ALSTOM SA: Le consortium dirigé par Alstom sélectionné pour livrer le premier système de monorail de la République dominicaine

Le consortium dirigé par Alstom sélectionné pour livrer le premier système de monorail de la République dominicaine

La ville de Santiago de los Caballeros va recevoir le premier monorail du pays

Il s ’ agit du premier contrat pour un système de monorail Innovia signé par Alstom depuis l ’ acquisition de Bombardier Transport

Un contrat d’environ 500 millions d’euros pour le consortium, la part d’Alstom s’élevant à environ 370 millions d’euros.





28 août 2023 – Le Consortium SIF – dirigé par Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, et comprenant également l’entreprise Sofratesa – a été sélectionné par le Fonds fiduciaire pour le développement du système de transports en commun de la République dominicaine (FITRAM1) pour livrer un système de monorail intégré Innovia à la ville de Santiago de los Caballeros. Une fois achevé, le système de monorail de Santiago de los Caballeros, d’une longueur de 13 kilomètres et comprenant 14 stations, sera le premier de ce type dans le pays et dans les Caraïbes. Le système est dimensionné pour transporter jusqu’à 20 000 passagers par heure et par direction et permettra des liaisons plus rapides et plus efficaces entre les zones nord-ouest et sud-est de la ville.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom est chargé de l’intégration, des essais et de la mise en service de l’ensemble du système, de la fourniture des trains monorail Innovia, de la signalisation sans conducteur Cityflo 650 GOA4, de l’alimentation électrique réversible Hesop, des rails conducteurs, des systèmes d’aiguillage à grande vitesse et de l’équipement de dépôt. La part du contrat revenant à Alstom s’élève à environ 370 millions d’euros. Ce projet est financé avec le soutien du gouvernement français.

« Il s’agit d’une étape historique dans le développement de la mobilité durable en République dominicaine et nous sommes fiers d’avoir été choisis par FITRAM pour livrer le premier monorail du pays », déclare Iván Moncayo, directeur général d’Alstom pour la République dominicaine. « La République dominicaine est de plus en plus engagée dans le développement et l’expansion de la mobilité urbaine dans le pays et cet investissement pour Santiago de los Caballeros offrira une option de transport moderne, sûre, confortable et fiable aux habitants de Santiago et aux visiteurs. »

Alstom livrera les 13 trains automatisés Innovia Monorail 300 de quatre voitures, qui intègrent les caractéristiques de conception et d’exploitation requises pour un système de transport urbain de grande capacité. Ces caractéristiques comprennent le fonctionnement automatique sans conducteur, les opérations bidirectionnelles et la conformité aux exigences et normes de sécurité internationales. Capitalisant sur le leadership d’Alstom et son expertise de plus de 30 ans dans le domaine de la gestion des trains basée sur la communication (CBTC), la solution Cityflo 650 CBTC d’Alstom, le premier système de contrôle ferroviaire sans conducteur en République dominicaine prendra en charge le plus haut niveau d’automatisation (GoA4), permettant une grande fiabilité, des intervalles plus courts entre les trains, des opérations flexibles et sûres et des coûts de maintenance réduits. Pour accroître encore l’efficacité énergétique du système, Alstom installera des centrales électriques réversibles Hesop, ce qui réduit le nombre de sous-stations le long du tracé et se traduit par la récupération et la réinjection dans le réseau de l’énergie de freinage produite par les trains jusqu’à 99 %.

Avec plus de 50 ans d’expérience et 80 systèmes en service commercial dans le monde entier, Alstom est un partenaire de confiance pour la fourniture de systèmes ferroviaires intégrés clés en main, adaptés à tous les besoins de mobilité. Conçus pour s’intégrer parfaitement à l’environnement urbain, les systèmes monorail Innovia d’Alstom, entièrement automatisés et sans conducteur, constituent une solution de mobilité économe en énergie, confortable et rentable, en particulier pour les villes en expansion ou à forte densité de population. Les véhicules modernes et silencieux circulent sur des voies de guidage surélevées qui sont construites hors site pour permettre un assemblage rapide avec un minimum de perturbations sur le site. Alstom offre plus de 40 ans d’expertise dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de monorails, avec une disponibilité et des normes de sécurité à la pointe de l’industrie.

Innovia™, Cityflo™ et Hesop™ sont des marques déposées du groupe Alstom.

1 Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo





À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.



Contact Presse :



Siège social :



Coralie COLLET

+33 (7) 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com







Amérique latine

Vinicius RIQUETO

+55 11 99865-1563

vinicius.riqueto@alstomgroup.com







Ana CAIASSO

+55 11 95276-7260

ana.caiasso@alstomgroup.com



Relations avec les investisseurs :

Martin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO - Tél : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com









Pièce jointe