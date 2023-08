Blackford et Ligence annoncent un partenariat d'IA en échocardiographie

ÉDIMBOURG, Écosse, 25 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, le fournisseur de plateforme à l'avant-garde des solutions d'imagerie améliorées par l'intelligence artificielle annonce la conclusion d'un partenariat avec les solutions d'IA médicale développées par Ligence. Ce partenariat prévoit la mise à disposition de la suite Ligence Heart sur la plateforme de Blackford pour permettre aux cliniciens de réaliser des analyses d'échocardiographie transthoracique à l'aide de l'intelligence artificielle.



Ligence Heart est une suite d'analyse d'échocardiographie pleinement intégrée et en ligne qui guide les cliniciens dans l'examen d'images en leur fournissant des mesures précises, automatisées et instantanées. En reproduisant toutes les étapes suivies par un cardiologue et un échographiste, Ligence Heart automatise toutes les tâches d'analyse, ce qui représente un formidable gain de temps dans la procédure. Une fois l'analyse automatisée terminée, l'utilisateur peut les valider ou les modifier le cas échéant.

« Blackford s'engage à fournir des solutions d'IA pour en développer l'utilisation clinique et opérationnelle, et apporter une valeur ajoutée aux organismes de soins de santé, a déclaré Ben Panter, PDG de Blackford. Nous sommes ravis de pouvoir élargir notre portefeuille de solutions en cardiologie grâce à cette alliance avec Ligence .»

La solution de Ligence Heart est capable de réduire d'au moins 30 % le temps d'analyse pour certaines mesures et permet de gagner du temps dans le travail quotidien. C'est une solution qui répond parfaitement aux analyses effectuées rétroactivement sur de larges cohortes.

Ligence Heart apporte également les fonctionnalités suivantes:

Mesures morphométriques entièrement automatisées Doppler continu Doppler pulsé Doppler tissulaire

Intégration aisée avec PACS (système d'archivage et de transmission d'images)

Jusqu'à 94% de précision, pas moins qu'un cardiologue

Standardisation des rapports

Génération automatisée des rapports d'échocardiographie

« Grâce à Blackford, les clients sont en mesure d'évaluer et de mettre en œuvre de nouveaux outils d'IA avec une grande fluidité, a expliqué Dovydas Matuliauskas, MD, co-fondateur de Ligence et responsable du développement commercial. Nous sommes enchantés de cette collaboration avec Blackford, qui nous donne l'opportunité de développer l'accès à Ligence Heart. Il s'agit d'une nouvelle application unique d'intelligence artificielle spécialisée dans l'automatisation des étapes de l'échocardiographie, qui réduit le temps de procédure et permet de produire des rapports standard .»

Ligence Heart est un produit certifié CE en attente de recevoir l'agrément de la FDA.

À propos de Ligence

Ligence est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans le diagnostic par ultrasons. Ligence apporte une solution d'analyse et de reporting totalement automatisée pour les examens d'échocardiographie transœesophagienne (ETO) en 2D, ce qui permet à la fois de réduire le travail manuel et de standardiser le reporting. La société Ligence a été fondée par une équipe de professionnels de santé qui croient en la démocratisation de l'échocardiographie transœsophagienne en 2D.

Pour en savoir plus sur Ligence Heart, consultez le site www.ligence.io

À propos de Blackford :

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec à son actif plus de 10 ans de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, permettant à la communauté médicale d'accéder à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats chez leurs patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition sans lien de dépendance par Bayer garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, consultez le site www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .