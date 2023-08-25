AI-Media 的人工智能驅動 LEXI 字幕工具包抬高標準

紐約布魯克林, Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為字幕技術和基礎設施的領軍提供商， AI-Media 自豪地推出其具有突破性的 人工智能驅動 LEXI 字幕工具包 。此全面自動化字幕解決方案系列標誌着行業新時代的來臨，結合尖端人工智能技術，以期滿足全球內容創作者和分銷商的綜合需求。



人工智能驅動 LEXI 工具包解決了媒體公司、廣播機構、活動製作人、教育機構和其他內容製作人在為實時和預錄製內容提供具有成本效益且準確的字幕方面面臨的挑戰，這些內容可在其他客戶應用中輕鬆再利用。

AI-Media 首席銷售官 James Ward 表示，「在 AI-Media，我們致力於推動字幕技術突破界限。經過多年研發，我們的 LEXI 工具包斬獲成果。能夠提供一種具有變革性的解決方案，以增強媒體內容的可及性和包容性，我們倍感自豪。」

該工具包由六個關鍵解決方案組成，每個解決方案旨在滿足不同字幕需求，使消費者能夠混合和搭配關鍵組件，以滿足其業務需求。這些解決方案透過 iCap 雲網絡與我們的編碼器系列兼容，最終創造出字幕生態系統。

LEXI Live Automatic Captioning：LEXI 實時字幕提供無與倫比的準確性，其準確率始終保持在 98% 以上。LEXI Live Automatic Captioning 提供說話人識別和智能字幕放置功能，是該工具包的核心配置，其提供的字幕可與人工字幕媲美，而成本卻極低。 LEXI Recorded：LEXI 錄製提高了後期製作字幕內容的速度，無縫集成到媒體資產管理系統 (MAM) 中，確保了字幕文件交付的快速周轉時間。用戶可以運用 30 多種語言製作字幕，文件格式包括 SRT，VTT 和 TXT 等多種選擇，以適應用戶的特定要求，並利用 API 函數和自動化實現零接觸解決方案。 LEXI Translate：LEXI Translate 打破了語言障礙，幫助用戶輕鬆將實時字幕翻譯成 50 多種語言，且每月還會新增更多種語言。LEXI Translates 是公司會議、全球活動和多語言內容廣播的完美抉擇，其準確性可確保重要的細微差異獲得有效翻譯。 LEXI DR （災難復原）：使用終極容錯解決方案，確保廣播永不中斷。LEXI DR 助力用戶託管其完全冗餘的 iCap 和 LEXI 伺服器，確保用戶在面臨雲中斷或互聯網連接問題等挑戰情況下字幕不發生間斷。不再因為網絡中斷而丟失字幕！ LEXI Local：LEXI Local 可在本地伺服器和雲端外伺服器提供高度安全的實時自動字幕，確保安全性提高、控制能力更強。LEXI Local 是公司或政府機構等任何組織需要提高其內容安全性的完美抉擇。 LEXI Library：LEXI Library 將您的字幕內容存檔，使其易於搜索和存取。透過可訂製的權限和單點登錄，可以實時或在會議結束後安全訪問帶時間戳的實時字幕，從而簡化轉錄和分發字幕的流程。

該工具包提供了一個全面的解決方案，可最大限度發揮字幕和翻譯的優勢。該工具包與 AI-Media 的一流 SDI 和 IP 字幕編碼器完全兼容，透過提供無縫互操作性簡化了客戶工作流程。

欲了解更多關於人工智能驅動的 LEXI 字幕工具包的資訊，請造訪 www.ai-media.tv 。如需安排演示或與代表交流，請聯絡 lexi@ai-media.tv 。

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是提供實時和錄製字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其人工智能驅動的 LEXI 字幕解決方案，幫助世界領先的廣播機構、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 AI-Media 的一系列字幕編碼器及其世界上最大、最安全的字幕傳送網絡 iCap 雲網絡，傳送到全球數百萬個螢幕上。在全球範圍內，AI-Media 每月提供逾 900 萬分鐘的實時和錄製媒體內容。AI-Media 在澳洲證券交易所上市交易 (ASX: AIM)。欲了解更多資訊，請造訪 www.ai-media.tv 。