Hermed offentliggøres halvårsrapporter for 2023 for afdelinger under Kapitalforeningen Accunia Invest, der ifølge vedtægterne udarbejder en sådan, og som bestyrelsen har godkendt dags dato.

ISIN Navn Short name DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKK DK0061267747 European CLO AAA/AA Akk DKK ACAEUC

Halvårsrapporterne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Kapitalforeningen Accunia Invests hjemmeside.

Kontaktperson

Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Vedhæftede filer