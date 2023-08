Investors House

Lehdistötiedote 25.8.2023

Asuntomarkkinan mysteeri - vuokrat eivät jousta ylös eivätkä alas

Asuntojen vuokrat eivät vaikuta joustavan ylös eikä alas. Vuokrataso on ja pysyy vaikkei se tyydyttäisi vuokralaista eikä vuokranantajaa. Siinä on hyvät ja huonot puolensa.

‘’Suomalaisen vuokra-asuntomarkkinan suuri mysteeri on hintajouston puuttuminen. Asuntovuokrat eivät jousta alaspäin vaikka vapaiden vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa rajusti. Vuokrat eivät myöskään liiku ylöspäin vaikka vuokranantajan kulut kasvavat ja paine korotuksiin on poikkeuksellisen kova. On mahdollista ja ehkä tavoiteltuakin, että massiiviset asumis-, tuotanto- ja muut tuet kaksisuuntaisesti estävät markkinamekanismin toimintaa’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Investors Housen käsityksen mukaan yksityiset henkilöt vuokranantajina ovat olleet varsin maltillisia vuokrien indeksiehtojen mahdollistamien vuokrankorotusten suhteen. Yksityisillä vuokranantajilla on vuokran ohella muitakin tulolähteitä kuten palkka ja varaa odottaa.

Selvästi kovimmat paineet vuokrankorotuksiin vaikuttaisi olevan asuntoja vuokraavilla suurilla yrityksillä ja rahastoilla. Heillä ei ole muita tulonlähteitä kuin asuntojen vuokra. Siksi he ovat muita hanakampia tarttumaan inflaatiokorotuksiin.

‘’Mitä enemmän velkaa, sitä kovemmaksi vuokrankorotuspaineet muodostuvat. Ääriesimerkkinä käy Helsingin kaupungin Heka, joka on ensi vuodelle ilmoittanut 12 %:n vuokrankorotuksista. Voi olla, että Hekan vuokrankorotuksista tulee eräänlainen game changer. Se saa kaikki toimijat pohtimaan vuokrien muodostumista ja yleisemmin asumisen tukijärjestelmiä,’’, Roininen sanoo.

Investors Housen asuntovuokraus eli OVV-vuokravälitysketju toimii koko Suomessa. Se teki heinäkuussa 545 uutta vuokrasopimusta (598 vuokrasopimusta heinäkuussa 2022). Määrä oli hieman alhaisempi kuin edellisvuonna. Vuositasolla ketju tekee noin 5.000 vuokrasopimusta.

