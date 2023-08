Turun Skanssiin valmistuu 77 uutta SATOn vuokrakotia

SATO Oyj

SATOn uudet vuokrakodit Turun Skanssin kauppakeskuksen kupeessa ovat valmistumassa lokakuussa ja sopivat asukkaille, jotka arvostavat hyviä lähipalveluja sekä luonnonläheisyyttä. Sorakatu 9 on SATOn ensimmäinen uudiskohde Turussa viiteen vuoteen.

Viime vuoden elokuussa käynnistynyt kerrostalon rakennushanke, osoitteessa Sorakatu 9, valmistuu lokakuussa ja kodit ovat muuttovalmiita marraskuun alusta. Kahdeksankerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 77 erikokoista vuokrakotia: 42 yksiötä, 15 kaksiota, 13 kolmiota sekä 7 neljän huoneen kotia. Sijainti 300 metrin päässä Skanssin kauppakeskuksen palveluista on erinomainen.

SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista ja SATOlla on Turussa noin 1 900 vuokrakotia. Sorakatu 9 on SATOn ensimmäinen uudiskohde Turussa viiteen vuoteen ja se toteutettiin yhteistyössä Lujatalon kanssa.

− Vaikka Turkuun valmistuu vielä tällä hetkellä runsaasti uusia vuokra-asuntoja ja kilpailu vuokranantajien kesken on kireää, niin uskomme, että Skanssiin nyt valmistuville kodeillemme on kysyntää. Skanssin vetovoima on vahva hyvän sijainnin ja liikenneyhteyksien, monipuolisen palvelutarjonnan ja luonnonläheisyyden vuoksi, SATOn Turun alueen aluejohtaja Seppo Merimaa kertoo.



− Olemme saaneet runsaasti hakemuksia Sorakadun koteihin ja ensimmäiset vuokrasopimuksetkin on jo tehty, jatkaa Merimaa.



Energiatehokkaat Sorakadun vuokrakodit odottavat asukkaitaan



Sorakadulla, kuten kaikissa uusissa SATOn vuokra-asuntojen suunnittelussa, huomioidaan aina energiatehokkuus, vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut sekä muuntojoustavuus. Kerrostalon lämmönlähteenä on kaukolämpö, sillä kiinteistön sijainti pohjavesialueella ei mahdollistanut maalämmön toteutusta. Kiinteistössä on myös aurinkovoimala, jolla tuotetaan osa kiinteistön sähköstä.



Sorakatu 9:n asuinrakennuksessa on kaikille asukkaille yhteiset sauna-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä tilava ulkovälinevarasto, johon on käynti talon päädystä. Jokaisella huoneistolla on oma irtaimistovarasto. Saunatilassa on asukkaiden käytössä oleva pihatason vilvoitteluterassi.

Valoisat asunnot ovat selkeäpohjaisia, ja neutraali värimaailma mahdollistaa omannäköisen kodin sisustamiseen. Tasokkaaseen varusteluun kuuluvat muun muassa keittiön induktioliedet, kalusteuunit ja integroidut jääkaappi-pakastimet sekä kylpyhuoneiden kosteudenkestävät ja kauniit kotimaiset kiintokalusteet. Asuntojen kylpyhuoneissa on kaukolämmöllä toimiva vesikiertoinen lattialämmitys. Lähes kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, osassa yksiöitä ja kaksioita on ranskalainen parveke.

Asuinrakennuksen pihalla on viihtyisä oleskelualue ja leikkipaikka. Pihalla on myös ulkokuntoiluvälineitä.



Ekologista arkea Skanssissa

Skanssin kaupunginosan suunnittelussa ja toteutuksessa on painotettu erityisesti arjen asumisen ekologisuutta. Hyvä sijainti mahdollistaa sen, että liikkumisen ratkaisut keskittyvät joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Turun ja Kaarinan keskustat sijaitsevat molemmat noin neljän kilometrin päässä, ja viereisestä Skanssin kauppakeskuksesta löytyy monipuolisesti kauppoja, ravintoloita ja palveluita. Lähin koulu sijaitsee vajaan kolmen kilometrin päässä Lausteessa, Skanssin alueella päiväkoti.

Alueen ympärillä on useita luontokohteita, kuten Levonhaan metsä, Skanssinmäen harjualue, Skanssinmetsä ja keskuspuisto. Skanssin läpi kulkee myös suosittu pururata, joka johtaa länteen Katariinanlaakson kautta Ispoisten kuntoreitille ja Luolavuorelle sekä itään Lehmusvalkamaan ja Lausteen kuntoradan kautta Kaarinan keskusurheilukentälle.



Turun Skanssissa osoitteessa Sorakatu 9 sijaitseviin vapaisiin vuokra-asuntoihin voi tutustua täällä

Lisätietoja medialle:

SATO Oyj, Seppo Merimaa, aluejohtaja Turku, puh. 050 527 1886, seppo.merimaa@sato.fi





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi