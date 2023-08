DIGITALIST GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 25.8.2023 klo: 9:00

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2023

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2023 (vuoden 2022 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 4,3 milj. euroa (5,3 milj. euroa), laskua 17,9%.

EBITDA -0,6 milj. euro (-0,9 milj. euroa), -13,7% liikevaihdosta (-17,0%).

EBIT -0,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), -18,1% liikevaihdosta (-25,4%).

Katsauskauden tulos -1,2 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), -27,9% liikevaihdosta (-39,6%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).





Katsauskausi tammikuu - kesäkuu 2023 (vuoden 2022 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 8,9 milj. euroa (10,4 milj. euroa), laskua 14,3%.

EBITDA -0,9 milj. euroa (-1,4 milj.euroa), -10,3% liikevaihdosta, (-13,4%).

EBIT -1,3 milj. euroa (-2,3 milj.euroa), -15,0% liikevaihdosta (-22,0%).

Katsauskauden tulos -2,0 milj. euroa (-3,1 milj.euroa), -22,3% liikevaihdosta ( -30,2%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 (-0,00) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta -0,6 milj.euroa (-1,3 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 136 (161), vähennystä 15,5%.





Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan pienenevän ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta olivat hyvin pitkälti jatkoa vuoden 2022 turbulenteille markkinoille. Vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Digitalist Groupin liikevaihto laski 14,3 %, mutta samalla sekä liikevoitto että käyttökate paranivat sekä suhteellisesti että absoluuttisin luvuin. Tämä on seurausta kiinteiden kustannusten alentamisesta sekä emoyhtiössä että konsernin liiketoimintayrityksissä. Samanaikaisesti panostamme entistä enemmän parantaaksemme kykyämme hankkia uusia asiakkaita. Turbulentin markkinatilanteen lisäksi heikko Ruotsin valuutta on vaikuttanut konsernin lukuihin, sillä suuri osa liiketoiminnasta syntyy Ruotsista.

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia yritysostoihin, jotka voivat tuoda lisäarvoa tarjontaamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saimme päätökseen Walker & Handson Oy:n oston vahvistaaksemme Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoiminnan johtamista ja siten parantaaksemme tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia Suomessa. Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme myös aiesopimuksen Open Communications International AB:n osakkeiden ostamisesta. Tämä yritysosto saatettiin päätökseen heinäkuussa ja se vahvistaa tarjontaamme brändin, strategian ja viestinnän alueilla.

Avoimen lähdekoodin teknologioihin ratkaisuihin perustuvat asiakkuutemme kasvavat sekä Ruotsissa että Suomessa ja näille palveluille on vahva kysyntä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Huhtikuussa Ruotsin digitaalisesta hallinnosta vastaavan viraston Diggin kanssa allekirjoitettu sopimus on esimerkki näistä mahdollisuuksista.

LeanLab SaaS-palvelumme jatkuva ohjelmistoliikevaihto kasvoi tasaisesti ja jatkamme investointeja pääasiassa ohjelmiston ja liiketoiminnan kehittämiseen. Osana pyrkimystämme vahvistaa tytäryhtiöiden johtoa kohdistimme suunnatun osakeannin 0,25 miljoonan euron kasvurahoitukseen, jonka myötä johdolle syntyi 15% vähemmistöosuus LeanLabista ja Digitalist Group Oyj:lle jäi 85% enemmistöomistus kaupan jälkeen. Järjestely tukee LeanLabin kasvusuunnitelmia Suomessa ja Ruotsissa.

Jatkamme työtämme liikevaihdon vahvistamiseksi ja toimintamme tehostamiseksi. Tiukan kustannusten hallinnan ylläpitäminen on edelleen prioriteettina, mutta jatkossa painopiste on kannattavuuden saavuttamisessa liikevaihtoa kasvattamalla.

/ Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (5,3 milj. euroa), mikä on 17,9% pienempi kuin edellisvuonna. Korkotason nousu ja muu taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen sai asiakkaat varovaisemmiksi aloittamaan uusia projekteja.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 8,9 milj. euroa (10,4 milj. euroa), mikä oli 14,3% pienempi kuin edellisvuonna. Asiakasprojektit pohjoisamerikkalaisille asiakkaille ovat vähentyneet. Taloudellisen epävarmuuden lisäksi Ruotsin kruunun heikkeneminen on vaikuttanut liikevaihdon kehittymiseen. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 71% (84%).

TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,6 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,1 milj. euroa (-2,1 milj. euroa). Säästöt kiinteissä kuluissa 1,0 milj. euroa paransivat käyttökatetta (EBITDA). Kustannussäästöistä suurin osa liittyy henkilöstökuluihin. Tase-eristä kirjatut realisoitumattomat valuuttakurssivoitot paransivat rahoituseriä. Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,2 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Katsauskaudella EBITDA oli -0,9 milj. euroa (-1,4 milj. euroa), EBIT -1,3 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,9 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Katsauskauden EBITDA:an paranemiseen vaikutti kiinteiden kulujen karsinta 1,6 milj. eurolla. EBIT:n paranemiseen vaikutti tytäryhtiöiden hankintahetkellä aktivoitujen tase-erien poistojen pieneneminen 0,4 milj. eurolla. Rahoituserät nettona olivat -0,6 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), rahoituseriä paransi Business Finlandin perimättäjättämispäätös tuotekehityslainan 0,3 miljoonan euron osuudesta. Katsauskauden tulos oli –2,0 milj. euroa (-3,1 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -32,1 milj. euroa (-28,1 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -15,3 milj. euroa (-13,1 milj. euroa). Lisätietoa pääomalainoista löytyy katsauksen kohdassa: Tase ja rahoitus. Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -19,4 (-31,3) prosenttia.

INVESTOINNIT

Digitalist Group hankki katsauskaudella Walker&Handson Oy:n osakekannan laskennallisella 0,9 miljoonan euron kauppahinnalla. Muita merkittäviä investointeja ei ollut (0,0 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman oli 10,8 milj. euroa (13,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -298,7% (-212,2%). Konsernirakenteen muutokset paransivat konsernin omaa pääomaa 1,2 milj. eurolla.

Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 1,0 milj. euroa (0,4 milj.). Vuoden 2023 alussa yhtiö sopi rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 miljoonalla eurolla. Digitalist Open Tech AB:n (ent. Digitalist Sweden AB) vähemmistöosakkaat maksoivat katsauskaudella 1,4 milj. euron pitkäaikaisen velan Digitalist Group Oyj:lle.

Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 35,1 milj. euroa (34,3 milj. euroa) katsauskauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,3 milj. euroa (10,8 milj. euroa). IFRS 16 leasingvelkoja oli 1,2 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Lähipiirilainoja oli yhteensä 22,6 milj. euroa (21,8 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainojen yhteismäärä 30.6.2023 oli 5,8 milj. euroa (5,8 milj. euroa) ja pääomalainojen 16,8 milj. euroa (15,0 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainoista lyhytaikaisia oli 5,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Muita lyhytaikaisia lähipiirilainoja ei ollut (1,1 milj. euroa).

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,6 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), parannusta 0,7 milj. euroa. Yhtiön likvidien varojen kehittymiseen on vaikuttanut kannattavuuden paraneminen, lainasaamisten takaisinmaksut ja pankkitililimiittin nosto.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Katsauskaudella myytiin myyntisaamisia 1,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

LIIKEARVOT

Konsernin taseessa oli 30.6.2023 liikearvoa 5,0 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2023 ja todennut, että alaskirjaustarvetta ei ole.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 138 (166) ja kauden lopussa 136 (161). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 59 henkeä (61) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 77 (100) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 14 henkilöllä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,03 (0,04) euroa, alin 0,02 (0,02) euroa ja päätöskurssi 30.06.2023 oli 0,02 (0,02) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 0,02 (0,03) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 30 821 647 (32 568 458) kappaletta, mikä vastaa 4,52 (5,0) prosenttia osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.06.2023 oli 12 966 032 (13 671 478) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 682 422 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 682 422 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja katsauskauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 7 664 943, 1,1% kaikista osakkeista.

Optio-ohjelmat 2019 ja 2021

Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 1.302.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 1.302.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Muut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet ovat rauenneet.

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 38.450.000 kappaletta. Jaetuista optioista 10.500.000 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 27.950.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen kulu on noin 0,9 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,2 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global .

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.06.2023 oli 5 611 (5 298). Yksityishenkilöt omistivat 10,6 (10,3) prosenttia ja yhteisöt 89,4 (89,7) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 3,0 (3,6) prosenttia osakkeista.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT JA JOHDON LIIKETOIMET

Katsauskaudella ei ollut lähipiiritapahtumia eikä yhtiö vastaanottanut ilmoituksia johdon liiketoimista.

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Digitalist Group allekirjoitti sopimuksen kehityspalveluiden toimittamisesta Ruotsin digitaalisesta hallinnosta vastaavalle viranomaiselle Diggille

Digitalist Group Oyj tiedotti 19.4.2023 että sen ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB voitti hankintaprosessin, jolla siitä tulee uusi toimittaja Diggille, Ruotsin digitaalisesta hallinnosta vastaavalle viranomaiselle. Toimeksianto koskee Ruotsin kansallisen dataportaalin dataportal.se hallintaa ja uutta kehitystyötä. Sopimus on voimassa 4 vuotta ja sen budjetti on enintään 60 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 5,3 miljoonaa euroa).

Digitalist Group allekirjoitti aiesopimuksen Open Communications International AB:n enemmistöosuuden ostamisesta 10.5.2023

Digitalist Group Oyj allekirjoitti aiesopimuksen Järjestelystä, jossa Digitalist Group ostaisi enemmistön ruotsalaisen Open Communications International AB:n (”OC”) (www.open.se) osakekannasta vahvistaakseen konsernin asiantuntijapalveluja brändi-, strategia- ja viestintäalueilla. Myyjä olisi David Gray Communications AB (”DGC”), joka järjestelyn jälkeen jatkaisi yhtenä vähemmistöomistajista.

Aiotussa Järjestelyssä Digitalist Group hankkisi 70 prosenttia OC:n osakekannasta kokonaiskauppahintaan 5.5 MSEK ja maksaisi kauppahinnasta noin puolet rahalla ja loppuosan suuntaamalla DGC:lle suunnatussa osakeannissa enintään 12 M uusia Digitalist Groupin osakkeita osapuolten kauppakirjassa erikseen sopimalla tavalla. Lopullinen sopimus Järjestelystä allekirjoitettiin 4.7.2023.

Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö LeanLab Oy suuntasi uusia osakkeita johtaen johdon vähemmistöomistukseen tytäryhtiössä 19.6.2023

Digitalist Group Oyj allekirjoitti sopimuksen järjestelystä, jossa sen kokonaan omistama tytäryhtiö LeanLab Oy suuntaa osakeannissa uusia osakkeita kyseisen tytäryhtiön johdolle. Osakeannissa LeanLab Oy suuntasi uusia osakkeita yhteensä 250 000 euron merkintähinnalla LeanLab Oy:n toimitusjohtajan Ville Österlundin omistamalle holding-yhtiölle. Osakeannin myötä johdolle syntyi 15 % vähemmistöomistus LeanLab Oy:ssä ja Digitalist Group Oyj:lle jää 85 % enemmistöomistus kaupan jälkeen. Saadut varat käytetään LeanLab Oy:n kasvusuunnitelmien tukemiseen Suomessa ja Ruotsissa.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases

Yhtiökokous 26.4.2023

Yhtiö piti 26.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Johan Almquistin, Paul Ehrnroothin, Peter Erikssonin, Esa Matikaisen, Maria Olofssonin sekä Andreas Rosenlewin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 26.4.2023 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Maria Olofsson.

Hallitus arvioi puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Maria Olofsson ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 341.211.370 osaketta.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus valtuutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Hallitus käytti valtuutusta ja päätti 11 007 709 osakkeen suunnatusta osakeannista 4.7.2023.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 68.242.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty puolivuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen ”§ 8 Kokouskutsu”-kohdan muuttamisesta siten, että otsikossa mainitaan kokouspaikka ja toiseen kappaleeseen lisättin kokouspaikkaa sekä etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy hankki 23.2.2023 koko Walker&Handson Oy:n osakekannan osakevaihdossa suuntaamalla Walker&Handson Oy:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaa noin 10 % Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.

Digitalist Group Oyj sopi 19.6.2023 suunnatusta osakeannista LeanLab Oy:n toimitusjohtajan omistamalle holding-yhtiölle. Osakeannin myötä johdolle syntyi 15 % vähemmistöomistus LeanLab Oy:ssä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digitalist Group järjestelee liiketoimintojaan ja alentaa aiempaa ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä 4.7.2023

Digitalist Group myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n

Digitalist Group allekirjoitti osakkeiden myyntiä koskevan sopimuksen, jossa se divestoi kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n Osakekauppa toteutettin myymällä koko FutureLabin osakekanta Turret Oy Ab:lle. Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja (49,33%). Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä.

FutureLab yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen Grow AB:sta marraskuussa 2022. FutureLabin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2023 oli 0,5 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,0 miljoonaa euroa. 30.6.2023 FutureLabin oma pääoma oli 0,1 miljoonaa, taseen loppusumma 0,3 miljoonaa ja henkilöstön määrä 6. Digitalist Group kirjaa Osakekaupasta arviolta 1,0 miljoonan euron myyntivoiton.

Osakekaupan arvioimiseen osallistuivat hallituksen Turretista riippumattomat jäsenet Esa Matikainen, Johan Almquist, Maria Olofsson ja Andreas Rosenlew. Hallituksen riippumattomat jäsenet pyysivät ulkopuoliselta puolueettomalta arvioijalta FutureLabin arvostuksesta arvion, jonka mukaan kauppahintaa voidaan pitää käypänä. Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät osallistuneet osakekauppaan liittyvään päätöksentekoon.

Digitalist Group allekirjoitti lopullisen sopimuksen Open Communications International AB:n ostamisesta

Digitalist Group allekirjoitti 4.7.2023 lopullisen sopimuksen järjestelystä, jossa se ostaa ruotsalaisen Open Communications International AB (“OC”) ( www.open.se ). Digitalist Group tiedotti asiaa koskevasta aiesopimuksesta 10.5.2023.

Digitalist Group hankki 70 prosenttia OC:n osakekannasta kauppahinnalla, jossa 2,5 MSEK maksettiin käteisellä ja loput suunnatulla osakeannilla suuntaamalla 11 007 709 uutta Digitalist Groupin osaketta David Grayn holding-yhtiölle. Lisäksi Digitalist Group hankki loput 30 prosenttia OC:n osakekannasta luovuttamalla vastikkeena kaupassa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Grow AB:n osakkeita myyjille (David Gray ja Gunilla Lundström holding-yhtiöidensä kautta) osana kokonaiskauppahintaa. Järjestelyn kokonaiskauppahinta oli 10,6 MSEK. Järjestelyn seurauksena myyjille syntyy 10 % vähemmistöomistus Grow AB:ssa ja 90 % omistuksesta säilyy Digitalist Groupilla.

Osana Järjestelyä Yhtiö laski liikkeeseen kauppahinnan maksuna Yhtiön uusia osakkeita. Hallitus päätti laskea liikkeeseen enintään 11 007 709 Yhtiön uutta osaketta ja suunnata ne David Gray Communications AB:lle suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta Suunnatussa Osakeannissa oli noin 0,023 euroa osakkeelta.

David Gray Communications AB on merkitsi Suunnatussa Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Osakkeet täysimääräisesti. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 254 119 euroa. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen lasketut Osakkeet vastaavat yhteensä noin 1,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Suunnatun Osakeannin jälkeen.

Digitalist Group tiedotti keskittyvänsä ydinliiketoimintoihin Euroopan markkinoilla

Osana pyrkimyksiä parantaa Digitalist Groupin kannattavuutta, sopeuttaa kustannusrakennetta ja valmistautua muuttuneeseen markkinatilanteeseen, Yhtiö tiedotti supistavansa liiketoimintaa Kanadassa. Digitalist Group keskittyy vahvemmin ydinliiketoimintaansa Euroopan markkinoilla, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa.

Muutos liikevaihtoa koskevaan ohjeistukseen 4.7.2023

Yhtiö alensi ohjeistustaan tulevaisuuden näkymistä

Uusi ohjeistus on:

Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan pienenevän ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:

Vuonna 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

Digitalist Group Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin 24.7.2023

Digitalist Group Oyj tiedotti 4.7.2023 11 007 709 osakkeen suunnatusta annista David Gray:n holding-yhtiölle. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 24.7.2023. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 693.430.455 osaketta.

Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet merkittiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 25.7.2023. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 25.7.2023 alkaen.

Katsauskauden jälkeiset pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global .

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli 2022 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan. Neuvottelut vuoden 2024 aikana erääntyvien lähipiirin vaihtovelkakirjalainojen järjestelyistä aloitetaan syksyn 2023 aikana.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi konsernin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen nousulla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2023 ja 2022 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa. Poliittinen ja sotilaallinen tilanne Venäjällä ja Ukrainassa saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen katsauskaudella vaikutti konsernin liiketoimintaan, mutta tulevaa vaikutusta lähiajalle on vaikea arvioida.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2023 julkaistaan perjantaina 27.10.2023.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSIKATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.06.2023

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.23 *) 1.4.-30.6.22 Muutos % 1.1.-30.6.23 1.1.-30.6.22 Muutos % Liikevaihto 4 314 5 257 -18 % 8 907 10 390 -14 % Liiketoiminnan muut tuotot 31 76 -59 % 63 204 -69 % Liiketoiminnan kulut -5 124 -6 670 23 % -10 307 -12 883 -20 % LIIKETULOS -779 -1 336 42 % -1 337 -2 289 -42 % Rahoitustuotot ja -kulut -348 -782 55 % -569 -888 -36 % Tulos ennen veroja -1 127 -2 118 47 % -1 906 -3 177 -40 % Tuloverot -57 37 256 % -84 38 -327 % TILIKAUDEN TULOS -1 184 -2 081 43 % -1 990 -3 140 -37 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1 204 -2 042 41 % -2 056 -3 149 -35 % Määräysvallattomille omistajille 20 -39 151 % 66 9 625 % Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,00 -0,00 0 % -0,00 -0,00 0 % Laimennettu, euroa -0,00 -0,00 0 % -0,00 -0,00 0 %

*) kulujaksotusta kausien Q1/22 ja Q2/22 välillä on muutettu vertailun selkeyttämiseksi. Kauden H1/22 lukuja ei ole muutettu.

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.23 1.4.-30.6.22 Muutos % 1.1.-30.6.23 1.1.-30.6.22 Muutos % Tilikauden tulos -1 184 -2 081 -43 % -1 990 -3 140 -37 % Muuntoeron muutos -530 -136 289 % -528 -368 44 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 714 -2 217 -23 % -2 518 -3 508 -28 % Emoyhtiön omistajat -1 721 -2 157 -20 % -2 564 -3 492 -27 % Määräysvallattomat omistajat 7 -60 -112 % 45 -15 -401 %

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 306 336 110 Liikearvo 4 955 4 888 4 678 Aineelliset hyödykkeet 1 141 1 706 1 201 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 1 077 1 631 1 136 Koneet ja kalusto 32 44 36 Muut aineelliset hyödykkeet 32 31 29 Sijoitukset 100 105 102 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 23 1 196 1 245 PITKÄAIKAISET VARAT 6 526 8 231 7 335 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 971 4 617 3 797 Tuloverosaaminen 226 11 183 Rahavarat 1 041 368 899 LYHYTAIKAISET VARAT 4 237 4 996 4 878 VARAT 10 763 13 227 12 213 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 662 72 972 73 662 Kertyneet voittovarat -104 527 -99 076 -99 210 Tilikauden tulos -2 056 -3 149 -6 533 Määräysvallattomien omistajien osuudet -28 380 503 Emoyhtiön omistajat -32 118 -28 448 -31 276 OMA PÄÄOMA -32 146 -28 069 -30 774 PITKÄAIKAISET VELAT 20 086 24 502 25 612 LYHYTAIKAISET VELAT 22 823 16 794 17 376 OMA PÄÄOMA JA VELAT 10 763 13 227 12 213

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2022 585 219 72 972 -484 -98 382 -25 091 506 -24 585 Tilikauden tulos -6 533 -6 533 90 -6 442 Muuntoeron muutos -714 -714 3 -711 Osakeanti 691 691 691 Osakeperusteinen palkitseminen 240 240 240 Oman pääoman ehtoinen laina 130 130 130 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Osingonjako -96 -96 Oma pääoma 31.12.2022 585 219 73 663 -1 198 -104 545 -31 277 503 -30 774





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2022 585 219 72 972 -484 -98 382 -25 091 506 -24 585 Tilikauden tulos -3 149 -3 149 9 -3 140 Muuntoeron muutos -344 -344 -24 -368 Osakeperusteinen palkitseminen 134 134 134 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Osingonjako -111 -111 Oma pääoma 30.6.2022 585 219 72 972 -827 -101 397 -28 448 380 -28 069





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2023 585 219 73 663 -1 198 -104 545 -31 277 503 -30 774 Muut muutokset -229 229 0 0 Tilikauden tulos -2 056 -2 056 66 -1 990 Muuntoeron muutos -508 -508 -21 -528 Osakeperusteinen palkitseminen 98 98 98 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 1 625 1 625 -475 1 150 Osingonjako vähemmistölle -102 -102 Oma pääoma 30.6.2023 585 219 73 663 -1 935 -104 649 -32 119 -28 -32 146

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ennen veroja -1 906 -3 177 -6 448 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 98 134 239 Poistot, arvonalentumiset 417 891 1 643 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 41 -60 -243 Rahoitustuotot ja –kulut 569 888 2 019 Muut oikaisut 308 0 -47 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -474 -1 324 -2 837 Käyttöpääoman muutos 52 353 891 Saadut korot -2 0 62 Maksetut korot -46 -54 -16 Maksetut verot -103 -240 -304 Liiketoiminnan nettorahavirta -574 -1 264 -2 203 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 45 0 0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -466 -470 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12 -23 -39 Luovutustulot muista sijoituksista 0 587 593 Lainasaamisten takaisinmaksut 1 290 0 0 Saadut korot investoinneista 91 0 0 Maksetut verot -14 0 0 Investointien nettorahavirta 1 399 98 84 Nettorahavirta ennen rahoitusta 825 -1 167 -2 119 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 691 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 148 -111 -70 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 1 909 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -293 0 -60 Lyhytaikaisten lainojen nostot 677 1 275 874 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -500 0 0 Maksetut korot ja maksut -331 -208 -348 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -343 -405 -902 Rahoituksen nettorahavirta -642 551 2 094 Rahavarojen muutos 183 -601 -26 Rahavarat kauden alussa 899 984 984 Valuuttakurssi muutosten vaikutus -41 -15 -59 Rahavarat kauden lopussa 1 041 368 899

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2023 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin puolivuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat raportointihetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosikatsastus on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Puolivuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Vuonna 2022 aloitetut kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet konsernin kannattavuutta vuoden 2023 alusta alkaen. Kiinteät kulut pienenivät katsauskauden aikana 1,6 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Yhtiö on sopinut katsauskaudella rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 milj. eurolla.

Yhtiö divestoi heinäkuussa kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n osakkeet 1,2 miljoonalla eurolla. Osakekauppa tukee Digitalist Groupin omaa pääomaa n. 1,0 milj. euron myyntivoitolla.

Neuvottelut vuoden 2024 aikana erääntyvien lähipiirin vaihtovelkakirjalainojen (5,8 milj. euroa) järjestelyistä aloitetaan syksyn 2023 aikana.





Puolivuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2023. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 7,3 milj. eurolla. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo, 12,8 milj. euroa, on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 33,9 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 13,0 milj. euroa summa 30.6.2023. Liikearvon määrä katsauskauden lopun taseessa on 5,0 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Osavuosikatsauksen 30.6.2023 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2023-2027.

Ennusteperiodilla 2023-2027 uskotaan päästävän keskimäärin 10 prosentin liikevaihdon kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Käyttökateprosentin (EBITDA%) ennustetaan nousevan Q1/2025 alkaen 10%:iin.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11%:n korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35%:a. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten merkittävä negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen.







TUNNUSLUKUJA

1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,00 -0,01 Tulos/osake, EUR -0,00 -0,00 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,05 -0,04 -0,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,00 -0,00 0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -19,4 -31,3 -75,6 Oman pääoman tuotto, % neg. neg neg. Liiketulos/liikevaihto, % -15,0 -22,0 -23,9 Gearing koko omasta pääomasta, % -106,1 -120,9 -111,8 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -298,7 -212,2 -252,0 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -920 -1 399 -2 786

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

30.6.2022 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 3 579 3 864 1 044 2 820 0 Lainalimiitit 7 244 7 244 0 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 431 0 6 431 0 Pääomalainat lähipiiriltä 14 973 17 123 0 17 123 0 Muut velat lähipiiriltä 1 100 1 137 1 137 0 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 1 637 1 695 645 1 050 0 Ostovelat 1 459 1 459 1 459 0 0





30.6.2023 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 2 871 2 995 294 2 702 0 Lainalimiitit 8 477 8 477 8 477 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 850 6 850 0 0 Pääomalainat lähipiiriltä 16 826 19 202 0 19 202 0 Muut velat lähipiiriltä 0 0 0 0 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 1 204 1 239 657 582 0 Ostovelat 1 034 1 034 1 034 0 0

Yhtiö on sopinut rahalaitoslainoista päärahoittajansa kanssa 2 milj. euron lainan lyhennysvapaasta 30.4.2025 asti. Vaihtovelkakirjalainojen lyhennykset alkavat vuonna 2024. Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 138 166 159 Henkilöstö kauden lopussa 136 161 150 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 637 2 690 2 337 Muut pitkäaikaiset velat 17 392 21 749 23 257 Lyhytaikaiset korolliset velat 15 117 9 862 9 707 Yhteensä 35 146 34 301 35 302

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite