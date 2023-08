LEXI Captioning Tool Kit (Kit de Ferramentas de Legendagem) com Tecnologia IA da AI-Media Eleva o Nível

BROOKLYN, N.Y., Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media , fornecedora líder de tecnologia e infraestrutura de legendagem, tem o orgulho de apresentar seu inovador LEXI Captioning Tool Kit com tecnologia IA . Este conjunto abrangente de soluções de legendagem automatizada marca uma nova era na indústria com a combinação de tecnologias de IA de ponta para atender às necessidades integradas de criadores e distribuidores de conteúdo em todo o mundo.



O LEXI Captioning Tool Kit com Tecnologia IA aborda os desafios enfrentados por empresas de mídia, emissoras, produtores de eventos, instituições educacionais e outros produtores de conteúdo no fornecimento econômico e preciso de legendas de conteúdo ao vivo e pré-gravado que podem ser facilmente reutilizadas em outros aplicativos dos clientes.

"A AI-Media está empenhada em expandir os limites da tecnologia de legendagem. O nosso LEXI Captioning Tool Kit é resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento. É com orgulho que oferecemos uma solução transformadora que aprimora a acessibilidade e a inclusão do conteúdo de mídia", disse James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media.

O Tool Kit é composto por seis soluções principais, todas projetadas para atender as diferentes necessidades de legendagem, permitindo que o consumidor misture e combine os principais componentes para atender às necessidades dos seus negócios. As soluções são compatíveis com a nossa série de codificadores da iCap Cloud Network, criando o melhor ecossistema de legendagem.

LEXI Live Automatic Captioning (Legendagem Automática): Fornecendo legendas em tempo real com precisão incomparável, o LEXI alcança consistentemente mais de 98% de precisão. Oferecendo identificação do falante e posicionamento inteligente das legendas, a Legendagem Automática ao Vivo LEXI é a pedra angular do Kit de Ferramentas, oferecendo legendas que rivalizam com as legendas humanas – por uma fração do custo. LEXI Recorded (Gravado): Acelerando a legendagem de conteúdo de pós-produção, a LEXI Recorded integra-se perfeitamente aos Sistemas de Gerenciamento de Ativos de Mídia (MAM), garantindo tempos de resposta rápidos para a entrega de arquivos de legendas. Os usuários podem legendar em mais de 30 idiomas, escolher entre vários formatos de arquivo, incluindo SRT, VTT e TXT, para atender aos seus requisitos específicos; e fazer uso da função API e automação para uma solução de toque zero. LEXI Translate (Tradução): Quebrando as barreiras linguísticas, o LEXI Translate permite que os usuários traduzam facilmente legendas ao vivo de e para mais de 50 idiomas, com mais idiomas adicionados todos os meses. Perfeito para reuniões corporativas, eventos globais e transmissões de conteúdo multilíngue, a precisão do LEXI Translates garante que nuances importantes sejam traduzidas de forma eficaz. LEXI DR (Disaster Recovery - Recuperação de Desastre): Nunca saia do ar com a melhor solução de failover. O LEXI DR permite que os usuários hospedem seus servidores iCap e LEXI totalmente redundantes, garantindo legendas ininterruptas em situações desafiadoras, como interrupções na nuvem ou problemas de conectividade com a Internet. Não faltam mais legendas devido a interrupções na Internet! LEXI Local: O LEXI Local oferece legendas ao vivo e automáticas altamente seguras, no local e fora da nuvem, o que significa maior segurança e maior controle. O LEXI Local é ideal para qualquer organização, como corporações ou agências governamentais, que exijam maior segurança para o seu conteúdo. LEXI Library (Biblioteca): O LEXI Library arquiva seu conteúdo legendado, tornando-o facilmente pesquisável e acessível. Com permissões personalizáveis e Single Sign On, as legendas ao vivo com carimbo de hora podem ser acessadas com segurança em tempo real ou pós-sessão, simplificando o processo de transcrição e distribuição de sessões legendadas.

O Tool Kit é uma solução abrangente para maximizar os benefícios da legendagem e tradução. Totalmente compatível com os melhores codificadores de legendas SDI e IP da categoria da AI-Media, o Tool Kit simplifica os fluxos de trabalho do cliente, fornecendo interoperabilidade perfeita.

Para mais informação sobre o LEXI Captioning Tool Kit alimentado por IA, visite www.ai-media.tv . Para agendar uma demonstração ou falar com um representante, entre em contato com lexi@ai-media.tv .

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia AI-Media é líder global de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da AI-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A AI-Media entrega mais de 9 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A AI-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: AIM). Para mais informação, visite Ai-Media.tv .