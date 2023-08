COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON : DES ANNONCES ET DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR À LA GAMESCOM 2023

NACON : DES ANNONCES ET DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR À LA GAMESCOM 2023



Lesquin, le 24 août 2023 – Alors que la Gamescom bat son plein, NACON y expose toute la diversité et toutes les nouveautés de son catalogue de jeux vidéo et d’accessoires gaming. Plusieurs annonces y sont faites, dont celle du nouveau casque gaming sans fil, le RIG 600 PRO. Présent sur le salon, il promet d’offrir aux joueurs de véritables avancées techniques grâce à sa technologie « Dual Wireless » qui permet de connecter le casque à la console et au téléphone en Bluetooth simultanément.

UN FLORILÈGE DE NOUVEAUX CONTENUS RÉVÉLÉS

Quatre jeux présents au Future Game Show

Le Future Game Show, événement emblématique de la Gamescom, a mis en avant 4 nouveaux trailers:

Robocop: Rogue City, inspiré par la licence culte de la MGM, a présenté du nouveau gameplay et des cinématiques qui illustrent l’histoire originale du jeu. Les fans ont pu apprécier les phases de tir et d’enquête et ont eu un aperçu du scénario du jeu. RoboCop: Rogue City sera disponible dès le 2 novembre 2023 sur consoles et PC. Toujours en Early Access, Ravenswatch le roguelite revisitant les célèbres contes et légendes du monde entier a teasé son prochain contenu qui doublera la taille du jeu actuel. Storm Island, prévu pour le 7 septembre 2023, est le deuxième chapitre de l’aventure qui sortira dans sa version finale sur consoles et PC en 2024. Alan A Dale, le mystérieux narrateur du jeu d’action-aventure coopératif Gangs of Sherwood, s’est mis en scène dans une nouvelle bande-annonce épique qui dévoile un concentré d’action et de combats dont les joueurs profiteront dès le 19 octobre sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC. Enfin, Ad Infinitum, le jeu d’horreur psychologique se déroulant durant la Première Guerre Mondiale, a présenté un Trailer intitulé « Maw of Madness » lors du show. Il donne aux futurs joueurs plus d’indices sur son ambiance et son histoire torturée en attendant de pouvoir y jouer le 14 septembre prochain sur PlayStation 5®, Xbox Series X|S et PC.

Retrouvez tous les nouveaux trailers présentés lors du Future Game Show :

RoboCop : Rogue City : https://youtu.be/jmHMEZ9Wu2U

: https://youtu.be/jmHMEZ9Wu2U Ravenswatch : https://youtu.be/_Z6lIVVV2Us

https://youtu.be/_Z6lIVVV2Us Gangs of Sherwood : https://youtu.be/3gKXQ2BrlA0

https://youtu.be/3gKXQ2BrlA0 Ad Infinitum : https://youtu.be/0pz-2K0NhSk

Du nouveau hands-on à découvrir pour tous les jeux NACON

Les prochains mois seront particulièrement riches en sorties pour NACON et ce sont 9 jeux qui peuvent être testés directement sur le stand.

Parmi eux, Crown Wars: The Black Prince, le jeu de stratégie en escouade se déroulant durant la guerre de 100 ans annoncé pour le 14 mars 2024 et Garden Life, le jeu cosy de simulation de jardinage, se montrent pour la première fois à la Gamescom 2023 en présence de leurs développeurs.

En plus d’être jouable sur place, le jeu de survie et de hacking de zombies Paradize Project, développé par le studio Eko Software annonce une sortie le 29 février 2024 sur consoles et PC.

Également présent sur le salon avec du nouveau contenu, War Hospital, le jeu de gestion d’un hôpital de campagne durant la Première Guerre Mondiale, présente lors d’un Dev Diary, les choix moraux difficiles qui attendent les joueurs.

Les 5 autres titres, à savoir RoboCop: Rogue City, Gangs of Sherwood, Ad Infinitum, Overpass 2 et Ravenswatch proposent chacun une version plus avancée et un contenu inédit.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS CÔTÉ ACCESSOIRES

Riche en nouveautés, la fin d’année 2023 verra l’arrivée de nouveaux accessoires très attendus, pour toutes les plateformes de jeu.

RIG annonce son tout nouveau casque gaming sans fil, le RIG 600 PRO, dont la technologie novatrice « Dual Wireless » permet de connecter le casque à ses jeux et à son téléphone portable en parallèle. Léger, quasiment indestructible et ajustable comme le reste de la gamme PRO Series, il convient à toutes les morphologies et à tous les besoins. Grâce à son application dédiée, les joueurs peuvent créer différents profils audios et personnaliser l’ensemble des réglages acoustiques.

Afin de contenter tous les joueurs, NACON présente ses nouveaux produits dédiés aux joueurs PC, comprenant des microphones ainsi qu’une webcam avec ring light dédiés au streaming. Une nouvelle souris GM-420 et de nouveaux coloris pour les manettes GM-105 en version Camo sont également visibles. Pensés pour les joueurs PC et les streamers, ces produits robustes et premium vont faire passer leurs setups au niveau supérieur.

