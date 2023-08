CANADA CARBON ÉTEND LES DROITS D'ACCÈS DE SURFACE À LA PROPRIÉTÉ MILLER

Toronto, Ontario, Canada, 24 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon ») (TSX-V:CCB),(FF:U7N1) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'accès de surface modifiée (la « Convention d'accès de surface ») avec 9007-2224 Québec inc. (le « détenteur du terrain ») en ce qui concerne sa propriété Miller située dans le canton de Grenville au Québec (la « Propriété Miller »). La Convention d'accès de surface, qui remplace la Convention d'accès de surface modifiée datée du 17 août 2018, fournit à la Société un accès de surface pour une autre période de cinq ans à compter du 17 août 2023 (le « Terme ») et permet à la Société de réaliser un programme régulier de prospection et d'exploration du graphite, y compris, mais sans s'y limiter, la réalisation de levés topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques, la réalisation d'excavations, d'explorations et de forages souterrains ou en surface, l'excavation et le creusement de tranchées, ainsi que l'obtention et l'analyse d'échantillons géochimiques ou métallurgiques.



Conformément à la Convention d'accès à la surface, et sous réserve de l'approbation préalable de la Bourse de croissance TSX, la Société a accepté de payer au Propriétaire foncier 8 000 $ en espèces (plus les taxes applicables) au cours de la première année du Terme, et pour chaque année subséquente du Terme et jusqu'à ce que la Société commence à exploiter la Propriété Miller en tant que mine (à l'exclusion du broyage à des fins d'essai ou du broyage par une usine pilote) (« Production commerciale »), le Propriétaire foncier peut choisir de recevoir soit 40 000 actions ordinaires dans le capital de la Société, soit un paiement de 8 000 $ en espèces (plus les taxes applicables).

Si Canada Carbon commence une production commerciale pendant la durée du contrat, les paiements décrits ci-dessus cesseront et le propriétaire aura droit à une redevance nette de fonderie de 2,5 % selon les termes d'un accord de redevance avec le propriétaire (l’« accord de redevance »).

Le Contrat d'Accès à la Surface accorde à la Société une option exclusive et irrévocable d'acquérir ou de louer tout ou partie de la Propriété Miller auprès du propriétaire foncier raisonnablement nécessaire à l'extraction de substances minérales (l’« Option »). Si la Société exerce l'Option, soit en acquérant ou en louant tout ou partie de la Propriété Miller avant l'expiration du Terme, le Terme sera prolongé jusqu'à la période de Production Commerciale.

À propos de Canada Carbon inc.

Canada Carbon inc. est une société d'exploration et de développement minier qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société détient une participation de 100 % dans deux propriétés stratégiques de graphite situées au Québec : le projet Miller Graphite situé à Grenville-Sur-La-Rouge et la mine de graphite Asbury située à Notre-Dame-du-Laus. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante : www.canadacarbon.com.

CANADA CARBON INC.

“Ellerton Castor”

Président-Directeur Général

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

