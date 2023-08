SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. august 2023

Selskabsmeddelelse nr. 44 - 28-08-2023

Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsregnskab for 1. halvår 2023

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsregnskabet 2023. Rapporten er ikke revideret.

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2023

Omsætningen beløb sig til DKK 9.9 mio., mens bruttoresultatet lå på DKK 7.6 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) var DKK -0.4 mio.

Resultat efter skat og afskrivninger var DKK -1 mio., et fald sammenlignet med samme periode sidste år. Hovedsagelig forårsaget af finansielle udgifter samt US Dollar kursen.

DAC er ekstremt stolte af at Andreas Mogensen’s Huginn mission på den Internationale Rumstation er begyndt. Vi ser frem til at arbejde med Andreas, når han tester tre nyudviklede DAC-teknologier.

DAC er langt inde i fremstilling, montage og integration af E4D samt associerede trænings hardware til ESA og Axiom. Dette involverer betragtelige indkøb af komponenter, mekanisk fremstilling, både internt samt fra flere underleverandører, og med tilhørende overfladebehandling af disse dele. Alle dette påvirkede DAC’s pengestrømme i den første halvdel af året, som forventet.

DAC afventer den supplerende Contract Change Note fra ESA på Gaintex kontrakten, som ESA nu har underskrevet en aftale om at DAC fortsætter.

Den første NASA FERGO rumcykel blev opsendt til ISS i starten af august.

DAC har udviklet og forberedt tre sæt udstyr til Andreas Mogensens næste mission til ISS i august 2023. Et sæt blev opsendt i foråret og de resterende to vil blive opsendt i det sene efterår. Eksperimenterne vil fremadrettet forstærke udviklingen i DAC’s produktportefølje.

Forventningerne til årets omsætning og indtjening fastholdes, som angivet i DAC’s 2022 Årsrapport, dog er forventningerne nu mod den lavere ende i forhold til både omsætning og driftsindtjening (EBITDA)





Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler:

”Dette er en ekstremt travl periode for Danish Aerospace hvor vi har produceret vores trænings udstyr til statslige- og kommercielle kunder, samtidig med opsendelse af nyt udstyr og teknologier til afprøvning i rummet. Den danske astronaut Andreas Mogensen’s Huginn-mission til den Internationale rumstation markerer begyndelsen på en specielt spændende mulighed for Danish Aerospace. I løbet af hans seks måneder lange ophold i kredsløb, vil Andreas være blandt de første til at afprøve DAC’s nye FERGO rumcykel, bygget til NASA, og opsendt til ISS i starten af august. Andreas vil tilmed hjælpe med at teste tre nye teknologier udviklet af Danish Aerospace til helbredsovervågning, tilføjelse af Virtual Reality til rummets træningssessioner samt forbedring af vandrensningssystemer til rummet. Disse nye teknologier har signifikant potentiale til brug ved fremtidige rummissioner så vel som i ekstreme miljøer på Jorden.”

Ledelsesberetning

I løbet af foråret 2023 blev det første af tre sæt hardware, til Andreas Mogensens Huginn-mission, opsendt med SpaceX-28. I starten af august, blev den første af vores nye FERGO-rumcykler, som DAC har bygget til NASA, opsendt til ISS. Denne vil blive ledsaget af den anden FERGO, der opsendes senere på året.

DAC ser allerede en stigning i interessen fra andre potentielle brugere af DAC’s teknologier, der vil blive testet på Andreas Mogensens længerevarende mission i år. Disse nye teknologier er målrettet både det nye voksende kommercielle bemandede rummarked. Tilmed har de lovende muligheder for anvendelse i ekstreme miljøer på Jorden.

I løbet af hans seks måneders mission på den Internationale Rumstation, vil Andreas Mogensen teste DAC’s wearable teknologi i rummet, brugen af Virtual Reality med DAC’s træningsudstyr, samt test af vandrensningsteknologier udviklet i samarbejde med Aquaporin Space Alliance ApS. Disse nyudviklede tiltag er stærkt på linje med DAC’s langsigtede forretningsstrategi.

ESA og DAC har underskrevet novationsaftalen med overdragelsen af Gaintex kontrakten fra den tidligere Ohmatex til DAC. DAC afventer nu den tilhørende kontraktændring fra ESA for endeligt at igangsætte og gennemføre dette nye projekt.

DAC har fortsat arbejdet med interne udviklingsprojekter og med den Europæiske forsvarsfonds projekt med diverse nye wearable sensorer til helbredsovervågning af f.eks. militære dykkere, træning af militærpersonel samt til andre ekstreme miljøer på Jorden.

I første halvdel af 2023 bestod DAC igen sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse af Bureau Veritas.

Forventninger til regnskabsåret

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2022 Årsrapport, fastholdes:

En omsætning i niveauet DKK 24-27 mio.; og

En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 mio,

Dog er forventningerne nu mod den lavere ende i forhold til både omsætning og driftsindtjening (EBITDA).





Halvårsrapporten kan findes på DAC’s hjemmeside her fra den 28. august 2023:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations/annual-reports

Vedhæftet:

Bilag 1 – Nøgletal - Halvårs rapport 2023

Bilag 2 – Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2023

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse - Halvårs rapport 2023

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

www.DanishAerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

(CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 - Nøgletal - Halvårs rapport 2023

1/1-2023 -

30/6-2023



1/1-2022 -

30/6-2022



Nettoomsætning 9.919.857 10.995.079 Bruttoresultat 7.588.202 8.381.874 Andre driftsindtægter 1.162.276 103.055 Resultat før afskrivninger/EBITDA -418.221 600.723 Driftsresultat -800.351 214.750 Netto finansielle poster -205.657 690.343 Resultat for perioden -1.002.340 323.903 Aktiver 42.323.456 29.408.047 Egenkapital 20.425.059 19.657.423





Aktie nøgletal

Indtjening pr. aktie (DKK)

Total antal aktier

Antal aktier (gns.)

Ultimo aktiekurs (DKK)







-0,09

10.908.330

10.908.330

3,9







0,03

10.908.330

10.908.330

4,5

Bilag 2 - Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2023





Selskabskapital Reserve for udviklings-omkostninger



Overført resultat



Total DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar 1.090.833 1.052.856 19.162.540 21.306.229 Udviklingsomkostninger for perioden

Af- og nedskrivninger for perioden 0

0 442.597

-103.049 -442.597

103.049 0

0 Valutakursregulering udenlandske enheder

0

0

121.170

121.170 Resultat for perioden 0 0 -1.002.340 -1.002.340



Egenkapital pr. 30. juni



1.090.833



1.392.404



17.941.822



20.425.059

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse - Halvårsrapport 2023