Fase 1: NCT03399799; Fase 2: NCT04634552), que evalúa la seguridad y eficacia del talquetamab en pacientes con MMRR3,4 Los últimos datos del estudio se presentaron en la Reunión Anual 2023 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) (2-6 de junio, Chicago) y en el Congreso 2023 de la Asociación Europea de Hematología (EHA) (8-11 de junio, Fráncfort).

Los pacientes del estudio (0,8 mg/kg C2S: n=145; 0,4 mg/kg CS: n=143) habían recibido una mediana de cinco (intervalo, 2-17) líneas de terapia previas y mostraron tasas de respuesta global (TRG) significativas en ambas dosis. Con una mediana de seguimiento de 12,7 meses, el 71,7 por ciento (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 63,7-78,9) de los pacientes con respuesta evaluable tratados con la dosis de 0,8 mg/kg C2S lograron una respuesta, el 60,8 por ciento una respuesta parcial muy buena (RPBP) o mejor y el 38,7 por ciento una respuesta completa (RC) o mejor.1 Con una mediana de seguimiento de 18,8 meses, el 74,1 por ciento (IC del 95 por ciento, 66,1-81,1) de los pacientes evaluables por respuesta tratados con la dosis de 0,4 mg/kg CS lograron una respuesta, el 59,5 por ciento una RPBP o mejor y el 33,6 por ciento una RC o mejor.1 Las respuestas fueron duraderas, con una mediana de duración de la respuesta no alcanzada (IC del 95 por ciento, 13-no estimable [NE]) en el grupo de dosis de 0,8 mg/kg C2S y de 9,5 meses (IC del 95 por ciento, 6,7-13,3) en el grupo de dosis de 0,4 mg/kg CS.1 Se calcula que el 76,3 por ciento y el 51,5 por ciento de los pacientes mantuvieron una respuesta durante al menos nueve meses con las dosis de 0,8 mg/kg C2S y 0,4 mg/kg CS, respectivamente.1

El estudio MonumenTAL-1 también incluyó a 51 pacientes con terapia previa de redirección de células T.2 Los pacientes habían recibido una mediana de cinco (3-15) líneas previas de terapia, incluida la exposición previa a un anticuerpo biespecífico (35,3 por ciento), terapia celular CAR-T (70,6 por ciento) o ambas (6 por ciento).2 Con una mediana de duración del seguimiento de 14,8 meses, el 64,7 por ciento de los pacientes lograron una respuesta, el 54,9 por ciento alcanzaron una RPBP o mejor y el 35,3 por ciento lograron una RC o mejor.2 La mediana de la duración de la respuesta fue de 11,9 meses (IC del 95 por ciento, 4,8-NE) y la tasa de supervivencia global a los 12 meses fue del 62,9 por ciento.2

«La decisión de hoy de la Comisión Europea aporta una nueva opción comercial con una diana celular novedosa y la opción inmediata de dosificación quincenal, a un área de gran necesidad clínica no cubierta», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía, director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Las altas tasas de respuesta global en pacientes con mieloma múltiple muy pretratados, incluidos aquellos con terapia previa de redirección de células T, son alentadoras y creemos que talquetamab tiene el potencial de ofrecer a los médicos flexibilidad y versatilidad a la hora de determinar el régimen de tratamiento óptimo para sus pacientes».

Los acontecimientos adversos (AA) más frecuentes observados en el estudio fueron el síndrome de liberación de citocinas (SLC; 77 por ciento, 1,5 por ciento de grado 3 o 4), la disgeusia (72 por ciento, todos de grado 1 o 2), la hipogammaglobulinemia (67 por ciento, todos de grado 1 o 2) y los trastornos de las uñas (56 por ciento, todos de grado 1 o 2).1 Además, el 40 por ciento de los pacientes experimentaron pérdida de peso, incluido un 3,2 por ciento con pérdida de peso de grado 3 o 4.1 Las infecciones más frecuentes fueron las del tracto respiratorio superior (29 por ciento, 2,1 por ciento de grado 3 o 4) y la COVID-19 (19 por ciento, 2,9 por ciento de grado 3 o 4).1 Se notificaron toxicidades neurológicas en el 29 por ciento de los pacientes, incluido el síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias (ICANS; 10 por ciento2,3 por ciento de grado 3 o 4).1 Las reacciones adversas que provocaron la interrupción del tratamiento se debieron principalmente al ICANS (1,1 por ciento) y a la pérdida de peso (0,9 por ciento).1

La aprobación de la CE se produce después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobara el talquetamab para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que recibieron al menos cuatro líneas de terapia previas, incluidos un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo anti-CD38, en agosto de 2023.

«Como nuestra quinta terapia innovadora y segundo anticuerpo biespecífico para el mieloma múltiple, el talquetamab es testimonio de nuestra continua ambición por descubrir y desarrollar una cartera de terapias innovadoras y complementarias», ha señalado el Dr. Peter Lebowitz, director del área terapéutica global de Oncología de Janssen Research & Development, LLC. «Ahora estamos deseando ofrecer esta nueva opción a pacientes y médicos».

Acerca del estudio MonumenTAL-1 Study

MonumenTAL-1 (Fase 1: NCT03399799, Fase 2: NCT04634552), es un estudio de fase 1/2 de un solo brazo, abierto, multicéntrico, de escalada de dosis para evaluar la seguridad y eficacia del talquetamab en adultos con MMRR que recibieron tres o más líneas previas de terapia, incluyendo un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.3,4

La fase 1 del estudio (NCT03399799) se realizó en dos partes: aumento de la dosis y ampliación de la dosis.3 En el mismo se evaluaron la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad antitumoral preliminar del talquetamab administrado a participantes adultos con MMRR.3 La fase 2 del estudio (NCT04634552) evaluó la eficacia del talquetamab en participantes con MMRR en las dosis recomendadas para la fase 2 (RP2D), establecidos en CS 0,8 mg/kg C2S y 0,4 mg/kg CS, respectivamente, medida por la TRG4

Acerca de talquetamab

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une al CD3, en la superficie de las células T, y a GPRC5D, una nueva diana expresada en la superficie de las células del mieloma múltiple y los tejidos queratinizados duros, con una expresión mínima o nula detectada en las células B y los precursores de las células B.1 El talquetamab, que se administra mediante inyección subcutánea, se está evaluando actualmente en varios estudios de monoterapia y combinación.3,4,5,6,7,8,9

La CMA es la aprobación de un medicamento que aborda necesidades médicas no cubiertas de los pacientes basándose en datos menos exhaustivos de lo que normalmente se requiere, cuando los datos disponibles sugieren que los beneficios del medicamento superan los riesgos y el solicitante puede proporcionar datos clínicos exhaustivos en el futuro..10 Antes de que el Comité de medicamentos de uso humano (CHMP) recomendara esta CMA, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concedió al talquetamab la designación de medicamento prioritario (PRIME) en enero de 2021 y la evaluación acelerada en noviembre de 2022. La FDA de EE. UU. concedió al talquetamab la Designación de Terapia Innovadora en junio de 2022. Janssen también recibió la designación de medicamento huérfano para talquetamab de la FDA en mayo de 2021 y, en julio de 2023, el Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP) de la EMA recomendó por consenso que se mantuviera la designación de medicamento huérfano para el talquetamab, basándose en datos clínicos que demostraban respuestas mejoradas y duraderas con talquetamab en pacientes con MMRR, que habían sido pretratados con los medicamentos autorizados TECVAYLI®▼ (teclistamab), ABECMA®▼ (idecabtagene vicleucel) and CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel).

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de talquetamab, consulte la ficha técnica. En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos y para aquellos a los que se les concede la aprobación condicional, el talquetamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.11,12 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.12 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes murieron.13 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio o insuficiencia renal.14

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en las áreas de la medicina en las que podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea. Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

† La doctora Maria-Victoria Mateos trabajó como consultora para Janssen; no cobró por ningún trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de talquetamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

_______________

Agosto de 2023