Europäische Kommission genehmigt TALVEY®▼ (Talquetamab), Janssens neuartige bispezifische Therapie zur Behandlung von Patienten mit Rezidiviertem und Refraktärem Multiplem Myelom

Talquetamab, der erste bispezifische Antikörper, der auf GPRC5D abzielt, zeigte eine Gesamtansprechrate von mehr als 70 Prozent mit dauerhaftem Ansprechen, einschließlich des Ansprechens von mehr als 60 Prozent der Patienten mit vorheriger T-Zell-Redirektionstherapie.1,2



BEERSE, Belgien, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission eine bedingte Marktzulassung für TALVEY®▼ (talquetamab) als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom (RRMM) erteilt hat, die mindestens drei vorherige Therapien erhalten haben, einschließlich eines immunmodulatorischen Wirkstoffs, eines Proteasom-Inhibitors und eines Anti-CD38-Antikörpers, und bei denen während der letzten Therapie ein Fortschreiten der Krankheit festgestellt wurde.1,2

Talquetamab ist ein bispezifischer T-Zell-Antikörper, der an CD3 auf der Oberfläche von T-Zellen und an den G-Protein-gekoppelten Rezeptor der Klasse C, Gruppe 5, Mitglied D (GPRC5D) bindet, ein neuartiges Ziel, das auf der Oberfläche von Zellen des multiplen Myeloms und hartem keratinisiertem Gewebe exprimiert wird, wobei auf B-Zellen und B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression festzustellen ist.1 Talquetamab ist nach einer anfänglichen Aufbauphase als wöchentliche (QW) oder zweiwöchentliche (Q2W) subkutane (SC) Injektion zugelassen.1

„Je weiter das multiple Myelom fortschreitet und je mehr Behandlungen die Patienten durchlaufen, desto schwieriger wird die Behandlung der Krankheit und die Remissionszeiträume werden kürzer“, so Maria-Victoria Mateos, M.D., Ph.D., Fachärztin für Hämatologie, Universitätsklinikum Salamanca.† „Es hat sich gezeigt, dass das Abzielen auf GPRC5D ein tiefgreifendes Ansprechen hervorruft, und im Gegensatz zu vielen anderen Zielmolekülen für das multiple Myelom ist seine Expression auf Immunzellen beschränkt, was einen wichtigen neuen Ansatz für die Bekämpfung dieser heterogenen Krankheit darstellt.“

Die bedingte Marktzulassung wurde durch positive Ergebnisse der Phase-I/II-Studie MonumenTAL-1 (Phase I: NCT03399799; Phase II: NCT04634552) zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von talquetamab bei Patienten mit RRMM unterstützt.3,4 Die neuesten Daten der Studie wurden kürzlich auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) (2.-6. Juni 2023, Chicago) und dem Kongress der European Hematology Association (EHA) (8.-11. Juni 2023, Frankfurt) vorgestellt.

Die Patienten in der Studie (0,8 mg/kg Q2W: n=145; 0,4 mg/kg QW: n=143) hatten im Median fünf (Bereich 2-17) vorherige Therapielinien erhalten und zeigten bei beiden Dosierungen aussagekräftige Gesamtansprechraten (ORR). Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 12,7 Monaten wurde bei 71,7 Prozent (95 Prozent Konfidenzintervall [KI], 63,7-78,9) der mit der Dosis von 0,8 mg/kg Q2W behandelten Patienten ein Ansprechen erzielt, bei 60,8 Prozent wurde ein sehr gutes partielles Ansprechen (VGPR) oder besser und bei 38,7 Prozent ein komplettes Ansprechen (CR) oder besser erzielt.1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 18,8 Monaten wurde bei 74,1 Prozent (95 Prozent KI, 66,1-81,1) der mit der Dosis von 0,4 mg/kg QW behandelten Patienten ein Ansprechen erzielt, bei 59,5 wurde ein VGPR oder besser und bei 33,6 ein CR oder besser erzielt.1 Das Ansprechen war dauerhaft, wobei die mediane Dauer des Ansprechens in der Dosisgruppe mit 0,8 mg/kg Q2W nicht erreicht wurde (95 Prozent KI, 13-Not Estimable [NE]) und 9,5 Monate (95 Prozent KI, 6,7-13,3) in der Dosisgruppe mit 0,4 mg/kg QW betrug.1 Schätzungsweise 76,3 Prozent bzw. 51,5 Prozent der Patienten sprachen mindestens neun Monate lang auf die Dosis von 0,8 mg/kg Q2W bzw. 0,4 mg/kg QW an.1

Die MonumenTAL-1-Studie umfasste auch 51 Patienten mit vorheriger T-Zell-Redirektionstherapie.2 Die Patienten hatten im Median fünf (3-15) vorherige Therapielinien erhalten, darunter einen bispezifischen Antikörper (35,3 Prozent), eine CAR-T-Zelltherapie (70,6 Prozent) oder beides (sechs Prozent).2 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 14,8 Monaten wurde bei 64,7 Prozent der Patienten ein Ansprechen erzielt, bei 54,9 Prozent wurde ein VGPR oder besser und bei 35,3 Prozent ein CR oder besser erzielt.2 Die mediane Dauer des Ansprechens betrug 11,9 Monate (95 Prozent KI, 4,8-NE) und die 12-Monats-Gesamtüberlebensrate lag bei 62,9 Prozent.2

„Die heutige Entscheidung der Europäischen Kommission stellt eine neue Standardoption mit einem neuartigen zellulären Ziel und der Möglichkeit der sofortigen zweiwöchentlichen Verabreichung in einem Bereich mit hohem ungedecktem klinischen Bedarf dar“, so Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Senior Director EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Die hohen Gesamtansprechraten bei Patienten mit stark vorbehandeltem multiplem Myelom, einschließlich derer mit vorheriger T-Zell-Redirektionstherapie, sind ermutigend und wir glauben, dass talquetamab das Potenzial hat, Ärzten Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Festlegung des optimalen Behandlungsschemas für ihre Patienten zu bieten.“

Die häufigsten unerwünschten Ereignisse, die in der Studie beobachtet wurden, waren das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS; 77 Prozent, 1,5 Prozent Grad 3 oder 4), Geschmacksstörungen (72 Prozent, alle Grad 1 oder 2), Hypogammaglobulinämie (67 Prozent, alle Grad 1 oder 2) und Nagelerkrankungen (56 Prozent, alle Grad 1 oder 2).1 Darüber hinaus kam es bei 40 Prozent der Patienten zu einem Gewichtsverlust, darunter 3,2 Prozent mit einem Gewichtsverlust des Grads 3 oder 4.1 Die häufigsten Infektionen waren Infektionen der oberen Atemwege (29 Prozent, 2,1 Prozent Grad 3 oder 4) und COVID-19 (19 Prozent, 2,9 Prozent Grad 3 oder 4).1 Neurologische Toxizitäten wurden bei 29 Prozent der Patienten festgestellt, darunter das Immuneffektorzell-assoziierte Neurotoxizitätssyndrom (ICANS; 10 Prozent, 2,3 Prozent Grad 3 oder 4).1 Unerwünschte Wirkungen, die zum Abbruch der Behandlung führten, waren hauptsächlich ICANS (1,1 Prozent) und Gewichtsverlust (0,9 Prozent).1

Die EU-Zulassung folgt auf die Zulassung von talquetamab durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die mindestens vier vorangegangene Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper, im August 2023.

„Als unsere fünfte innovative Therapie und unser zweiter bispezifischer Antikörper für das multiple Myelom ist talquetamab ein Beleg für unser kontinuierliches Bestreben, ein Portfolio innovativer und ergänzender Therapien zu entdecken und zu entwickeln“, sagte Peter Lebowitz, M.D., Ph.D., Global Therapeutic Area Head, Oncology, Janssen Research & Development, LLC. „Wir freuen uns nun darauf, Patienten und Ärzten diese neue Option anbieten zu können.“

#ENDE#

Über die MonumenTAL-1-Studie

MonumenTAL-1 (Phase I: NCT03399799, Phase II: NCT04634552) ist eine einarmige, offene, multizentrische Multikohorten-Dosiseskalationsstudie der Phase I/II zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von talquetamab bei Erwachsenen mit RRMM, die drei oder mehr vorherige Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen monoklonalen Anti-CD38-Antikörper.3,4

Phase I der Studie (NCT03399799) wurde in zwei Teilen durchgeführt: Dosiseskalation und Dosiserweiterung.3 In dieser Phase wurden die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige antitumorale Aktivitäten von talquetamab bewertet, das erwachsenen Teilnehmern mit RRMM verabreicht wurde.3 Phase II der Studie (NCT04634552) untersuchte die Wirksamkeit von talquetamab bei Teilnehmern mit RRMM in den empfohlenen Phase-II-Dosen (RP2Ds), die auf 0,8 mg/kg Q2W SC bzw. 0,4 mg/kg QW SC festgelegt wurden, gemessen anhand der ORR.4

Über Talquetamab

Talquetamab ist ein bispezifischer T-Zell-Antikörper, der an CD3 auf T-Zellen und an GPRC5D bindet, ein neuartiges Ziel des multiplen Myeloms, das auf der Oberfläche von Zellen des multiplen Myeloms und hartem keratinisiertem Gewebe in hohem Maße exprimiert wird, wobei auf B-Zellen und B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression festzustellen ist.1 talquetamab, das durch subkutane Injektion verabreicht wird, wird derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien untersucht.3,4,5,6,7,8,9

Bei der bedingten Marktzulassung handelt es sich um die Zulassung eines Arzneimittels, das einen ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten deckt, und zwar auf der Grundlage weniger umfassender Daten als normalerweise erforderlich, wenn die verfügbaren Daten darauf hindeuten, dass der Nutzen des Arzneimittels die Risiken überwiegt und der Antragsteller in Zukunft umfassende klinische Daten vorlegen kann.10 Bevor der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) diese bedingte Marktzulassung empfahl, erteilte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) talquetamab im Januar 2021 den PRIority Medicines (PRIME)-Status und beschleunigte im November 2022 die Beurteilung. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte talquetamab im Juni 2022 den Status einer bahnbrechenden Therapie (Breakthrough Therapy Designation). Janssen erhielt für talquetamab außerdem im Mai 2021 von der FDA den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden (Orphan Drug Designation) und im Juli 2023 empfahl der Ausschuss für Arzneimittel für seltene Leiden (COMP) der EMA übereinstimmend, den Orphan-Status für talquetamab beizubehalten, und zwar auf der Grundlage klinischer Daten, die ein verbessertes und dauerhaftes Ansprechen auf talquetamab bei Patienten mit RRMM zeigen, die mit den zugelassenen Arzneimitteln TECVAYLI®▼ (Teclistamab), ABECMA®▼ (Idecabtagen Vicleucel) und CARVYKTI®▼ (Ciltacabtagen Autoleucel; cilta-cel) vorbehandelt wurden.

Eine vollständige Liste der unerwünschten Ereignisse sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein derzeit unheilbarer Blutkrebs, der einen Typ weißer Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.11,12 Beim multiplen Myelom verändern sich die krebsartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert. 12 In Europa wurde 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten starben daran.13 Während einige Patientinnen und Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome zeigen, wird die Erkrankung bei anderen aufgrund von Symptomen wie Knochenbrüchen oder -schmerzen, niedrigen Blutbildwerten, Müdigkeit, erhöhten Kalziumwerten oder Nierenversagen diagnostiziert.14

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mithilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang durch Innovationen verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam überwinden. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns unter www.twitter.com/janssenEMEA, um immer auf dem Laufenden zu sein. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

† Dr. Maria-Victoria Mateos war als bezahlte Beraterin für Janssen tätig; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

###

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung sowie den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, und einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 1. Januar 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ und „Item 1A. Risk Factors“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson sind dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse und Entwicklungen zu aktualisieren.

Referenzen:

______________

1 Europäische Arzneimittelagentur. TALVEY – Zusammenfassung der Produktmerkmale. August 2023.

2 Schinke C et al. Pivotal Phase 2 MonumenTAL-1 Results of Talquetamab, a GPRC5D×CD3 Bispecific Antibody, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. Posterpräsentation (Nr. 8036) auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO). Juni 2023.

3 ClinicalTrials.gov. Dose Escalation Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03399799. Letzter Zugriff: August 2023.

4 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04634552. Letzter Zugriff: August 2023.

5 ClinicalTrials.gov. A Study of the Combination of Talquetamab and Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RedirecTT-1). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586426. Letzter Zugriff: August 2023.

6 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab and Teclistamab Each in Combination With a Programmed Cell Death Receptor-1 (PD-1) Inhibitor for the Treatment of Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (TRIMM-3). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05338775. Letzter Zugriff: August 2023.

7 ClinicalTrials.gov. A Study Comparing Talquetamab in Combination With Daratumumab or in Combination With Daratumumab and Pomalidomide Versus Daratumumab in Combination With Pomalidomide and Dexamethasone in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-3). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05455320. Letzter Zugriff: August 2023.

8 ClinicalTrials.gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Regimens in Combination With Bispecific T Cell Redirection Antibodies for the Treatment of Participants With Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04108195. Letzter Zugriff: August 2023.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MonumenTAL-2). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05050097. Letzter Zugriff: August 2023.

10 Conditional Marketing Authorisation. Europäische Arzneimittelagentur. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation. Letzter Zugriff: August 2023.

11 Abdi J et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms Oncotarget. 2013;4:2186–2207.

12 American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Verfügbar unter: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction. Letzter Zugriff: August 2023.

13 GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Verfügbar unter: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf. Letzter Zugriff: August 2023.

14 American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Letzter Zugriff: August 2023.

CP-405517

August 2023